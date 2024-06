Někdy to může být náročné – sledujeme televizní pořady, v nichž mají všechny herečky tak krásně vytvarované pozadí, jakým bychom se také rádi pochlubily. Jenomže naše figura se té filmové nepodobá ani zdaleka. I když možná nedosáhneme postavy modelek, něco s tím přece jen udělat můžeme.

Při pohledu do zrcadla si vždy musíme uvědomovat, že jsme skutečně každý jiný a ne všichni mohou mít míry, s nimiž by uspěli na světových soutěžích krásy. Netýká se to jen žen, ale i mužů, kteří se samozřejmě o svoji postavu také snaží starat.

Přesto by ale bylo zbytečné rezignovat a nechat se jen unášet na vlnách odevzdání, případně jistých depresí. Pojďme se pustit do několika jednoduchých cviků, které mohou hodně pomoci.

Vytrvarujte svoje pozadí za pár dnů podle youtubového videa od Lilly Sabri:

Trik s imaginární židlí

Jedním z nejjednodušších cviků, s jehož pomocí je možné dosáhnout pevnějšího a na pohled kulatějšího zadku, je docela obyčejné, ale správné usedání na imaginární židli. Představme si, že skutečně stojíme před židlí, na kterou se chystáme si sednout.

Ne však nějak ledabyle, ale opravdu uvědoměle a rovně. Co bude potřeba udělat jako první? Jistě, celé tělo se musí narovnat, ramena vytáhnout, záda i břicho zpevnit. Pokusme si uvědomit jednotlivé svaly v těle ještě dřív, než se začneme pohybovat směrem dolů. Hotovo?

Sedněte si, prosím...

Nyní přichází na řadu pohyb, který děláme denně mnohokrát, jen tentokrát se více zaměříme na správnost jeho provedení. S rovnými zády si budeme “sedat”, ale tak, abychom udrželi i lýtka pokud možno kolmo k podlaze a celé chodidlo na podlaze.

Není to jednoduché a nepodaří se to alespoň zpočátku na sto procent, ale postupně se jistě dopracujete k dokonalosti. Zkuste udělat tolik opakování, kolik vám na úvod vaše fyzická kondice dovolí a postupně den za dnem přidávejte.

Pevný a kulatý zadek vypracujete s několika základními cviky

Nepodceňujte dřepy

Pokud by se vám nedařil tento zdánlivě jednoduchý, ale na správné provedení přece jen složitější cvik, můžete začít s docela obyčejnými dřepy. I na těch si ale dejte záležet, tělo by mělo být co nejrovnější a nejpevnější, postoj na šířku pánve a chodidla po celou dobu na zemi.

Při dřepu se nadechněte, při vstávání přijde výdech. I několik opakování pro začátek postačí, až uvidíte první výsledky, jistě rádi sami přidáte další a další…

Můžete zkusit i výpady

Dřepy, ať již ty skutečné, nebo pomyslné sedání na židli, jsou vynikajícím, nikoliv ale jediným cvikem pro zpevnění hýžďových svalů. Na prostřídání tak můžeme vyzkoušet také například výpady, a to jak vpřed, tak i vzad.

Jak na to? První, co musíme udělat, bude zase stejně jako v předchozím případě srovnání a zpevnění celého těla. Stoupněte si tak, abyste měli chodidla od sebe o trochu dále, než je šířka pánve a můžeme začít.

Střídavě vykračujte jednou nohou dopředu a zároveň poklesněte v koleni tak, aby se stehno nohy, kterou jste vykročili, dostalo do vodorovné polohy. Druhá, “zadní” noha si nekleká, pouze se sníží tak, aby bylo její lýtko téměř vodorovně. Nohy střídejte ve výpadech. Stejně, jen dozadu, můžete pokračovat v další sérii cviků.

Nechte si poradit v posilovně

Není to složité, ale nikdo nemůže čekat, že se na poprvé vše podaří přesně podle pravidel. Pokud nejste zvyklí cvičit, bude tělu chvíli trvat, než si zvykne na správný postoj, zpevní se a vy začnete vnímat svoje pohyby tak, jak je třeba.

Pokud byste si chtěli být skutečně jisti, že cvičíte správně, a tedy i co nejefektivněji, poraďte se raději s fitness trenérem, určitě dostanete mnoho dalších dobrých rad a doporučení.

