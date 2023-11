Nakupujete rádi zlevněné potraviny, kterým zbývá do spotřeby už jen pár dní? Dejte si pozor na datum spotřeby, po kterém dané jídlo může mít již negativní účinky na vaše zdraví. Povíme vám, jaké potraviny se nejrychleji kazí, a proto byste je v žádném případě neměli jíst dlouho prošlé.

Na obalu potravin se mohou vyskytovat dvě důležitá data, která určují minimální trvanlivost nebo datum spotřeby. Po uplynutí data minimální trvanlivosti je potravina stále vhodná ke spotřebě, na rozdíl od data spotřeby, po kterém se potravina nepovažuje za zcela bezpečnou. Prošlé potraviny proto už ani obchodníci nesmějí prodávat a vy byste si na ně měli doma dávat veliký pozor.

Rizikové potraviny

Datum spotřeby se nejčastěji vyskytuje na takových potravinách, které se rychle kazí. Zbystřit byste měli především u vajec, masa, ryb, mléčných výrobků a uzenin. U veškerých těchto potravin je důležité správné skladování, jakmile přijdete z obchodu domů. Před konzumací si také vždy ověřte, zda tyto potraviny nejsou již prošlé a můžete je tak konzumovat.

Zkažené vejce při ponoření do vody vyplave na hladinu, čerstvé naopak zůstane u dna.

Čich a chuť vždy nepomůže

Jestliže narazíte v lednici na jogurt, kterému uplynulo datum spotřeby před jedním či pár dny, nemusí být ještě určen přímo koši. Zkažené jídlo můžete poznat podle čichu nebo změně chuti. U masa a uzenin ale lidské smysly nepomohou, a proto je prošlé zaručeně vyhoďte. Mohou se už v nich totiž hemžit bakterie, které jen tak nerozeznáte.

Maso v mrazáku

Zásoby nakoupeného jídla se nemusí vždy vejít do lednice, a tak je tu možnost uložení do mrazáku. Maso, o kterém víte, že ho do dvou dnů nespotřebujete, uchovávejte v mrazáku již od začátku. I když je skladování masa v mrazáku správné, nevydrží tam věčnost. Zpravidla ryby můžete uchovávat v mrazáku nanejvýše 4 měsíce, vepřové maso 8 měsíců a ostatní druhy mas až 12 měsíců.

Maso a uzeniny po uplynutí data spotřeby raději nekonzumujte.

Nebezpečí zkaženého jídla

Pokud sníte prošlou či dokonce zkaženou potravinu, závažnost situace závisí hned na dvou faktorech. Kolik jste dané potraviny snědli a jaký je váš zdravotní stav. Nejhůře otravu jídlem snášejí nemocné osoby, malé děti a staří lidé. Prvními příznaky po požití špatného jídla bývají bolesti břicha, křeče, zvracení, průjem nebo zvýšená teplota.

Plesnivé potraviny vyhoďte

Odvážné lidi nezastaví ani známky tvořící se plísně, kterou odkrojí a v klidu konzumují potravinu dál. To je ovšem pro zdraví člověka velmi nebezpečné, jelikož se plíseň mezitím může rozšířit hluboko do potraviny. Nejrychleji se šíří v takovém jídle, které obsahuje vysoké množství vody, a proto okurku, rajče nebo maliny s plísní okamžitě vyhoďte. To samozřejmě platí i pro jakékoliv jiné jídlo.

