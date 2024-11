Snem každé ženy, a to i ve vyšším věku, je mít krásně pevné, štíhlé a vyrýsované ruce. K dosažení tohoto cíle stačí jen několik minut denně a pár jednoduchých cviků, které můžete provádět v pohodlí doma.

Trápí vás povislá kůže na pažích a chcete tuto situaci zásadně změnit? Nemusíte chodit je do posilovny a zvedat těžké činky. Stačí vám pár minut denně a několik jednoduchých cviků. Je však nutné je začlenit do každodenní rutiny.

Chcete znát cvičení na štíhlé paže, které trvá pouhých 7,5 minuty? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Nina Dapper:

Zdroj: Youtube

Začněte u stravy

Pravdou je, že bez správného stravování ruce nezhubnete. Proto je potřeba se zaměřit i na odpovídající jídelníček. Základem je vytvořit tělu kalorický deficit. Znamená to, že spálíte více kalorií, než jich přijmete.

Dopřávejte si tedy vyváženou stravu a jezte v adekvátním množství potraviny bohaté na bílkoviny jako je maso, ryby, vejce a luštěniny, které podporují růst svalů. Nezapomínejte však ani na dostatek zeleniny, ovoce a komplexních sacharidů, jejichž zdrojem je například celozrnné pečivo a rýže.

Zcela určitě omezte sladkosti a tučné potraviny, které jsou bohaté na kalorie a přispívají k ukládání tuku. Stejně tak nepodceňujte pitný režim. Voda pomáhá při spalování tuků a zlepšuje celkový metabolismus.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Trápí vás povislá kůže na pažích a chcete tuto situaci zásadně změnit?

Jak často posilovat ruce

Klíčem k úspěchu je pravidelnost. Ideálně cvičte 6krát za týden den, pokud nebudete stíhat, tak alespoň 3 až 4krát týdně. Postupně zvyšujte zátěž, aby měly svaly dostatečnou stimulaci k růstu. Svaly potřebují i čas na regeneraci, proto mezi tréninky zařaďte den odpočinku. A jaké jsou nejlepší cviky na pevné a krásné paže?

Dámské kliky

Jedním z nejúčinnějších cviků na ruce jsou kliky a ženy si vystačí s dámskou verzí. Nejprve si lehněte břichem na podložku, pak zvedněte holeně a překřižte nohy. Dlaně umístěte vedle prsou o něco více než na šířku ramen.

Hlava nesmí být zastrčená mezi rameny, proto stáhněte ramena od uší. Nadzvedněte hlavu, krční páteř a celý hrudních tak, aby záda byla rovně a hlava v prodloužení páteře. Následně s výdechem zatlačte dlaně do země a zvedejte se a c nádechem se plynule vracejte zpátky téměř k zemi. Celou páteř držte rovně a lopatky roztahujte od sebe.

Plavání na suchu

I tento cvik je velmi efektivní. Výchozí pozice je stejná jako v předchozím případě. Lehněte si na břicho na podložku, ruce natáhněte dopředu a pevně je držte nad zemí. S výdechem paže pokrčte a lokty stáhněte k tělu. Zaměřte se na zádové svaly a sledujte, zda je plně zapojujete. S nádechem se vraťte do výchozí pozice.

close info PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock.com zoom_in Jedním z nejúčinnějších cviků na ruce jsou kliky.

Zadní tricepsový klik

Posaďte se na kraj židle, vzepřete se na dlaních, otevřete ramena a posuňte hýždě nepatrně před židli. Následně pokrčením loktů klesejte do zadního kliku. Lokty táhněte dozadu za záda a pánev držte v ose pohybu. Klesejte tak nízko, dokud udržíte napřímený trup a pak se vraťte do výchozí pozice.

Prkno s přenášením váhy vpřed

Z lehu na břiše se zdvihněte do pozice prkna. Dlaně by měly být pod rameny, záda rovná a hýždě zpevněné. Nadechněte se a s výdechem posuňte tělo o kousek více dopředu tak, že ramena budou těsně před dlaněmi a nohy zcela na špičkách. S nádechem se vraťte zpět do výchozí pozice. Nejenže budete trénovat svaly paží včetně ramen, ale díky tomuto cviku aktivně zapojíte i břišní a zádové svaly.

Zdroje: www.zeny.cz, www.wikihow.cz