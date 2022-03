Nastupující demence se dá včas odhalit: Udělejte si jednoduchý test

Víte, jaké jsou první projevy nastupující demence? Jde o změny, kterých si často ani nevšimneme, a přesto je lékaři znají a odhadují podle nich nástup tohoto degenerativního onemocnění. Jak odhalit demenci včas?

Kde se bere demece?

Demence je dobře známá, nejčastěji se objevuje po šedesátce a může být symptomem různých chorob. Není to onemocnění jen samo o sobě. Nejznámějším onemocněním, které způsobuje demenci i v hodně mladém věku je například syfilis. Ten však už není tak běžný jako dříve, a proto můžeme demenci spojit spíš s Alzheimerovou a Huntintonovou chorobou či vzácnějším Creutzfeldt-Jakobovým onemocněním, ale také AIDS nebo nádorem na mozku.

Demenci provází změny osobnosti, poruchy krátkodobé a později i dlouhodobé paměti, také ale poškození kognitivních schopností.

Test odhalí nástup demence před degenerativními změnami

Protože je vhodné demenci podchytit dříve, než je mozek těžce postižený, odborníci hledají způsob, jak identifikovat první projevy neurodegerativního onemocnění. V tomto ohledu se odsvědčil především čichový test. Nejde o nic jiného než o přivonění a identifikaci pachu.

Demence je dobře známá, nejčastěji se objevuje po šedesátce a může být symptomem různých chorob. Zdroj: Robert Kneschke / shutterstock.com

Jak se testuje riziko demence?

Odborníci testovali skupinu osob mezi 57 až 85 lety a nechávali je po čichu identifikovat 5 různých vůní. Po pěti letech testované znovu kontrolovali a zjistili, že ti, kteří nepoznali 4 z 5 vůní byli častěji mezi pacienty s projevy demence. Lékaři potvrdili, že u těch, kteří měli problém vůně identifikovat před pěti lety se objevila demence až dvakrát častěji než u zbytku testovaných. Čichový test je samozřejmě dobrým vodítkem a ukazatelem, kdo by mohl inklinovat k demenci.

Otestujte se na demenci sami doma

Vyzkoušejte si jednoduchý test doma. Nechejte partnera vybrat několik vůní, které vás nechá identifikovat. Lékaři použili vůně máty, ryby, růže, pomeranče a kůže. Pamatujte, že i když nebudou vaše výsledky stoprocentně správné, neznamená to, že do pěti let onemocníte demencí! Čichový test je jen orientační a má vytipovat pacienty, jejichž zdravotní stav by měl být lépe sledován.

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.medicalnewstoday.com, www.aazdravi.cz