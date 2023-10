close info Profimedia

Johana Dahlová 16. 10. 2023

Chcete posílit bříško a pánevní dno? Proč by vás to mělo zajímat a co od takového cvičení očekávat? Domácí cvičení na posílení břicha má smysl. Začněte co nejdřív. Stačí si k tomu lehnout.

Není vaše bříško, co bývalo? Chcete s tím něco dělat nebo už máte za to, že ve vašem věku to lepší nebude? Fakt, že se tělo začíná významně měnit v období po padesátce, ale pomalu a nápadně už před tím, není třeba popírat. Je to nejen vědecky ověřené, ale jistě můžete změny pozorovat i sami na sobě. Hubnutí už nejde tak jednoduše jako dřív, ani posilování nemá takové výsledky, jak byste si mysleli. Je to tak, ale neznamená to, že se s břichem, zadečkem a jakoukoli další částí těla už nic dělat nedá. Jen to bude trvat déle!

O to významnější je pohyb a posilování pravidelné, ideálně každodenní. Jak na ploché břicho vám poradí také tento YouTube příspěvek z kanálu Niky Namasté. Jóga je často považovaná za nedostatečně akční a příliš jednoduché cvičení, ale není to tak docela pravda. Vyzkoušejte si 5 minut cvičení s autorkou videa a uvidíte sami. Zdroj: Youtube Proč doma cvičit břicho? Proč posilovat zrovna břicho? Jistě, můžete se vrhnout na celé tělo, na druhou stranu pas je viditelný a důležitý. Dnes je mladší generací dokonce objemnější pozadí žádoucí, ale právě rozdíl objemu pasu a boků se zdá být velmi atraktivní a z pohledu vědy důležité i co se týče sexuality a plodnosti. Štíhlejší pas než-li boky je prostě spojován s ženskostí a atraktivitou. Náš tip: Začínáte-li s pohybem a cvičením, klidně si vyberte jen určitou část těla a svalstvo vytrénujte. Možná vás to i motivuje k dalšímu cvičení, sportu nebo jinému typu pohybu. close info Profimedia zoom_in Posilování břicha spojte s cvičením pánevního dna. Svalstvo pánevního dna Oblast břicha je u žen navíc důležitá také z jiných důvodů. Nejen stárnutím, ale také porody a genetickou dispozicí povolené svalstvo pánevního dna i břicha, dokáže u žen napáchat řadu komplikací. Ženské problémy Trénujete-li břicho, soustřeďte se i na zatahování neviditelného svalstva pánve v oblasti konečníku, dělohy i močové trubice. Hemeroidy, inkontinence, případně vyhřeznutí dělohy jsou problémy, se kterými se již po 40 potýká celá řada žen a léty se problém prohlubuje. Podle USLAHealth.org má povolené pánevní dno až každá třetí žena. close info Profimedia zoom_in Inkontinence trápí mnoho žen. Problémy mají i muži Nicméně aby bylo jasno! Také muži trpí na slabé svalstvo a vazy pánevního dna, ale v jejich případě je to problém spojený s prostatou. U žen i mužů se může projevovat problém nejen bolestivostí při vyprazdňováním, ale také sexu a již zmíněnou inkontinencí či dlouhodobou zácpou. Zeptejte se lékaře I když je za zlepšením právě cvičení a trénink svalstva, rozhodně je vhodné zmíněné problémy konzultovat s lékaři, kteří mohou detailně monitorovat stav svalstva a doporučit adekvátní řešení. Kegelovy cviky Co se týče doporučovaných cviků, mezi které jóga určitě patří, v domácím prostředí je také možné trénovat Kegelovy cviky. Jsou rozděleny podle vhodnosti pro muže a ženy, trénují se také v leže či poloze na čtyřech a doporučují se procvičovat 3x denně po 5 minutách. Na internetu najdete spoustu návodů, jak se Kegelovy cviky provádějí, spočívají v rytmickém zatínání svalstva, podobně, jako byste chtěli zadržet moč. Pak následuje jejich uvolnění. Provádějte je třikrát denně, zhruba po třiceti opakování. Související články close Zdraví Prohlédněte si v zrcadle svůj zadek. Ze tvaru vyčtete, k jakým závažným chorobám máte sklony. Funguje to! close Zdraví Proč by ženy nad 50 měly denně jíst hroznové víno? Vědci přišli s překvapivými důvody Zdroje: zdravoteka.sk, USLAHealth.org

