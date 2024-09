Pěkný zadek je chlouba každé ženy. Co dělat, aby ten váš byl tvarovaný, pevný a sexy?

Doba, kdy byly v kurzu vyzáblé modelky s propadlými hrudníky a neviditelným pozadím, jsou pryč. Dneska přichází do módy zase tvary! Ovšem ne ledajaké – musí být pevné a hezky kopírovat ženskou siluetu. Žádoucí jsou tedy pěkná prsa, štíhlý pas, hezky klenuté boky a zadek! Posledně zmíněné položka je mezi mladými ženami tématem číslo jedna. Proč?

Autorka videa, Lena Snow, vám ukáže pár cviků na vytvarování zadku. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Móda podle J. Lo

Protože pěkný zadek je prostě sexy vábnička, která funguje na první dobrou. „Ovšem nesmí být rozkydlý,“ doplňuje třicetiletý Ondřej z Prahy, který je velkým obdivovatelem ženských křivek. Podle něj první propagátorkou větších zadků byla zpěvačka Jennifer Lopez, která si na svém pozadí vybudovala svoji kariéru.

Dodnes na svých koncertech vyzývá publikum, aby zvedli ruku ti, kterým se líbí výraznější pozadí… V případě zpěvačky ale nejde opravdu o žádnou nerforemnou část těla, protože i ve svých pětaapadesáti letech na své figuře poctivě maká.

Twerková horečka

Podle Ondřeje se móda pevných zadků ovlivněna také módní vlnou twerku, který začal coby provokativní taneční styl v USA kolem roku 1993. Tehdy bylo pohupování a natřásání pozadí součástí někdejší hiphopové kultury.

Později ho převzali i ostatní zpěváci, například Miley Cyrus, která na předávání cen MTV za rok 2013 předvedla tak provokativní twerkové číslo, že se o něm mluvilo dlouhé měsíce. Z twerku se pak stal sport, který odstartoval kult pevnějších zadků. A ten je tu dodnes!

Jednoduchý pohyb

Na to ale, abyste měli hezké pozadí, nemusíte twerkovat. Stačí, abyste do svého programu zařadili tyto aktivity a odměna bude více než jasná!

close info Profimedia zoom_in Chůze do schodů vám zpení hýždě.

Chůze do schodů

Prostě ignorujte výtah a nahoru vystoupejte „po svých“. Zpočátku budete trochu „funět“ (záleží do jakého patra jdete), ale věřte, že to bude stát za to! Alespoň to tvrdí studie z časopisu British Journal of Sports Medicine, která zkoumala skupinu žen, jenž pravidelně chodily do schodů. První týden šlo o jeden výstup rychlostí 90 schodů za minutu.

Pak se ale už respondentky rozchodily a rázovaly nahoru každý pracovní den. Po dvou měsících usilovného stoupání, byly na schodech každý den a to dokonce pětkrát! Kupodivu žádná z nich si nestěžovala. Popravdě, neměla na co, odměnou pro ně byl krásný zadek. Zkuste to také!

Pěší turistika

Vyrazit si na výlet může být fajn. Vypnete hlavu, nadýcháte se čerstvého vzduchu a ještě protáhnete a posílíte tělo. „Pokud chcete při vycházkách posílit zadek, je potřeba, abyste si udrželi stejné tempo,“ říká fitness trenérka a doporučuje především výšlapy do kopce. Nejenom, že na vršku vás čeká pěkný výhled, ale každým krokem se přibližujete ke svému vysněnému cíli.

Lezení na lezecké stěně

Proměňte se párkrát do týdne ve spidermana a objednejte si hodinu lezení na stěně. Protáhnete tak celé tělo a spálíte tak dvojnásobné množství kalorií, než třeba při turistice. Navíc kromě hýždí zpevníte i páteř a břicho, takže vás už nebudou bolet záda. A to je úleva!

Klasické dřepy

Pamatujete si na dětství, kdy jste museli dělat za trest dřepy? Tohle jednoduché cvičení je skvělé na posílení stehen a hýždí a navíc ho můžete provádět kdekoliv a kdykoliv.

Jak na to: Stoupněte si, rozkročte se tak, abyste měli nohy mírně od sebe a váhu na patách. Pak už stačí dělat dřepy. Pamatujte: Čím níže se dostanete, tím více posílíte stehna a zadek!

Zdroje: https://www.prozeny.cz, https://isport.blesk.cz