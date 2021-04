Návod na jednodenní, vysoce účinnou detoxikaci těla, co nastartuje hubnutí

Zdravé tělo je výhra v loterii a musíme se o něj pořádně starat. Chcete začít zdravě žít a stále hledáte vhodný impuls? Nebo jste zdravému životnímu stylu už propadli a toužíte vyzkoušet něco nového? Naordinujte si pravidelný jednodenní detox a uvidíte, jak se vaše tělo ozdraví, vyčistí od škodlivin a vyladí metabolismus. Podrobný plán očistného dne je tu pro vás.

Během posledního roku se neustále mluví o imunitě a odolnosti těla. Místo nejrůznějších potravinových doplňků a zázračných elixírů vyzkoušejte daleko spolehlivější způsob. Ozdravit tělo dokáže pestrá a vyvážená strava, dostatek pohybu a shození nadbytečných kilogramů. Na začátek zdravějšího životního stylu není lepší doba než jarní měsíce, kdy dostatek slunce a čerstvého vzduchu tělo doslova nabíjí energií a optimismem. Startovací čárou může bát jednodenní detoxikační program, který zbaví organismus škodlivin a rozproudí metabolismus.

Pomůže s hubnutím

Pokuste se omezit konzumaci nezdravých potravin Zdroj: beats1 / Shutterstock.com Tělesná schránka člověka se musí vyrovnávat se řadou negativních vlivů. Mohou to být škodliviny z ovzduší, nevhodné látky z potravin, pozůstatky užívaných léků nebo nadměrné požívání alkoholu. To vše snižuje obranyschopnost těla a vede k častějším onemocněním, tím pádem zátěži srdce i dalších orgánů. Není pro to od věci se zamyslet nad skladbou jídelníčku, dopřát si dostatečný pohyb a relaxovat i duševně. Navíc se jednou za čas hodí zařadit si do plánu detoxikační den, při kterém se tělo očistí a ozdraví. Pokud se zároveň snažíte nějaké to kilo shodit, je jednodenní detox perfektní způsob, jak začít. Tělo nejen naladí na změnu jídelníčku, ale zároveň ho nastartuje pro další hubnutí. Jak by měl takový jednodenní detoxikační program vypadat? Je rozdíl mezi úplným půstem, kdy se v průběhu pije pouze voda a detoxikační dietou, při které přijímáte pouze lehkou a zdravou stravu složenou převážně z ovocných a zeleninových šťáv.

Po ránu tekutiny i vláknina

Zeleninové šťávy jsou základem detoxikačního jídelníčku Zdroj: Maridav / Shutterstock.com Už velmi brzy po probuzení dopřejte tělu sklenici teplé vody. Do ní přidejte citrónovou nebo limetkovou šťávu a trochu medu. Nahradit je můžete šťávou z aloe vera, kupovanou nebo připravenou z čerstvých listů. Listy aloe vera zbavte vnější tuhé části a dužinu vydlabejte lžičkou. Rozmixujte na jemno a doplňte tekutinou, případně ochuťte trochou citrusové šťávy. Ke snídani si dejte avokádové smoothie. Potřebujete na něj polovinu avokáda, 350 ml vody, lžíci mletého lněného semínka a hrst špenátových listů. Kombinujte podle chuti, smoothie může doplnit okurka, polovina kyselého jablka nebo zelené bylinky. Ranní kávu si raději odpusťte, zvlášť pokud se neobejdete bez mléka a cukru. Jestli potřebujete nějaký povzbuzující nápoj, uvařte si zelený čaj.

Zvládněte hlad

Během dopoledne si nachystejte zeleninovou šťávu. Vhodnou variantou je trocha zeleninového vývaru, případně šťáva z řapíkatého celeru, mrkve a řepy. Pokud máte velký hlad, můžete si dopřát kousek ovoce nebo pár lžic jogurtu. Cílem není tělo vyhladovět, ale pročistit a nastartovat, proto si klidně jídelníček upravte dle svých preferencí. K obědu si dejte lehký zeleninový salát doplněný o semínka a zakápnutý olivovým či konopným olejem. Polední jídlo zastoupí též talíř zeleninové polévky nebo zelenina upravená v páře. Na talíř si určitě dejte nějakou kořenovou zeleninu, například petržel či mrkev, zajímavou chuť dodá fenykl, celer či pórek.

Omezte sůl i koření

Toužíte po štíhlém pase? Zkuste nejen dietu, ale i změňte životní styl. Zdroj: Domaskina / Shutterstock.com Odpolední svačina bude opět zastoupena zeleninovou šťávu, případně kusem zeleniny či ovoce. Během celého dne popíjejte dostatek tekutin, vhodné jsou bylinkové čaje či voda s přídavkem citrusové šťávy. S nadcházejícím večerem už omezujte podíl zeleninových a ovocných šťáv a snažte se pít pouze vodu či čaje (heřmánkový, jasmínový, meduňkový apod.). K večeři si naservírujte salát z čerstvé zeleniny nebo zeleninovou polévku. Jídla se snažte solit minimálně, k ochucení používejte raději bylinky. Vyhýbejte se výraznému a ostrému koření, každé jídlo dokáže ozvláštnit trocha klíčků z luštěnin nebo na sucho opražená semínka. Jestli je pro vás jídlo málo vydatné, přidejte pár lžic netučného tvarohu či kousek podušené ryby.

Jezte v klidu

Nezapomeňte se během dne věnovat i cvičení Zdroj: Lyashenko Egor / Shutterstock.com Velmi vhodné je celý den zvolnit a snažit se relaxovat i duševně. Nemusíte si nutně brát dovolenou, stačí si občas vyhradit pár minut na odpočinkovou činnost. Před snídaní se lehce protáhněte, případně si zacvičte sestavu lehkých cviků. Po obědě nebo před večeří se jděte alespoň na dvacet minut projít a zkuste zapomenout mobil. Soustřeďte se na jídlo, nejezte u pracovního stolu nebo před televizí. Na závěr dne si dopřejte relaxační koupel a jděte brzy spát. Podobný odlehčovací den můžete zopakovat několikrát do měsíce.

