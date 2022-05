Hitem internetu je jóga pro zahrádkáře: Uvolní bolavá záda a prospívá kloubům

Nemusíte mít ani velkou zahradu, abyste věděli, že zahradničení jako takové dokáže pěkně potrápit fyzičku. Výsledkem jsou bolavá záda i nohy a omezení pohybu. Naučíme vás několik snadných jógových pozic pro zahrádkáře, které vám pomůžou.

Pokud je pro vás práce na zahradě něco jako droga, často nevnímáte dlouhé hodiny, kdy neúnavně plejete, ryjete, kopete, sekáte, stříháte nebo sázíte…

Možná pak býváte večer překvapeni, jak vás bolí ruce, ramena, záda, ale i nohy či chodidla. Pomůžete si pravidelnými protahovacími cviky, které zná každý, kdo cvičí jógu. Tělo se také uvolní, a pokud budete vytrvalí a budete cvičit pravidelně, udržíte si tělo v kondici a každý pohyb na zahradě pro vás bude radostí bez zbytečné bolesti.

Ne každý zvládne stoj na celých chodidlech, ale to nevadí. Zdroj: Profimedia

Hluboký dřep

Začněte třeba hlubokým dřepem, který vám narovná páteř a zesílí kotníky. Nejprve se rozkročte, chodidla směřují mírně do stran a udělejte hluboký dřep. Ruce se nesmí dotknout země, pro udržení rovnováhy je sepněte před hrudníkem, lokty jsou ve výšce kolen. Měli byste stát na patách, lokty zapřete do kolem a tlačte je směrem ven. Páteř vytahujte vzhůru, jako by vás někdo tahal za vlasy uprostřed hlavy. Pravidelně dýchejte a v této pozici vydržte čtyři nádechy a čtyři výdechy.

Jako kočka

Pozici kočky jistě znáte z hodin tělocviku ve škole. Hodí se i pro uvolnění beder, když dlouho pracujete shrbení nad záhony. Klekněte si na všechny čtyři, kolena na šířku boků, ruce na šířku ramen. Pozvolna prohněte páteř dolů, hlava je v prodloužení, nádech a pak záda vyhrbte, svěste hlavu a vydechněte. Opakujte několikrát za sebou.

Při cviku střechy musí být páteř rovná. Zdroj: Profimedia

Střecha s rovnou páteří

Pro protažení lýtkových, stehenních, ale i hýžďových svalů si zacvičte pozici střechy. Ze stoje jděte na všechny čtyři, kdy se země dotýkají dlaně a chodidla, ne kolena. Zkuste udržet mezi tělem a stehny kolmý úhel, hlava volně visí dolů a nohy nemusíte mít napnuté, klidně je mírně pokrčte. Dejte pozor, aby páteř nebyla vyhrbená, ale rovná.

Rotační cviky pomáhají uvolnit se. Zdroj: Profimedia

Rotační pozice

Neméně důležité jsou uvolňující cviky, pomůže pozice nazvaná Supta Matsyendrasana, kdy se vám protáhnou svaly kolem páteře, ale také hýžďové a stehenní svaly i ramena. Položte se na záda a rozpažte ruce. Levou nohu pokrčte v koleni a chodidlo položte na stehno opačné natažené nohy. Následně nechte koleno přepadnout na pravou stranu těla. Poté část trupu pozvolna přetočte vpravo. Pravou ruku položte na koleno, které klesá. Levá ruka zůstává v rozpažení, otočte za ní hlavu. Ramena jsou uvolněná, leží na zemi a vy zvolna dýcháte. Poté vše zopakujte na druhou stranu.



