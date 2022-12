Mistrovský cvik pro dlouhověkost: Víte, jak proklepávat meridiány? Zvládnete to

Co je svět světem, člověk touží po dlouhověkosti a nejen to. Chceme se dožít nejen vysokého věku, ale také těšit se z dobrého zdraví, jak nejdéle je to možné. Znáte postupy čínské medicíny? Víte, kudy proudí meridiány a jak je proklepávat? Podívejte se, jaký cvik vám může dopomoci k dlouhověkosti.

Zdroje: www.pokladyprirody.cz, www.rehabilitace.info

Meridiány a čínská medicína

Nevíte, co jsou meridiány a proč byste je měli proklepávat? Nebojte se, určitě nejste jediní. Toto označení pochází z čínské medicíny, tedy alternativních léčebných postupů, které mají svůj původ v nejlidnatější zemi Asie.

Podívejte se na toto video, kde Jindřich Tvrdík vysvětluje i ukazuje, jak a kde poklepávat tělo i jaké účinky můžete od tohoto nesmírně jednoduchého cvičení očekávat.

Čínská medicína a dlouhověkost

I když si můžete o alternativních způsobech léčby myslet cokoli, způsoby, které používá čínská medicína, jsou známé po staletí a ti, jež mají nějaké zkušenosti s akupunkturou a dalšími postupy, přiznávají, že mohou nejen potvrdit jisté účinky této léčby, ale také ji doporučit. Alespoň jako podpůrnou léčbu klasické medicíny běžné u nás.

Mnoho akupresurních bodů se nachází na chodidlech, proklepávání meridiánů však zahrnuje celé tělo. Zdroj: Profimedia.cz

Navíc nutno dodat, že Číňané se těší poměrně dobrému zdraví i vysokému věku přes to, že může být jejich zdravotnictví vnímáno jako zastaralé. V časopise Psychology Today se můžete dočíst, že „Za nejdůležitější faktory dlohověkosti Číňanů je jejich životní styl: zdravá strava, fyzická aktivita, regenerační spánek, sociální interakce a zvládání stresu."

Nejde tedy jen o medicínu samotnou, ale o kombinaci mnoha proměnných. Nicméně masáž meridiánů, respektive jejich proklepávání má vliv nejen na tělo, ale jistě také na mysl, vnímání stresu a zahrnuje i nenucený nenáročný pohyb.

Proklepávání meridiánů celého těla osvěží tělo i mysl. Zdroj: Shutterstock

Proklepávání meridiánů

Označení meridián patří proudu energie, které čínská medicína využívá ke stimulaci konkrétních orgánů, obnovení cirkulace energie a navrácení rovnováhy. Podle tohoto tradičního učení má člověk v těle čtrnáct hlavních toků energie. V místech, kde meridiány končí, je na kůži akupunkturní bod. Masáž či poklepávání meridiánů se doporučuje jako prevence, ale také jako způsob navrácení rovnováhy.

Vyzkoušejte cvičení poklepáváním meridiánů podle videa výše. Uvidíte, že vás tento jednoduchý způsob uvolní nejen fyzicky, ale i duševně. Vnímejte toto cvičení jako masáž, které je vhodné věnovat alespoň několik minut denně, ideálně ale dvacet minut, nejlépe každé ráno.