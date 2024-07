Patříte mezi jedince, které sužují bolesti beder? Začněte pravidelně provádět cviky na spodní část zad.

Bolest zad není pro nikoho nic příjemného a tento nedoraz značně narušuje kvalitu celkového života. Naštěstí existuje mnoho způsobů, jak s touto zdravotní potíží bojovat.

Jedním z nich je pravidelné provádění odpovídajících cviků, které posílí vaše zádové svaly a spodní břicho. Pravidelným cvičením zmírníte nejen nepříjemnou bolest, ale zároveň si vylepšíte držení těla a předejdete dalším problémům se zády.

Bederní páteř

Bederní páteř neboli spodní záda je největší a nejsilnější část páteře. Je tvořena 5 obratli, které se označují jako L1 až L5. Poskytují oporu a stabilitu horní části těla a také chrání míchu v páteřním kanálu. Právě tyto obratle umožňují našemu tělu pohyby jako předklon, záklon, rotace, naklánění těla či přenášení váhy z jedné dolní končetiny na druhou.

V bederní páteři se nacházejí také nervy, které mají vliv na svaly a orgány v dolní části těla. Jakmile nejsou obratle bederní páteře ve správné pozici, dochází k nepříjemným blokádám, které mohou funkci nervů podstatně omezit. Právě to vede ke vzniku bolestí v bedrech a často i v dolních končetinách. Jak tedy prospět spodní části zad?

close info Profimedia zoom_in Plank neboli „prkno“ vám posílí nejen břicho, ale tento cvik plnohodnotně zapojuje také paže, ramena, kyčle a chodidla.

Než se pustíte do cvičení

Pokud máte vážné zdravotní problémy, raději se vždy poraďte se svým ošetřujícím lékařem. Cviky provádějte pomalu a s kontrolovaným pohybem. Nikdy nezadržujte dech a pokud pocítíte bolest, cvičení přerušte. Jak tedy prospět spodní části zad?

Superman

Lehněte si na břicho s nataženýma rukama a nohama. Zvedněte pomalu ruce a nohy nad zem, stačí i jen pár centimetrů. Důležité je odlepit končetiny od podložky. V této poloze vydržte 2 sekundy a opět se vraťte do výchozí pozice. Cvik opakujte alespoň 10krát.

Pánevní most

Tímto cvikem posílíte hýžďové svaly, které často přispívají k bolestem zad. Tentokrát si lehněte na záda s pokrčenýma nohama a chodidly na zemi. Následně zvedněte boky ze země, dokud tělo nebude v jedné přímce.

Ramena by měla být stále pevně položená na podlaze. Vydržte vždy 10 až 15 sekund a poté se vraťte do původní polohy. Opakujte 15krát, a to ve 3 sériích.

Plank

Plank neboli „prkno“ vám posílí nejen břicho, ale tento cvik plnohodnotně zapojuje také paže, ramena, kyčle a chodidla. Také výborně aktivuje kosterní svalstvo páteře a čtyřhranný sval bederní, nejhlubší zádový sval.

Lehněte si na břicho, předloktí opřete o zem, lokty byste měli mít přímo pod rameny. Poté zatněte břišní a hýžďové svaly a zvedněte boky s oběma koleny z podlahy tak, abyste byli opřeni o předloktí a špičky nohou. Vydržte v této pozici 10 až 30 sekund a pak se vraťte zpět do výchozí pozice. Opakujte alespoň 5x.

close info Profimedia zoom_in Provádějte zvedání protilehlých končetin na čtyřech.

Zvedání protilehlých končetin na čtyřech

Tento cvik pracuje nejen s hýžďovými svaly, ale procvičuje také kosterní svalstvo zad, které se upíná k zadní části páteře a umožňuje člověku stát, ohýbat se a zvedat předměty. Klekněte si na zem a přejděte do vzporu na narovnaných pažích.

S nádechem současně zvedněte a narovnejte protilehlé končetiny (pravou nohu a levou paži). Následně s výdechem zvednuté končetiny pokrčte a přitáhněte je po hrudník k sobě. Snažte se loktem dotknout kolena. Na každou stranu proveďte cvik, minimálně 5krát ve třech sériích.

