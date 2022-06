Jak udržet mozek ve stálé formě: Nejlepší metody pro lidi nad padesát

Možná si myslíte, že o mozek se nelze starat a že jste si své odkroutili, když jste chodili do školy a denně jste ho namáhali přijímaním spousty nových informací. Není to ale tak, především pak po padesátce je přímo nutné mozek cvičit, abyste zůstali dlouho duševně fit.

Mozek je jedním z nejdůležitějších orgánů v těle a podílí se na všem, co děláme. Je tedy více než nutné se o něj starat, aby byl stále vitální. Posilovat ho můžete pomocí snadného mozkového cvičení, které zařaďte mezi své každodenní rituály.

Věk je jen číslo! To není planá fráze! Výzkumy ukázaly, že pokud budete zdokonalovat svou duševní bystrost, zůstane váš mozek zdravý bez ohledu na to, kolik vám je let. Následující mozkové cvičení posiluje paměť, soustředění a usnadňuje každodenní úkoly, které vyžadují váš bystrý mozek hlavně ve stáří.

O mozek je nutné pečovat. Zdroj: Profimedia.cz

Nejlepší stimulací mozku jsou puzzle

Nejlepší stimulací paměti a mozku je stavění puzzlí. Ukázalo se, že skládání puzzlí zvyšuje četné kognitivní schopnosti a chrání mozek před stárnutím. Když totiž skládáte puzzle, prohlížíte si různé obrázky a musíte přijít na to, kam zapadají do většího celku. To je skvělý způsob, jak si cvičit mozek v každém věku.

Hrajte karty

Zahrajte si o víkendu s rodinou karty. V roce 2015 proběhla studie, která tvrdí, že rychlá karetní hra zvyšuje objem mozku. Hraní karet dále zlepšuje paměť a myšlení. Ideální jsou žolíky, kanasta, poker nebo mariáš.

Důležité je i budování slovní zásoby, na to je ideální třeba luštit křížovky, anebo hrát scrabble. Čím více slovíček budete umět, tím budete samozřejmě i lépe a chytřeji působit na ostatní. Důležitější však je, že když máte širokou slovní zásobu, zapojujete do mluvení více oblastí mozku, a tím ho posilujete.

Tanec je pro trénink mozku také důležitý. Zdroj: shutterstock, profimedia.cz

Pomůže ale i taneční pohyb

Možná se budete smát,skvělý je ale i tanec. Díky tanečním pohybům, které se musíte naučit, stimulujete mozek a zlepšujete paměť. Přihlaste se tak na kurzy salsy nebo třeba stepu. Stačí však pouze cvičit zumbu, kde se také dělají různé sestavy, které je nutné si zapamatovat. A pokud se vám nechce nikam chodit, vsaďte na lekce na YouTube, je jich tam požehnaně.

Vnímejte všemi smysly

Když budete dostatečně používat všech pět smyslů, posilujete mozek. Upečte tedy koláč, zajděte na farmářský trh, vyzkoušejte novou restauraci a zaměřte se na to, abyste vše ovoněli, ochutnali a v neposlední řadě viděli, ohmatali a slyšeli. Často máme různé zvuky za stereotypní a nevnímáme je, zkuste tedy zpozornět a opět se do nich zaposlouchat.

