Čchi-kung, cvičení na zahradu: Posiluje imunitu, čistí tělo a prodlužuje život

TOTO TRADIČNÍ ČÍNSKÉ CVIČENÍ PODOBNĚ JAKO JÓGA PRACUJE S ŽIVOTNÍ ENERGIÍ. V DOBĚ HOME OFFICŮ A KARANTÉN JE NA NĚJ IDEÁLNÍ ČAS. LIKVIDUJE TOTIŽ ŠKODLIVÉ NÁSLEDKY STRESU, HARMONIZUJE TĚLESNOU ENERGII A POSILUJE IMUNITU. JE KLÍČEM KE ZDRAVÍ A DLOUHOVĚKOSTI.

Slovo čchi znamená ‚životní energie, síla‘; kung ‚kultura, cvičení‘. Je součástí tradiční čínské medicíny staré více jak 6000 let. V Číně patří k nejoblíbenějším formám cvičení, protože má stejně jako jóga schopnost rozvíjet sílu, pružnost a vytrvalost těla i dechu a zklidňuje mysl.

Energie (čchi) proudí naším tělem a oživuje nás. Tato životní síla obíhá v akupunkturních drahách, takzvaných meridiánech. Jsou to právě meridiány, které vám ‚napíchnou‘, půjdete-li za čínským lékařem. Čchi zajišťuje komunikaci mezi orgány a její schopnost hladce proudit naším tělem rozhoduje o našem zdraví či nemoci. Pokud se čchi někde zablokuje, vzniká nemoc. Čchi může blokovat mnoho věcí počínaje nevhodnou stravou, nepřiměřenou fyzickou zátěží a konče třeba stresem.

„Má učitelka čchi-kungu říká: Kam jde mysl, tam jde energie. Když si uvědomíme, že i myšlenka dokáže ovlivnit to, jak se cítíme ve svém těle, naučí nás to být ohleduplnějšími a vnímavějšími vůči sobě samým. To je základ dobrého zdraví,“ vysvětluje lektorka čchi- -kungu Hana Suberová.

Sama se k němu dostala před pěti lety v období, kdy v životě prožívala stres a napětí. Změnilo jí to pohled na sebe i na zdraví. „Lekce čchi-kungu mi daly úžasný nástroj nejen pro fyzické, ale hlavně pro psychické zdraví. Uvědomila jsem si, že všechno začíná u mě a že je důležité o sebe pečovat,“ říká. Smyslem cvičení je aktivovat zablokovanou energii čchi v meridiánech neboli energetických drahách.

Klíč ke zdraví

Díky pomalým pohybům v souladu s hlubokým dýcháním se rozproudí zablokovaná čchii čchi-kung harmonicky rozvíjí osobnost po stránce tělesné, duševní a duchovní. „Cvičíme sestavy pro očištění, harmonizaci a další. Procházíme společně celou sestavu, která je složena z automasáží včetně akupresurních bodů pro zlepšení hormonálního systému, poklepů těla, jež uvolňují toxiny a stagnující energii, a na závěr společně zpíváme tibetské léčivé mantry,“ popisuje průběh lekce Suberová, která své hodiny nyní vede v online prostoru.

Pravidelná praxe čchi-kungu již v krátkém čase začne pozitivně měnit váš život, zlepšovat zdraví, přinášet stabilitu, jas a vhled do vašeho života. Cvičení čchi-kung uvolňuje stres ze svalů, zklidňuje psychiku a zvyšuje odolnost organismu proti nemocem i negativnímu působení druhých lidí. Uvolňuje emoce a zklidňuje mysl. „Učí, jak si udržet energii a jak přistupovat k různým životním situacím tak, abychom se v nich cítili dobře a neztráceli energii,“ vysvětluje Suberová. Ideální ‚pilulka‘ pro zklidnění v dnešní bláznivé době. Čchi-kung ale působí blahodárně i na fyzické tělo. Napravuje držení těla a celé páteře, aby se nepoškozovaly jednotlivé obratle.

Žádné složitosti

Díky pomalým pohybům v souladu s hlubokým dýcháním se rozproudí zablokovaná čchi (životní síla) v hlavních energetických centrech a viditelně se uvolní nahromaděný stres a napětí po celém těle. Cvičení čchi-kung zvyšují tok energie v celém meridiánovém systému těla a mají tak blahodárné účinky na naše celkové zdraví.

„Hned jsem si všimla, že se mi lépe spí, jsem klidnější a vyrovnanější. Situace, ve kterých jsem dříve reagovala nepřiměřeně, se eliminovaly. K tomu mi pomohly tak jednoduché techniky. Nic složitého to není,“ vypráví s úsměvem Suberová s tím, že na svých lekcích vítá úplně každého – těhotné ženy a třeba i ty, kteří na tom nejsou zdravotně úplně dobře. „Například ženy s myomy, endometriózou nebo po ženských operacích. Také v průběhu onkologické léčby a po ní má čchi-kung úžasné účinky. Cvičit lze i v posteli,“ říká Hanka, která vedle čchi-kungu vede i lekce hormonální jógy pro ženy. Přestože jóga a čchi-kung vycházejí z různých tradic a pohledů, mají podle ní mnoho společného. „Čchi kung je takové hraní s energií, uvolňování napětí a pozorování jemného pohybu, který ovlivňuje její tok. Totéž vlastně dělá jóga, jen skrze jógové pozice, ásany, dechová a další cvičení.“

Tím, že cvičení odbourává škodlivé účinky stresu, dokáže velmi efektivně ulevit i od bolesti zad Zdroj: Ulza / Shutterstock.com

Lék na bolavá záda

Tím, že cvičení odbourává škodlivé účinky stresu, dokáže velmi efektivně ulevit i od bolesti zad. „Často stresem nevědomky stahujeme svaly, což způsobuje dysbalance v těle a bolest. Čchi-kung učí napětí uvolnit tak, aby energie tělem volně proudila a bolest zmizela,“ vysvětluje princip cvičení Suberová.

A doporučuje vyzkoušet si toto malé univerzální cvičení: „Posaďte se s rovnými zády. Zhluboka se nadechněte, pomalu přes upažení vzpažujte s dlaněmi vzhůru a představte si, že rukama nabíráte energii až nad svou hlavu a s výdechem ruce klesají středem těla dlaněmi otočenými k zemi dolů. Smýváte ze sebe všechno, co již vaše tělo nepotřebuje, co mu už neslouží. Několikrát zopakujte.“

PRAVIDELNÁ PRAXE ČCHI-KUNGU – BENEFITY:

Tím, že přispívá k uvolnění těla i mysli, likviduje škodlivé následky stresu.

Zvyšuje sexuální energii i celkovou kondici.

Zlepšuje schopnost koncentrace, koordinace a pohybu.

Upravuje metabolismus a tím formuje postavu (kila dolů půjdou sama!).

Reguluje a aktivuje činnost vnitřních orgánů.

Zlepšuje pružnost všech kloubů i celé páteře, celkové držení těla.

Harmonizuje tělesnou energii a posiluje imunitu.

Působí proti stresu, úzkosti, odstraňuje únavu a poruchy spánku.

Otevírá cestu k pozitivnímu myšlení a osobnímu rozvoji.

JÓGA VS. ČCHI-KUNG

I když vycházejí z různých tradic, mají toho dost společného. Oba typy cvičení pracují s energií a pomáhají jí v tom, aby volně proudila tělem. Jak v čchi-kungu, tak v józe také hraje důležitou roli dech.

Osobní stránky Hany Suberové: www.jogahormonalni.cz Facebook: www.facebook. com/HormonalniJoga/

Další inspiraci najdete na: www.terapie-pohybem.cz

Zdroj: Časopis Kondice