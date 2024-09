Trápí vás nehezké tukové polštářky na bocích a nevíte, jak se jich zbavit? Máme pro vás jednoduché, ale účinné řešení! Zcela jistě vám „madla lásky“ vyrýsuje pravidelné cvičení.

Madla lásky je poetické pojmenování nadbytečných špíčků na bocích, které nehezky „přetékají“ z oblečených kalhot i sukní. Přestože máte dojem, že je tato partie ke shození problematická, neházejte flintu do žita.

Stačí jen trochu trpělivosti a hlavně vytrvalosti. Vše má totiž svůj čas. Myslete samozřejmě na zdravý a výživný jídelníček a omezujte příjem jednoduchých cukrů. Strava by měla být vždy vyvážená s dostatkem komplexních sacharidů, zdravých tuků, bílkovin a vlákniny.

Stejně tak permanentně myslete na dodržování pitného režimu a nikdy nenechte tělo zbytečně hladovět. A zcela určitě zařaďte do své denní rutiny adekvátní cvičení. Které konkrétní cviky vám pomohou madla lásky účinně zredukovat?

Jak vyrýsovat šikmé břišní svaly? Podívejte se na toto zajímavé YouTube video na kanálu Heather Robertson:

Zdroj: Youtube

Proč madla lásky vznikají

Nadměrné ukládání většího množství tuku na bocích v oblasti břicha může být u některých jedinců způsobeno genetikou nebo vlivem hormonů. Převážně je však důvodem špatný životní styl a sedavý způsob života, kdy dochází k uvolnění střední části těla a stejně tak zádových svalů. Jakmile zařadíte do svého každodenního programu pár důležitých cviků, budete mít brzy pevný a vosí pas.

close info Profimedia.cz zoom_in Jedním z nejúčinnějších cviků na madla lásky je pravidelné provádění bočního planku neboli prkna.

Úklony stranou

Postavte se do stoje mírně rozkročného s lehce pokrčenými koleny a podsazenou pánví a při tom držte pevná a rovná záda. V ruce držte činky či jiné závaží, s výdechem proveďte úklon do strany a zároveň zatněte břišní svaly. Pohyb by měl vycházet od pasu nahoru, proto nezapojujte pánev a hýždě. S nádechem se vraťte do vzpřímeného postoje a udělejte cvik i na druhou stranu.

Boční plank

Jedním z nejúčinnějších cviků na madla lásky je pravidelné provádění bočního planku neboli prkna. Jedná se o cvik s váhou vlastního těla.

Kromě břišních a zádových svalů si zpevníte ramena, paže, hýždě i celé nohy. Cvik můžete cvičit ve vysoké i nízké variantě. Při vysokém prkně se opřete o dlaň s napnutou rukou, při nízkém o celé předloktí.

Boční sklapovačky

Dalším účinným cvikem jsou v tomto případě boční sklapovačky. Lehněte si na levý bok, pravou ruku dejte za hlavu a levou ruku nechte podél těla.

S výdechem nadzvedněte hrudník a nohy k sobě. S nádechem je pomalu pokládejte zpět na zem. Pokud by byl cvik moc obtížný, nechte hrudník položený a zvedejte do strany pouze dolní končetiny.

close info Youtube.com, Instagram zoom_in Nohy lze zanožovat vleže i ve stoji s oporou.

Zanožování v lehu na břiše

Lehněte si na břicho a čelo si opřete o pokrčené paže. Natáhněte nohy a s výdechem je zdvihněte nad zem a zatněte hýždě. S nádechem se pak vraťte zpět. Pokud chcete při cvičení zapojit svaly na maximum, můžete si u cviku lehnout na bosu nebo si lze pod pánev vložit srolovaný ručník. Nohy lze zanožovat i ve stoji s oporou.



Zdroje: www.healthline.cz, www.ladylab.cz, www.vimcojim.cz