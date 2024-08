Ploché břicho a obdivuhodně štíhlý pas – která žena by se k takové postavě jednou nechtěla propracovat? Jenomže dlouhé tréninky a návštěvy posiloven nejsou pro každého, času je málo a ne všichni se chceme potit ve společnosti desítek dalších lidí. A právě pro nás je tady několik jednoduchých cviků.

Nevěříte, že může stačit pouhých deset minut denně k vytvarování vaší vysněné postavy? Kupodivu je to možné, i během takové krátké doby při pravidelném cvičení zajistíte úspěchy, o kterých se vám doposud ani nesnilo.

Potřebujete jen podložku, trochu místa v obýváku a hlavně poctivý přístup. Děláte to přece pro sebe, tak s chutí do toho - navíc tohle cvičení rozhodně není jen pro ženy…

Cvičit můžete také podle videa od Fit With Sally na youtube:

Zdroj: Youtube

Vzpomeňte na Supermana

Jako první můžeme zkusit napodobit Supermana. Není to nic složitého, jak si můžete sami vyzkoušet. Jednoduše si lehněte na zem na břicho, předpažte ruce a prohněte se tak, jako byste chtěli vzlétnout spolu s komiksovým hrdinou.

Hrudník i nohy zvedněte ze země a zkuste se prohnout v zádech tak, jak jen to půjde. V této pozici vydržte ideálně 5 sekund a po několikavteřinovém odpočinku si “let” zopakujte, celkem desetkrát.

Hvězda na zemi

Další cvik můžeme směle nazvat hvězdou, i když jinou, než jakou jsme se učili ve škole. Stačí si lehnout na zem, tentokrát na záda, ruce i nohy roztáhnout a pak už jen k sobě přibližovat napnutou pravou ruku a levou nohu (a samozřejmě i levou ruku a pravou nohu). Opět bude stačit deset opakování na každé straně.

Ohebná záda pomohou

Nyní si podložte záda nataženýma rukama a zvedněte napnuté nohy. Jakmile budou ve vzduchu, ohněte je do pravého úhlu a zvedejte je tak vysoko, jak jen vám to záda dovolí. Záda se budou zvedat spolu s nohama až po hrudní páteř. Cvik končí opět nohama, nataženýma několik centimetrů nad zemí.

close info karabulakastan / Pixabay zoom_in cviky na hubnutí břicha můžete provádět i se závažím

Sedy-lehy trochu jinak

Když už ležíme na podložce, můžeme přejít k dalšímu cviku. Nohy pokrčte a položte je celým chodidlem na zem. Ruce vzpažte a spojte za hlavou.

Nyní si pomalu sedněte a se spojenýma rukama se přetočte tak, abyste se dotkly země na jedné straně vedle boku. Totéž opakujte i na druhou stranu a vždy se vraťte zpět do pozice vleže. Deset opakování na každou stranu by mělo stačit.

Boční prkno je hodně účinné

Pokročilejší z nás mohu zkusit také trochu složitější cvik, nazvaný Side Plank, tedy vlastně boční prkno. Zpevní šikmé břišní svaly, které budou lépe držet tvar, který si přejete. Jak na to? Lehněte si na bok a opřete se o předloktí tak, abyste měli lokem přímo pod ramenem.

Pak zvedněte boky tak, aby tělo vytvořilo rovnou linii po celé své délce. Takto je třeba vydržet v ideálním případě půl minuty, ale když se to nepovede, pokuste se zkrátka o co nejdelší dobu. A až v tom budete opravdovými experty, můžete pro zvýšení obtížnosti, ale také účinnosti, zvednout nohu do vzduchu.

Prémie nakonec

Na závěr máme připraveno jedno prémiové doporučení. Cvičit tentokrát můžeme ve stoje a zvládne to každý, kdo umí dýchat. Nejde totiž o nic jiného, než abychom se postavili s nohama rozkročenýma na šířku boků.

Nyní vydechneme co nejvíc vzduchu z plic a břicho vtáhneme co nejvíce dovnitř proti páteři. Po dvaceti až třiceti vteřinách, podle možností, se můžeme znovu nadechnout a po pár vteřinách cvik zopakujeme. Výhodou je, že si takto můžeme posilovat břišní svaly třeba v práci nebo ve frontě v obchodě.

Ještě si myslíte, že se můžeme vymlouvat na nedostatek času nebo neschopnost cvičení? Na svém těle může zapracovat opravdu každý.

Zdroje: www.googleadservices.com, citymagazine.si, builtwithscience.com