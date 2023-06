Jak vypadat v obličeji o 10 let mladší: Stačí jednoduchý postup 10 minut denně

Zastavit proces stárnutí a vypadat o pár let mladší je snem každé ženy. Na trhu je nepřeberné množství preparátů, které slibují vyhlazení vrásek, ovšem jejich efekt často nebývá takový, jak reklamy slibují. Zkuste jiný fígl na omlazení obličeje. Pravidelná masáž nebo obličejová jóga na 10 minut denně umí zázraky. Stačí vytrvat a už za pár týdnů uvidíte skvělé výsledky.

Být o pár let mladší je snem nejen žen, ale i mužů. Čas bohužel zastavit nelze a elixír mládí nám je odepřen. Nezoufejte. Existují způsoby, jak vrásky výrazně zredukovat. Nebude vás to stát ani korunu a v šuplíku se nebude povalovat jen další neúčinný krém. Vsaďte raději na pravidelné cvičení, to s vráskami nemilosrdně zatočí.

Cvičení trochu jinak

S obličejovou masáží je to jako se vším, co se týká našeho zdraví. Je potřeba vytrvat a nepodvádět. Pak se dostaví výsledky. Osvojte si hned několik rutinních úkonů, které vám pomohou vyhladit vrásky a dodají vám mladistvý vzhled.

Jak na to, se podívejte na videu:

Ideální je provádět liftingovou masáž každý den, pokud vás ale čas od času přemůže únava, spadnete rovnou do postele a na nějaké vyhlazování vrásek nezbydou ani myšlenky, nevadí. Zkuste jej provádět alespoň třikrát do týdne, uvidíte, že efekt se dostaví během měsíce.

Při masáži použijte svůj oblíbený olej. Pleti dodá potřebnou výživu a masáž půjde mnohem lépe. Když budete v obchodě po nějakém oleji pokukovat, vybírejte pečlivě a investujte do toho, který bude pro vaši pleť ten nejlepší. Dnes je nepřeberné množství za studena lisovaných olejů, které mají na pokožku takřka zázračné účinky. V kombinaci s masážní technikou se vám tak podaří zpevnit povislé tváře, zjemnit, nebo dokonce úplně vyhladit vrásky na čele, ale i zpevnit povadlá víčka. Chce to jen pár správných tahů.

Drahé krémy slibují téměř okamžité omlazení, efekt bývá apíš nijaký. Zdroj: fizkes / Shutterstock.com

Pevnější kontury svépomocí

Pravidelnou masáž obličeje je dobré kombinovat ještě se cvičením. Můžete si osvojit pár cviků a ty provádět při dlouhé chvíli, když pojedete autem, nebo kdykoliv se naskytne pár volných minut. Nespoléhejte na to, že krémy a séra udělají práci za vás. Odborníci se shodují, že pravidelné cvičení mimických svalů může vést k posilování obličejového svalstva a tím i k posílení kontur obličeje a k redukci hlubokých vrásek, které nejsou ani tak vinou přibývajících let, ale mnohdy neuvědomělých grimas, mračení a podobně.

Zbavte se otoků

Pravidelné cvičení obličejových svalů má i další benefity. Pomůže rozproudit lymfu, zlepší se prokrvení pleti a pokud vás dřív trápily otoky v oblasti obličeje, cvičení je spolehlivě odbourá. Druhů cvičení je samozřejmě více a nejlepší je si vybrat sestavu podle toho, která vám vyhovuje. Tu provádějte rutinně pár měsíců v kuse a poté cviky změňte a postup opakujte. Například pokud se chcete zbavit povislých tváří, naberte do úst co nejvíc vzduchu a ten převalujte ze strany na stranu.

Kombinujte obličejovou masáž s jógou. Výsledek bude takřka neskutečný. Zdroj: Shutterstock

Zbavte se druhé brady

Nejednoho trápí takzvaná druhá brada. Té se velmi dobře zbavíte, pokud budete opakovat jednoduché cvičení. Hlavu co nejvíce zakloňte dozadu a špičku jazyka přitiskněte k hornímu patru. Hlavu opatrně otočte na levou stranu a poté opatrně zase na stranu pravou. Cviky, stejně jako masážní techniky můžete libovolně kombinovat, uvidíte, že výsledek bude brzy znát.

