Vyčistěte si střeva i cévy: Stačí 6 kousků známého ovoce denně

S Novým rokem přicházejí nové výzvy a nové začátky. Spousta z nás má v úmyslu malý restart a očistu. Poradíme, jak nejvhodněji vyčistit střeva i cévy. Stačí malá změna v jídelníčku. Skvělé účinky mají v tomto směru datle. Jak jich využít?

Vánoční období je pro mnohé lidi symbolem dopřávání si dobrot a nestřídmého jedení. Není divu, že s příchodem nadcházejícího roku dojde k bilancování i v oblasti zdraví a začínáme uvažovat, co pro sebe můžeme udělat. Nejčastějším lákadlem je restart, nový impuls a hlavně detoxikace organismu, který dostal v posledních dnech z hlediska stravy i alkoholu nemálo zabrat.

Zeleninovou šťávu můžete do jídelníčku zařadit jako svačinu, ne jako přísnou dietu. Zdroj: shutterstock

Očista jako nutnost

V první řadě je potřeba si uvědomit, že naše tělo je zázračné a umí se s většinou věcí vypořádat samo. Samo se umí zbavit škodlivin a detoxikační procesy v něm probíhají každý den. Hlavními detoxikačními orgány, které udržují náš organismus v rovnováze, jsou játra, střeva, kůže a ledviny. Přesto je čas od času dobré nechat tělo odpočinout od konzumace nevhodných potravin a trochu mu s detoxikací pomoci.

Jak působí datle na naše střeva a cévy?

Změna neznamená dodržování přísných detoxikačních diet, ale přidání do jídelníčku pár pomocníků. Rozhodně je skvělé splnit předsevzetí a udělat něco pro své zdraví. Udělejte to ale správně. Postupně a pomalu začněte měnit svůj jídelníček k lepšímu. Zařaďte do něj potraviny, které působí příznivě na organismus. Jedním z tipů jsou obyčejné datle, které podle vědců dokáží příznivě působit na naše střeva, ale i cévy!

Jak jsou datle prospěšné pro zdraví našeho organismu, se podívejte zde na videu:

Detoxikujte chytře

Pití ovocných nebo zeleninových šťáv organismus nespasí. Začněte s vyřazováním některých potravin a naopak přidáváním jiných. Přestaňte kupovat průmyslově zpracované potraviny a hotovky a kupujte čerstvé suroviny. Z nich si pak jídla připravujte. Zkuste omezit uzeniny a přidat kvalitní zdroje bílkovin. Určitě nic nepokazíte tím, když na čas vyměníte červené maso za drůbeží a ryby.

Zkuste kontrolovat i příjem sacharidů. Pokud máte chuť na sladké, dopřejte si právě například datle, anebo jiné ovoce namísto sladkých sušenek a tyčinek. Zkuste zeleninou nahradit přílohy, anebo prostě zeleninu propašovat ke každému jídlu. Nemusí jí být kvanta. Stačí, když začnete zvolna, ke každému pokrmu si připravíte malý salát, přidáte mističku dušené zeleniny, anebo si připravíte zeleninu pečenou v troubě.

Zařazujte vhodné potraviny. Datle mají velmi příznivý vliv na naše střeva, navíc je můžete používat místo cukru. Zdroj: shutterstock

Vhodné potraviny

Očistu organismu lze podpořit vhodnými potravinami. Kromě datlí zařaďte do jídelníčku také grep bohatý na vitaminy C, B i K. Tento citrus s mírně nahořklou chutí zrychluje metabolismus a příznivě ovlivňuje funkci jater. Skvělou zeleninou pro náš organismus je zelí, zejména v jeho kysané podobě. Zlepšuje imunitu a příznivě ovlivňuje funkci střev. Střevní mikroflóře prospívá také rozpustná vláknina. V neposlední řadě zkuste častější konzumaci brokolice, ne nadarmo je to jedna z nejzdravějších zástupkyň zeleninové říše. Obsahuje spoustu minerálních látek, ale i vitamin E. Navíc také velmi příznivě ovlivňuje činnost střev.

