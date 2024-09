Na tuhle potravinu pozor: Krev se díky ní stává hustým sirupem, což zvyšuje riziko trombózy

Johana Dahlová 26. 9. 2024 clock 3 minuty

Slyšíte to prvně? Je opravdu možné, že některá potravina umí krev zahustit? Proč by ne. Když ji může například česnek ředit, proč by ji tedy nemohl cukr zhušťovat. Ano, jde o obávaný, ale dnes také všudypřítomný cukr, který někteří nazývají bílým jedem.

Krev zahušťuje obávaný cukr Nazývat cukr jedem se může zdát přehnané. Jenže je více než jisté, že cukr rozhodně našemu tělu nepůsobí takové blaho, jaké představuje pro naše chuťové pohárky. Podívejme se na to, co umí cukr udělat za psí kusy s naší krví. Zvýšený krevní tlak si spojujeme s takovými věcmi jako je nadváha, rozčílení nebo například vysoké letní teploty. Možná vás tedy překvapí, že nadměrná konzumace cukru se také podílí na riziku vzniku vysokého tlaku a to chronicky. To se pak následně odráží na vzniku různých kardiovaskulárních onemocnění, mezi které patří například i trombóza. Nemocem kardiovaskulárního systému pak nahrává také oxidační stres a i ten zvyšuje právě cukr. Ozidační stres následně poškozuje cévy, podporuje vznik zánětlivých onemocnění a zhoršuje krevní oběh. Čili prostředí pro krevní sraženiny jako dělané. Dalším neméně významným vlivem cukru na naši krev je pak skutečně zahuštění čili zhoršení viskozity krve a tím snížení jejího průtoku. Ten následně podporuje tvorbu aterosklerotických plátů v cévách čili zúžení. Omezený průtok je samozřejmě opět spojován s riziky tvorby krevních sraženin a možnosti ucpání. close info Profimedia zoom_in Cukr ovlivňuje krev mnoha způsoby. Zahuštěná krev i nedostatek kyslíku Související články close Zdraví Endokrinolog: Jezte toto ovoce každý den, prodlouží vám život minimálně o 5 let close Zdraví Zázračná ovesná kaše: Skvěle chutná a pomáhá snižovat váhu i hladinu cukru video Mysíte, že to už by stačilo? Vůbec ne. Celkově se navíc zhoršuje zdravotní stav celého organismu, které je hůř prokrvený. Do orgánů se totiž nedostává dost kyslíku ani živin. Nedostatečné prokrvení se projevuje také zhoršeným hojením, únavou, slabostí a postupně také poškozením orgánů a imunitního systému. V neposlední řadě třeba zmínit, že to, co má vliv na tělo, se nakonec odráží i na mentálním stavu, respektive nedostatečné okysličování se týká i mozku, a projevuje se zhoršeným kognitivních schopností, paměti a soustředění. Chronické problémy tohoto typu pak vedou také ke vzniku demence. pinterest Je nám líto, ale vložený obsah již není dostupný. Za sladký cukr existují i přírodní náhražky Takový výčet negativ se špatně poslouchá, pokud milujete sladké. V poslední době, se také objevují různá umělá sladila a ani ta nemají nejlepší pověst. Spekuluje se to tom, jak velmi nebo jak málo jsou nebezpečné a nevhodné, jaké množství škodí a podobně. Nutné ale dodat že v případě přírodních sladidel jde často o pochutiny, které zcela pozbývají cukry, jako jsou například výrobky ze stévie, ale také čekanky. Dále existuje celá řada dalších produktů a sladidel, které mají vysoké množství fruktózy. I ta může přispívat k různým metabolickým problémům, nicméně není přímo spojovaná se zhušťováním krve. Zdroje: sanguina.com, webmd.com

