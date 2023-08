Cukrovky se lze zbavit, tvrdí vědecká studie. Důležité jsou 3 změny v životě

Je či není možné zbavit se cukrovky? A když ano, tak ja toho dosáhnout? Přišli vědci se zázračnou pilulkou? Lék na cukrovku 2.typu je tu už dávno, ale v tabletce ho nehledejte.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov aktin.cz

Cukrovky jsou dvě

Pokud si máte všeobecné povědomí o tom, co je cukrovka a koho postihuje, pak nebudete nijak závratně ohromeni. Nicméně mnozí mají za to, že cukrovka je neřešitelný problém, který odsuzuje pacienta k doživotnímu užívání inzulinu. Není to tak, rozhodně ne zhruba u 90 % nemocných. Právě takto velká skupina cukrovkářů totiž trpí chronickým onemocněním, které se správně nazývá diabetes melitus 2.typu.

Diabetes 2. typu je chronická metabolická porucha charakterizovaná vysokou hladinou glukózy v krvi, která je důsledkem inzulínové rezistence a nedostatečné produkce inzulínu. Je to onemocnění, které se objevuje především v pokročilém věku a přímo souvisí s obezitou.

Podívejte se, co říká nefrolog MUDr. Vladimír Teplan DrSc. a výživový poradce Ing. Lukáš Vrána o cukrovce a její léčbě.

Proč se potýkáme s cukrovkou 2.typu?

Na vzniku cukrovky 2. typu se podílí několik faktorů. Z těch jsou mnohé typické, nicméně je tu jeden hlavní problém.

Tak například geny a tím pádem i rodinná anamnéza cukrovky může zvyšovat riziko vzniku cukrovky 2. typu. Nicméně zásadní jsou především další faktory, které jsou proměnné, na rozdíl od toho, co nám bylo dáno do vínku.

Riziko výskytu cukrovky 2.typu stoupá po 45 roce života a u Afričanů, Hispánců či Asiatů je toto riziko dokonce geneticky vyšší než u jiných etnik, přesto v těchto zemích není cukrovka tak rozšířená. Hlavní příčinou tohoto chronického onemocnění je totiž nadváha, sedavý způsob života, špatný jídelníček a nedostatek pohybu, k cukrovce 2.typu mají nakročeno všichni, kteří zanedbávají zdravý životní styl. Onemocnění se tedy rozhodně týká všech etnik, ale také věkových skupin.

Diabetes si spojujeme především s cukrem, ale nejde vždy o jeho zvýšený příjem. Zdroj: Shutterstock

Léčba je jen na vás

Pokud jste se podívali na video, možná vás zaujala ona dieta. I když touto specifickou dietou dosáhli účastníci britské studie dobrých výsledků, nutno dodat, že kouzlo nespočívá v této konkrétní dietě, ale zhubnutí, pohybu a správné životosprávě. Zlepšení či dokonce pominutí veškerých příznaků lze tedy dosáhnout jakýmkoli typem diety, respektive zhubnutím.

Strava

Snižte na minimum konzumaci potravin obsahujících rafinované cukry (jako jsou sladkosti, pečivo, limonády) pomáhá udržovat stabilní hladinu cukru v krvi.

Zaměřte se na celozrnné potraviny. Volba celozrnných variant těstovin, chleba a rýže namísto těch z bílé mouky pomáhá udržovat stabilní hladinu cukru v krvi a poskytuje více vlákniny.

Konzumace ovoce a zeleniny je také důležitá pro získání vlákniny, vitamínů a minerálů. Vyhněte se ovšem příliš sladkému ovoci a omezte jeho množství.

Zařaďte do stravy zdroje bílkovin jako jsou drůbež, ryby, vajíčka, luštěniny a ořechy. Bílkoviny pomáhají udržovat pocit sytosti a stabilizovat hladinu cukru v krvi.

Jezte zdravé tuky, jako jsou olivový olej, avokádo a ořechy. Tyto tuky mají pozitivní vliv na zdraví srdce.

Fyzická aktivita

Pokud nejste zvyklí se hýbat, začněte s lehčími aktivitami, jako je chůze. Postupně zvyšujte délku a intenzitu cvičení. Aerobní cvičení, jako je chůze, běh, plavání nebo jízda na kole, pomáhají zlepšit citlivost na inzulin a snižovat hladinu cukru v krvi. Posilování s činkami nebo použitím vlastní hmotnosti může zvýšit svalovou hmotu a metabolickou aktivitu, což může pomoci zlepšit kontrolu cukru v krvi.

Snažte se cvičit pravidelně, ideálně několikrát týdně. Každá fyzická aktivita pomáhá.

Nadváha je jednou z příčin cukrovky 2. typu. Zdroj: Shutterstock

Kontrola hmotnosti

Snížení hmotnosti by mělo být postaveno na zdravých návycích, nikoliv na drastických dietách. Změny ve stravovacích návycích a pohybu mohou vést k postupnému úbytku hmotnosti.

Kontrolujte příjem kalorií a snažte se konzumovat menší porce. Zaměřte se na jídla s nižší energetickou hodnotou.

Sledujte svůj celkový denní příjem potravy, vyhýbejte se přejídání a jídlu ve stresu. Jezte pomalu a naslouchejte tělu.

Většina zdravotních organizací a výzkumných institucí, jako je Světová zdravotnická organizace (WHO), Americká diabetická asociace a Národní institut pro diabetologii a zažívácí nemoci (NIDDK), podporuje koncept zdravého životního stylu jako prostředku k prevenci a léčbě cukrovky 2. typu.

Problematika cukrovky je jistě složitá a onemocnění neprobíhá u každého stejně. Přístup zdravotníků se může lišit, stejně jako doporučení či nasazení léčiv. Jisté ale je, že u většiny těchto nemocných, ať už jsou si svého problému vědomi nebo ne, je řešení v redukci váhy a obecně také zlepšení návyků životního stylu.