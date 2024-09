Alzheimerova choroba je stále velkou výzvou pro lékaře a odborníky. Najít účinnou léčbu není rozhodně nijak snadné a pacientům i těm, kteří se onemocnění obávají, nezbývá než zapojit všechny síly, změnit životní styl a začít cvičit. Ale jak? Jaké cviky patří k prevenci?

Alzheimerova choroba: Nejde jen o zapomínání

I když byla Alzheimerova choroba poprvé popsána německým lékařem Aloisem Alzheimerem už v roce 1906, desítky let se nevědělo, co se vlastně v těle nemocného děje. Odborníci se Alzheimerově chorobě intenzivně věnují, ale stále je toto degenerativní onemocnění mozku, které nemáme nijak pod kontrolou.

Nemáte-li dobrou představu o tom, jak může vypadat nástup nemoci, podívejte se na tento krátký příspěvek z YouTube kanálu Česká Alzheimerova společnost, o.p.s.

Zdroj: Youtube

Existuje prevence Alzheimerovy choroby?

To, co považujeme po 60. roku života za zhoršující se paměť a případně nastupující demenci, je až v 80 % případů právě Alzheimerova choroba. I když se intenzivně pátrá po mechanismech, jak nemoci předejít, zmírnit ji či docela vyléčit, ani věda zatím nemá jednoznačné řešení a snadný způsob, jak Alzheimerovu nemoc predikovat či potírat. Nicméně existuje řada vyšetření, která ale rozhodně nepatří mezi standardní a běžná, jimiž může odborník onemocnění rozpoznat ještě před tím, než vypukne.

Je možná prevence? Částečně určitě. Nejde však o tabletku, kterou spolknete a ona vám pomůže nemoc oddálit či se jí zcela vyhnout. Jde spíš o celou řadu doporučení, jak přizpůsobit životní styl, ale také jak mysl a tělo trénovat. Ukazuje se totiž, že takzvaná duální cvičení mohou být účinnou prevencí.

Co to znamená? Duální čili dvojí naznačuje, že musí jít víc než jen o cvičení mozku, který trpí onemocněním nejvíc. Tím druhým, co je třeba procvičovat, je pohyb. Právě pohyb má velký vliv jak na prevenci, tak na zpomalení progrese nemoci. Alzheimerova choroba totiž ovlivňuje především kognitivní schopnosti čili orientaci a praktikování běžných každodenních činností, které zdravý člověk ani nevnímá, že umí a snadno je plní už od velmi ranného věku.

Duální cvičení jako prevence i zpomalení Alzheimera

A co má být oním duálním cvičením? Mezi duální cvičení patří například tanec. Zatímco tělo se musí hýbat, hlava musí přemýšlet odkud kam se pohnout, co je v okolí tanečníků, mohou spolu také konverzovat a podobně. Jde tedy o takovou aktivitu, která zaměstnává pohybem tělo, ale také nutí mozek přemýšlet, reagovat a být stále v pozoru.

Tanec může být nicméně náročný nejen pro seniory, ale i pro významně mladší ročníky. Jaké jiné podobné duální cvičení může praktikovat každý z nás? Stačí vyjít na procházku a čile konverzovat! I to je způsob, jak při pohybu zároveň zapojovat mysl a nejen to. Skvělá prevence, ale také způsob jak průběh nemoci zpomalit, pokud se budete této činnosti věnovat alespoň 2 a půl hodiny týdně.

U lidí, kteří již onemocněním trpí, jsou sociální zapojení a komunikace velmi důležité. Často totiž trpí stresem a úzkostí, které jsou důsledkem ztráty orientace či zapomínání. Pohyb a konverzace s druhou osobou tak přináší mnohem víc než jen cvičení.

Zdroje: express.co.uk, exerciseismedicine.org