Toužíte vypadat štíhle, mladistvě a neodolatelně? Zaměřte se na své nohy…

Věk je potvora! Zatímco v mládí hubnout nepotřebujete nebo setřesete kila rychlostí blesku, ve zralejším věku se vás špíčky drží jako klíště. Čím to je? Podle vědců v tom hraje roli úbytek svalové hmoty, hormonální nerovnováha, ale i špatná strava, kterou starší organismus nehodlá už tak tolerovat. Proto pokud je vám nad čtyřicet, měli byste být k sobě přísnější. A to jak v jídle, tak i v pohybu…

Na videu autorka Ladylab.cz najdete cviky na spalování tuků. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Tvar nohou je zásadní

Podle vědců ale při cvičení neplatí stejná kritéria pro všechny. Zásadní je například tvar nohou. Díky němu zjistíte, jaké svaly je potřeba zpevnit, aby vaše ženská silueta byla co nejdokonalejší. Jak tedy zjistit váš typ nohou a správnou hubnoucí strategii? Postavte se před zrcadlo. Narovnejte se. Dejte kolena k sobě a podívejte se, kde všude se nohy dotýkají. Zaměřte se zejména na stehna, lýtka, kolena a kotníky. Podle tvaru nohou si najděte svůj typ a způsob posilování.

Nohy do „O“

Jak je poznáte: Mezi oběma končetinami je větší prostor, který opisuje písmeno „O“. Důvodem této deformace může být zúžený vnitřní kloub štěrbiny kolene. Tím dochází k přetížení svalů a vytvarování nohou právě do písmene „O“.

Na co se zaměřte: Určitě na svaly, které budou „táhnout“ kolena k sobě. Na škodu nebude, ani když posílíte i boční svaly u kolene. Jak na to: Opřete se o židli a zkuste dělat dřepy na jedné noze. Snažte se provést alespoň deset dřepů na jedné noze a poté si vyměňte strany. Výborně tím posílíte kolena i šlachy!

Dřepy na jedné noze posílí boční svaly u kolene.

Nohy do „X“

Tento typ nohou poznáte jednoduše. Kolena jsou vybočená jakoby trochu dovnitř a dotýkají se sebe. Deformace je hodně vidět při nějaké zátěži, například během běhání, výskoku, dřepu… Iksky mívají nejčastěji ženy, které trpí nadváhou, artrózou kolenního kloubu, osteoporózou nebo poruchami kostního metabolismu.

Na co se zaměřte: Posilujte svaly na vnější straně boků a stehen. Skvělé je na to zvedání nohou vleže. Jak na to: Lehněte si na bok. Opřete se rukama o podlahu a obě nohy natáhněte. Horní nohu opatrně zvedejte nahoru a pak pokládejte. Zkuste to desetkrát a pak se přetočte a zacvičte totéž druhou nohou.

Zvedání nohy na boku vám pomůže zpevnit svaly na vnější straně boků a stehen.

Falešné zakřivení nohou

Tento tvar nohou je tak trochu záhada. Na první pohled vypadají skoro dokonale. Při bližším pohledu ale zjistíte nedostatky. Například to, že kolena se dotýkají, zatímco dolní končetiny míří směrem ven. Důvodem této disproporce může být jednak nadváha, ale také špatné upevnění svalů.

Na co se zaměřte: Na jakékoliv cviky, kterými posílíte dolní část končetin. Jak na to: Opřete se o židli nebo o zeď a zvedejte paty. Zkuste na každou stranu zopakovat cvik desetkrát. Hodně vám také pomůže chůze či běh ze schodů!



Při zvedání pat dochází k posílení dolních končetin.

Ideální tvar nohou

Údajně je v případě, že se nohy dotýkají stehny, koleny, lýtky i kotníky. A zkrátka mezera mezi nohama je minimální.

Na co se zaměřte: Nohám neublížíte, když je budete posilovat například dřepy.

