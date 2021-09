Co udělá s tělem, když budete pravidelně jíst aloe vera?

Jak a proč jíst aloe vera? Na co si dát pozor? To všechno a víc vám povíme právě teď a tady. Aloe je jedlá a výjimečná léčivka.

Aloe léčila faraóny

Aloe vera je léčivá rostlina známá už z doby před šesti tisíci lety. Sukulent pocházející patrně z povodí Nilu se rozšířil dál do Arábie, středomoří i zbytku světa. V teplém a suchém prostředí se jí daří velice dobře a na severu Afriky roste skutečně jako plevel. I přesto si jí ale dobytek a volně se pasoucí zvířata nevšímají. Jak to? Je v to maličký háček. Rostlina se totiž nekonzumuje celá. I téměř zázračnou léčivkou si můžete jednoduše ublížit.

Aloe je také nenáročná pokojovka. Zdroj: Nevada31 / Shutterstock.com

Aloe není jen jedna

Konzumují se pouze obsah dužnatých listů aloe vera čili aloe pravé. I aloe mám velké množství druhů. Většina je určená pouze k dekorativním účelům. Jen několik málo odrůd je léčivých a vhodných ke konzumaci. Rozhodně neexperimentujte, pokud si nejste jistí tím, co máte doma. Jestliže skutečně vlastníte aloe pravou, pak by měla být vhodná i k vnitřnímu užívání až ve stáří tří let.

Spirálovitě rostoucí Aloe polyphylla. Zdroj: Sabine Hortebusch / Shutterstock.com

Co se dá z aloe jíst?

Listy aloe jsou plné průhledné gelové hmoty, která právě dělá rostlinu zajímavou. Zelený obal listu s jemnými trnovými výběžky je naopak nepoživatelný. Respektive i ten se dá jíst, ale jen ve velmi malém množství. Obsahuje totiž silně laxativní látky obsažené v latexu čili tekutině mléčného vzhledu, která z listu vytéká při jeho příčném překrojení. Gelová hmota jde jednoduše z listu vymačkat nebo vyškrábnout. Avšak i gel se obvykle konzumuje v malých dávkách. Čeho se rozhodně nemusíte obávat je aplikace na kůži, aloe pravá má totiž skvělé výsledky v léčení kožních problémů.

Hydratační a hojivý gel z aloe je vhodný i ke konzumaci. Zdroj: Thongden Studio / Shutterstock.com

Proč jíst aloe?

Ptáte se, jak gel z listu aloe pomáhá lidkému organizmu? A kolik máte času? Výčet léčivých schopností je totiž extra dlouhý.

Posiluje imunitu stimulací protilátek

Urychluje hojení při vředových chorobách žaludku

Zmírňuje astmatické projevy

Snižuje zánětlivost kůže i abscesy v organizmu

Pozitivně ovlivňuje hladinu cholesterolu v prospěch „zdravého“ HDL cholesterolu

Dobře hojí jizvy, popálení, ranky na kůži, ale také omrzliny, ekzémy i pásové opary

Reguluje hladinu krevních cukrů a napomáhá obnovení zdravé citlivosti na insulin

Pozitivně ovlivňuje bolest spojenou s artritidou a snižuje revmatické i ostatní otoky

Hydratuje pokožku a zmírňuje svědění

Urychluje hojení po extrakci zubu, záněty dásní a redukuje zubní plak

Redukuje horečnaté a průjmové stavy spojené s onemocněním AIDS

Protirakovinné účinky aloe vera se zatím studují, nicméně už teď je jasné, že konzumace podporuje růst zdravých buněk, ale nádorových ne.

Tyto účinky má gel aloe vera díky až dvaceti různým aminokyselinám. Dále obsahuje enzymy, které napomáhají tělu vstřebávat živiny. Z minerálů jsou zastoupeny vápník, chrom, železo, hořčík, měď, draslík, zinek a sodík. Gel také obsahuje kyselinu listovou a vitamíny A, C, D, E a zástupce skupiny B.

Je pojídání aloe bezpečné?

Důvodem, proč zvířata aloe pravou nekonzumují, je obsah latexu. Mléčná tekutina vytéká z poraněných listů a typicky se objevuje při řezu napříč listem, tak jako to známe u množství dalších rostlin. Latex je silně projímavý a jeho konzumace může ohrozit zdraví. Průmyslově vyráběné gely a nápoje jsou latexu zbavovány, a proto se nemusíte obávat, že byste se výrobky přiotrávili. Dlouhodobá konzumace latexu při množství větším než 1 gram denně může vést i k fatálním následkům. Latex je vyloženě hořký, zatím co gel samotný je jen mírně nahořklý, a proto jej lze gel dobře konzumovat ve formě ředěných džusů a smoothie. Nicméně i u konzumace gelu platí jistá pravidla a rozhodně byste nikdy neměli zvyšovat doporučenou dávku.

Z gelu aloe se dělají šťávy a dá se přidat i do smoothie. Zdroj: Stock2You / Shutterstock.com

Smí jíst aloe všichni?

Konzumace produktů z aloe vera se neslučuje s užíváním některých léků. Takovými jsou například léčiva na cukrovku, ledviny či srdce. Aloe by neměly konzumovat těhotné a nedoporučuje se ani osobám trpícím poruchami zažívání, Crohnovou chorobou apod. I když jde o přírodní léčivo, berte jej vážně. Pokud chcete aloe zařadit do svého jídelníčku, zvažte konzultaci s lékařem nebo dietologem.

