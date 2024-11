Po čtyřicítce jsme ještě často fit, ale pro zdraví bychom toho měli dělat víc. Myslete na budoucnost a začněte s tréninkem už teď.

Chození je fajn, ale tělo potřebuje víc

To se ví, že jakýkoli pohyb se počítá a chůze patří k tomu nejjednoduššímu pohybu. Pohybem nepečujeme jen o tělo, ale rozhodně i o naši hlavu čili duševní pohodu. Věnujte se čemukoli, co vás baví, protože takový pohyb je dlohodobě udržitelný a budete se k němu vracet i po přestávce způsobené nemocí nebo dovolenou. Je ale faktem, že ač je chůze skvělá a pro mnohé také jediná činnost, ke které se dokážou takříkajíc „dokopat“, čtyřicátníci by měli cílit výš.

Proč právě teď? Čtyřicítka je období, kdy se toho ještě moc neděje, ale brzy bude. Dochází totiž k velmi plíživému a zatím málo viditelnému úbytku svalové hmoty, přesunu tělesných tuků na jiné části těla a úbytku hormonů. Zvyšuje se pomalu také riziko vzniku srdečních onemocnění i obezity a tak dále. Za nějaký čas dojde k menopauze či u mužů andropauze a je ručitě vhodné začít s formováním těla již nyní.

Cvičit můžete začít například i s videi, které jsou často zdarma na YouTube. Je to i případ kanálu Fitness with PJ. Na jeden takový příspěvek se můžete podívat právě zde.

Zdroj: Youtube

Jaký trénink zvolit po čtyřicítce?

Proč chůze nestačí? Na provětrání hlavy a nohou snad je docela dostatečná, jenže abychom čelili lépe zmíněným změnám, doporučuje se přidat na různých pohybových aktivitách. Jak znějí rady odborníků konkrétně?

Začněte silový trénink. Právě ten pomůže udržet svalovou hmotu. Ženy se často obávají o příliš maskulinní vzhled, ale k tomu vede velmi dlouhá a náročná cesta. Cvičení s činkami, gumovými pásy či s využitím vlastní váhy 2 až 3krát týdně je pro všechny nad 40 vyloženě vhodné. Různé typy tréninku se najdou i pro ty, kteří již nyní trpí zhoršenou hybností či bolestí různých kloubů.

Důležitá je rozhodně také flexibilita. Jistě si pamatujete, jak jste na základní škole přeskakovali bednu, ale kdy naposled jste takový kousek zkoušeli? Asi by to nebylo ladné, ani bezbolestné. Zlepšete svoji kondici protahovacími cviky, ideální je například i jóga. S tím se pojí i důležitost cviků na rovnováhu. Ač se vám může zdát, že z rovna s tímhle problémy nemáte, jde o prevenci, která se zúročí v pozdějším věku.

O tom, jak důležité je kardio cvičení se často pochybuje. Především v různých reklamách a tipech na sociálních sítích osvalení modelové přísahají, že kardio je úplně zbytečné a už nikdy jím nebudou zabíjet čas. Kardio slouží k tomu, aby zvýšilo frekvenci srdečního tepu, naučilo nás výdrži a zátěži, která je pro organismus důležitá. Věnujte se plavání, běhu, jízdě na kole nebo tanci! Kardio nemusí být nuda.

Čtyřicátníkům svědčí HIIT

Některé typy cvičení samozřejmě snoubí trénink flexibility, rovnováhy či posilování. Například může jít o vysoce intenzivní intervalový trénink, který znáte patrně pod zkratkou HIIT. Jde sice o cvičení velmi krátké, a to i významně kratší než doporučovaných 30 minut fyzické zátěže, nicméně je efektivní, náročné, ale také praktické. Nevyžaduje vůbec žádné pomůcky, návštěvu cvičiště či posilovny. Cvičit můžete doma, hotoví bude za chviličku, ale počítejte s tím, že vám dá pořádně zabrat.

close info Shutterstock zoom_in Tréninky HIIT, jógu i další cvičení můžete mít v chytrém telefonu nebo počítači a cvičit podle nich.

Zdroje: nytimes.com, prevention.com