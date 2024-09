Povolené břišní svalstvo není jen problém týkajícíc se žen nad 60. Nicméně v tomto věku už často není možné intenzivním cvičením dohánět mládí. Je to čas, kdy je třeba cvičit efektivně, ale i tak, abychom si zbytečně neublížili. Jak na pevné bříško?

Jednoduchý cvik na břicho od fyzioterapeuta

Cviky na břicho patří k těm nejméně oblíbeným. Pálení, které velmi brzy pocítíte, je něco, co se jen těžko překonává. S cviky břišního svalstva je spojená také spousta doporučení a o tom, co a jak máme a nesmíme dělat. Víte, kterým cvikem nejlépe a bezpečně břicho zpevnit?

Jaké cviky doporučuje Dr. Chad, doktor fyzioterapie z Austinu v Texasu? Na svém YouTube kanálu NativePath radí, jak cvičit, ale přidává i další užitečné rady, jak žít zdravě.

Zdroj: Youtube

Cvičte břicho i pevnost celého těla

To by šlo, co myslíte? Podle doktora Chada je tento cvik zcela zásadní a rozhodně se hodí provádět tento než neoblíbené, a navíc poměrně problematické sklapovačky. Tímto způsobem procvičíte břicho, ale také trochu také nohy a hýždě. Nedochází k nevhodnému skřípnutí oblasti břich či tahu ramenou a zad, které představují největší problém.

Cvičte vždy na měkké podložce, která je ovšem stabilní. V poloze na zádech zvedněte paže do výšky nad sebou a semkněte je v pěst. Také nohy zvedněte z podložky, ohněte je v kolenou do pravého úhlu a z této pozice pomalu natahujte jednu nohu, vraťte zpět, a pak druhou. Pamatujte na to, že záda mají být pevná a přitlačená k podložce především v místě prohnutí nad hýžděmi.

Cvičení provádějte, pokud možno pravidelně nebo dokonce každodenně. Opakujte cvičení po deseti a ve dvou nebo třech sériích. Čili odcvičte deset, dejte si krátkou pauzu, pak znova deset a po druhé pauze posledních deset.

Když už jste na zemi, tak se jen přetočte na břicho a vyzkoušejte si, jak dlouho zvládnete vydržet rovní jako prkno opíraje se podložku jen špičkami vašich palců nohou a předloktím. Už po pouhé minutě se mnozí budou hroutit k zemi.

Když budete tenhle nenápadný cvik opakovat každý den, uvidíte, že se vybičujete k mnohem lepšímu výsledku poměrně brzy. Vaše tělo se začne pomalu ale jistě zpevňovat a to zevnitř ven. Prkno necílí pouze na břicho, ale pevnost a držení celého těla, což je nesmírně důležité.

I cvičení na židli může trénovat břišní svalstvo

Pro méně pohyblivé či ty, kteří mají problém se stáním, případně i ležením jsou tu cvičení, která můžete provádět v sedě. Existují celé sady zaměřené jak na protažení a zpevnění celého těla, tak na konkrétní oblasti. Také jednoduchá grafika nad tímto textem ukazuje, jakým způsobem cvičit v sedě a cílit přitom právě na břicho.

Nenechejte se odradit náročností nebo naopak pocitem, že je to až příliš snadné. I cvičení v sedě je samozřejmě vysilující a někdy také velmi obtížné, jindy pocítíte zátěž až následujícího dne, kdy vás vše rozbolí. Věnujte se cvičení opakovaně a radujte se z postupného zlepšování.

Zdroje: express.co.uk, healthifyme.com