Středomořský zázrak pro dlouhověkost: Všichni ho známe, ale jíme jen zřídka

Kdo by se nechtěl dožít minimálně stovky? I když je to sice zatím stále ještě nepravděpodobné, můžeme i tak udělat něco pro svoje zdraví a tím i delší život. Jednou z možností je pravidelná konzumace datlí, které mají na lidský organismus mnoho pozitivních účinků. O co všechno se postarají?

Datle mají obecně vysoký obsah cukrů, tedy jsou schopny dodat velké množství energie. Stejně tak jde o jejich kalorickou hodnotu, díky které se řadí mezi nejoblíbenější plody zvláště na Blízkém východě, ale jejich rozšíření v rámci celé zeměkoule nezná mezí. Oblíbené jsou také v islámských zemích, kde jsou cennou potravinou zvláště v postních časech. Jedny z nejzdravějších... Čím jsou tedy datle tak přínosné pro naše zdraví a tím i délku života? Podle vědců obsahují obrovské množství živin, jež přispívají k vyváženému fungování těla. Kromě toho se můžeme spolehnout, že nám dodají dostatek vlákniny, která podporuje trávení a vstřebávání i ostatních živin. Obecně jde o jednu z nejzdravějších potravin tohoto druhu, tedy ze sušených plodů. Proti Alzheimerovi i proti stresu Datle navíc ocení i náš mozek, a to hned z několika důvodů. Jedním z hlavních je schopnost látek uložených v této téměř zázračné potravině účinně působit jako prevence rozvoje Alzheimerovy choroby, tedy podporují zdraví mozku a nervové soustavy. Jak je známo, klid a dobrá nálada dokáží prodloužit život, nebo jej alespoň nezkracují, jako to dokáže stres. Proč si tedy nedat denně pár dobrých datlí a posílit tak svoji mozkovou činnost? Aby se tělo nedusilo Dalším z velkých benefitů datlí je vysoký obsah železa. A je to právě železo, které je nezbytné pro tvorbu červeného krevního barviva hemoglobinu. Hemoglobin má tu úžasnou vlastnost, že na sebe váže kyslík a ten následně krevním řečištěm rozvádí od těch nejsilnějších tepen, vycházejících ze srdce, až do nejjemnějších kapilár po celém těle. Bez kyslíku se jednotlivé části těla "dusí" a rychleji se ničí. Nejde ale jen o vnitřní orgány, z přísunu železa profitují i pokožka a vlasy, takže budeme-li déle žít, můžeme také delší dobu lépe vypadat – i díky datlím. Na palmě bychom datle možná ani nepoznali Zdroj: Pixabay Chcete zhubnout? Jezte datle Vysokého věku se můžeme dožít jen v případě, kdy budeme zdraví a nebudeme se potýkat s často až zbytečnými zdravotními problémy. Jak s nimi zatočit? Třeba právě s pomocí těchto drobných, ale užitečných plodů. Ty kromě jiného pozitivně ovlivňují například proti střevním problémům, působí v těle jako antioxidant a díky své sladké chuti zaženou také chuť na sladké. A jak víme, čím méně sladkostí spořádáme, tím snadněji si udržíme optimální hmotnost, která je základem pro dobré zdraví, a to může vést k dlouhověkosti. Na imunitu i proti parazitům Na tělo neblaze působí každá (i drobná) zdravotní nepohoda, a tak se určitě hodí schopnost datlí zvyšovat celkovou tělesnou imunitu a mimo to se dokáží postarat také o parazity v těle. Je tedy zcela logické, že pokud nemusí tělo bojovat s takovýmito nepřáteli, má více času ne regeneraci a péči samo o sebe. A kdo o sebe pečuje, má šanci dožít se přece jen vyššího věku. Takže hurá pro datle, v obchodech o ně většinou není nouze.