DASH dieta: Nejzdravější na světě, vhodná i pro starší s problémy s tlakem

Konečně jsme se dočkali! Je tady horké léto. Nastal čas plavek a každý z nás se chce cítit v plné síle a fit. Přebývá vám snad stále nějaký ten špíček či kilo navíc? Zachrání vás nejzdravější dieta na světě jménem DASH. Za měsíc zhubnete nejen 5 kilo váhy, ale podpoříte i zdraví svého srdce a cév. A hlavně? Nebudete v žádném případě hladovět!

Základem správného jídelníčku, po kterém byste netloustli, ale naopak hubli, je taková strava, která udržuje vyrovnanou hladinu cukru v krvi. Velice důležité je dbát také na nízký obsah soli, protože její nadbytek velice škodí lidskému zdraví. A právě těchto pravidel se drží i jedna z nejúspěšnějších a nejoblíbenějších diet, která byla vyvinuta lékaři původně za účelem snížení vysokého tlaku. Jestliže chcete ještě na letní sezónu vyladit své tělo, pusťte se do DASH diety, je zdravá a účinná!

Co je to DASH dieta

DASH je zkratka pro Dietary Approaches to Stop Hypertension, což se dá volně přeložit jako výživové přístupy k zastavení hypertenze a snížení rizika srdečních onemocnění. DASH dieta je velice sympatická a především bezpečná. V žádném případě nejde o drastické hladovění za účelem rychlého zhubnutí, ale jedná se o lékaři doporučený stravovací plán.

Nejenže byl jídelníček této diety sestaven v prvé řadě pro pacienty s vysokým tlakem, ale DASH dieta má i další zdravotní výhody. Je vhodná pro všechny s vysokým cholesterolem, dnou a srdečními i cévními potížemi. Zdroj: shutterstock.com

Odborníci na stravu staví tuto dietu opravdu vysoko, a to hned za proslulou a zdravou středomořskou stravou. V podstatě jde o velice podobné způsoby stravování, které jsou v základech postaveny nejen na vysokém obsahu ovoce a zeleniny, ale také na omezeném přísunu červeného masa. DASH dieta je naprosto přirozená díky konzumaci zdravých potravin a vyloučení těch nevhodných. Jídelníček je komplexní, pestrý a zdravý.

DASH dieta má mnoho zdravotních benefitů

Nejenže byl jídelníček této diety sestaven v prvé řadě pro pacienty s vysokým tlakem, ale DASH dieta má i další zdravotní výhody. Je vhodná pro všechny s vysokým cholesterolem, dnou a srdečními i cévními potížemi. Nepočítejte však, že jde o jednorázovou dietu, ale jedná se o celoživotní stravovací návyk. Berte to tak, že celkově měníte svůj životní styl a stojí to za to!

Jak dieta DASH funguje?

Do stravy byste měli pravidelně zařadit ovoce a zeleninu, ryby, drůbež, ořechy, rostlinné oleje, celozrnné výrobky a nízkotučné mléčné výrobky. V žádném případě se nejedná o nějakou krátkodobou dietu, ale o celkovou změnu ve vaší stravě. Jde o to, že nemusíte počítat kalorie, ale konzumovat zdravé potraviny, a to ve správné míře. Jestliže chcete opravdu dosáhnout změny, stačí se rozhodnout a začít se stravovat tak, že váš jídelníček se bude skládat pouze z vhodných, zdravých a zároveň chutných potravin.

Stačí tak málo a nebolí to

Kvalitní jídelníček by měl být tvořen z 6 až 8 porcí celozrnných výrobků. Zařaďte proto pravidelně do své stravy obilné vločky, celozrnné těstoviny, 4 až 5 porcí ovoce a zeleniny, rýži, chléb, 2 až 3 porce nízkotučných nebo netučných mléčných výrobků a stejné množství olejů a tuku. A pozor! To vše během jednoho jediného dne. Kromě toho je doporučováno zařadit během týdne do svého jídelníčku také 4 až 5 porcí ořechů, semínek a luštěnin, 1 až 2 porce libového masa, drůbeže nebo ryb či mořských plodů.

Dejte „vale“ nesprávným potravinám

Přestože vidíte, že DASH diety je velice pestrá, měli byste se některých potravin vzdát. Jedná se především o ty, které obsahují nasycené tuky neboli transtuky. Obsahují je většinou smažené pokrmy, jako například hranolky a vše v trojobale. Stejně tak byste se měli vyhnout máslu a sádlu, červenému a tučnému masu, uzeninám, sladkostem, všem sladkým nápojům a také alkoholu.

Přestože vidíte, že DASH diety je velice pestrá, měli byste se některých potravin vzdát. Jedná se především o ty, které obsahují nasycené tuky neboli transtuky. Zdroj: shutterstock.com

Tip na závěr

A nezapomeňte se pravidelně hýbat, bavit se s přáteli a smát se z plných plic. To vše k létu a zdravému životnímu stylu patří!

Zdroje: www.styl.instory.cz, www.vlasta.cz, www.slimming.cz