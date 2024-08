Patříte mezi ženy, které si chtějí ještě před zimou zušlechtit postavu? Máme pro vás tip na cviky, které na snížení váhy zaručeně fungují.

Chcete se ještě do Vánoc hodit po létě do formy a získat štíhlou figuru? Tak to není od věci znát cviky, které jsou pro ženy nejúčinnější a krásně zformují i problematické partie jako jsou ruce, nohy i břicho.

Udělejte si z nich každodenní rituál, na který se jistě budete těšit a tento vzácný a příjemný čas pro sebe si nenecháte od nikoho vzít. Odměnou vám bude nejen vysněná postava, ale jistě i dobrá nálada díky vyplavovaným endorfinům.

Chcete znát 10minutové účinné kardio cvičení pro spalování tuků? Podívejte na toto YouTube video na kanálu Chloe Ting:

Zdroj: Youtube

Zpevněte střed těla prknem

Velice smysluplným a užitečným cvikem na posílení celého středu těla je známé a populární prkno. Díky němu zapojíte i tzv. core neboli hluboko uložené svaly středu těla, ramenní deltový sval, přímé i šikmé břišní svaly a také přední stehenní a holenní svaly.

Prkno lze provádět ve dvou verzích, a to jak na napnutých pažích, tak i na předloktí. Vždy je důležité zaujmout správně pozici, a pohlídat si rovná záda, nikdy je neprohýbejte v bedrech a ramena stahujte od uší k ramenům směrem dolů.

Rukama tlačte do podložky, aby se lopatky nevzdalovaly od páteře. Délku setrvání ve cviku postupně prodlužujte a pravidelně při něm dýchejte.

close info Shutterstock zoom_in Ke krásnému zadečku a hezkým nohám vám pomohou obyčejné dřepy.

Krásné hýždě tvoří dřepy

Ke krásnému zadečku a hezkým nohám vám pomohou obyčejné dřepy. Při jejich provádění zapojíte sval přímý břišní, hýžďový, stehenní, holenní a svaly lýtkové. Je však nutné je dělat správně.

Chodidla postavte na zemi na šíři ramen, špičky směřujte dopředu s mírným vnějším vytočením. Pak spouštějte dolů a dozadu hýždě, podobně jako když si sedáte na židli. Myslete na pevná a rovná záda a hlavu v prodloužení páteře. Jamile dojdete do nejnižší možné pozice, vraťte se plynule zpět nahoru. Cvik opakujte a postupně zvyšujte počet v několika sériích.

Proti povislým pažím fungují kliky

Pokud vás trápí povolená kůže na rukou, pravidelně „klikujte“! Účinně tak posílíte sval deltový, prsní, pažní a také příčný sval břišní. Nejprve si klekněte na podložku a umístěte na ně dlaně o trošku dál, než je šíře vašich ramen.

Prsty by měly směřovat dopředu. Výchozí pozicí je vlastně prkno, pokud chcete zvolit ženskou variantu, zůstaňte s koleny na podložce. Pak sestupujte tělem pokrčením pažích v loktech dolů, lokty se snažte tlačit co nejvíce k tělu.

Pozor na prohnutí v bedrech záda udržujte v jedné rovině s hýžděmi. Počet kliků záleží na vás a vašich schopnostech, pokrok jistě zaznamenáte už po týdnu pravidelného cvičení.

close info Profimedia zoom_in Správné provedení kliků je zásadní pro dosažení maximálních výsledků.

Pro pevná stehna zapojte boky

Ke krásně tvarovaným stehnům vám otevře cestu zvedání boků. Při tomto cviku bude aktivně pracovat hýžďový sval a zadní stehenní svaly. Položte se na záda na podložku, paže umístěte podél těla a pokrčte kolena. Následně pomalu zvedejte hýždě nahoru, ale držte pevné břicho a bedra pevně na podlaze. Pak nohy pouštějte pomalu zpět dolů.

Zdroje: www.eathis.com, www.idnes.cz, www.bezhladoveni.cz