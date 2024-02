Cukrovka je nepříjemné onemocnění, které způsobuje v našem těle mnoho potíží. Kromě jiného u některých jedinců postihuje i vlasy.

Diabetes mellitus neboli cukrovka je souhrnný název pro skupinu nemocí, při kterých je přítomná zvýšená hladina cukru v krvi, tzv. hyperglykémie. Díky tomuto chronickému onemocnění nedokáže organismus regulovat jeho správné hladiny. Cukrovka se zpravidla projevuje příznaky jako je svědění kůže, sucho v ústech, ztráta hmotnosti a extrémní únava. Vedlejším účinkem je však mnohdy i nadměrné vypadávání vlasů.

Diabetes a alkohol...Jde to k sobě? Podívejte se na YouTube video na kanálu Paint my life pink:

Cukrovka

Jedná se vlastně o stav, kdy tělo není schopné produkovat dostatek inzulínu nebo na něj adekvátně reagovat. Následkem toho pak dochází k vysokým hladinám cukrů v krvi, protože cukr neodchází z krevního řečiště do buněk, které ho potřebují.

Jak ovlivňuje cukrovka vypadávání vlasů

Doktor Greg Vida z Harley Street Hair Clinik řekl: „Existuje několik způsobů, proč může cukrovka vést ke ztrátě vlasů narušením cyklu růstu vlasových folikulů. Za prvé cukrovka způsobuje hromadění cukru v krvi, což může poškodit krevní cévy. Ty pak nemohou přivádět dostatek kyslíku do vlasových folikulů, což může přerušit a zastavit cyklus růstu vlasů. Vlasové folikuly místo toho vstupují do fáze odpočinku a vypadávání, místo do fáze růstu.“

close info shutterstock zoom_in Vypadávání vlasů je za těchto okolností způsobeno i nedostatkem inzulínu.

Nedostatek inzulínu

Vypadávání vlasů je za těchto okolností způsobeno i nedostatkem inzulínu. Hormonu, který přenáší cukr z cév a vyživuje s ním buňky. V nich se rozkládá na energii potřebnou k tvorbě a růstu nových vlasů. „Pokud tedy neprodukujete tělo dostatek inzulínu, cukr se nedostane do vlasových folikulů a vlasy nemohou růst. Místo toho vstoupí do klidové fáze, než vypadnou,“ podotýká doktor Greg Vida.

close info Nina Buday zoom_in Nejlepším způsobem, jak předejít při cukrovce vypadávání vlasů, je zajistit, aby vaše hladina cukru v krvi byla vždy pod kontrolou lékaře.

Jak vypadávání vlasů zabránit

Nejlepším způsobem, jak předejít při cukrovce vypadávání vlasů, je zajistit, aby vaše hladina cukru v krvi byla vždy pod kontrolou lékaře. Zcela jistě vám k lepší situaci přispěje i zdravý a odpovídající jídelníček. Stejně tak se věnujte i pravidelnému aktivnímu pohybu. Cvičení výborně snižuje hladinu cukrů, které jsou přítomné v krvi a zlepšuje dodávku kyslíku do buněk celého těla, včetně vlasových folikulů. Určitě se pokuste vyhýbat i nadměrnému a opakovanému stresu. Je totiž častou příčinou vypadávání vlasů, protože způsobuje hormonální výkyvy a nerovnováhu.

