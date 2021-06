Detoxikační hubnoucí nápoj pro cukrovkáře: Jak jej vyrobit a užívat?

Chcete zhubnout a detoxikovat svůj organismus? Zkuste svoje snažení podpořit nápojem, který povzbudí váš metabolismus, pročistí organismus a poskytne vám i další zdravotní benefity. Je velmi jednoduchý na přípravu a rozhodně nezatíží váš rozpočet. Jeho účinky ale vaše tělo rozhodně ocení.

Tento zdraví prospěšný nápoj udělá díky svému složení dobrou službu všem, kdo chtějí zhubnout, pročistit svůj organismus, prospívá i lidem s diabetem, upravuje krevní tlak a má blahodárný vliv na fungování celého trávicího traktu. Na jeho přípravu se přitom používají běžně dostupné suroviny a je velmi rychle hotový. Zvládnete ho snadno vytvořit i po ránu, když v domácnostech vládne poněkud hektická atmosféra. A právě po ránu by se měla tato domácí medicína nalačno vypít. Můžete si z toho vytvořit každodenní návyk, případně si dopřát jen několikatýdenní kúru.

Jaké suroviny je potřeba si připravit?

Na jednu porci budete potřebovat:

1 čajovou lžičku pravé neboli cejlonské skořice, 2 čajové lžičky jablečného octa, 2 čajové lžičky citronové šťávy, 1 až 2 čajové lžičky medu podle chuti, 2 dcl neperlivé vody

Všechny uvedené suroviny dejte do sklenice nebo šálku a pořádně rozmíchejte, případně můžete použít i mixér, pokud byste chtěli co nejhladší konzistenci. Tím je váš nápoj hotov, pak už stačí ho rovnou vypít. A v čem tkví jeho vynikající účinky? Samozřejmě ve složení, všechny suroviny mají značně pozitivní vliv na lidské zdraví.

Skořice působí blahodárně na zažívání, má antibakteriální a protiplísňové účinky Zdroj: AmyLv/Shutterstock.com

Skořice

Toto příjemně aromatické koření obsahuje zdraví prospěšné silice, bílkoviny, vlákninu, minerály včetně hořčíku, draslíku, selenu, ale i vitaminy C, E, K, kyselinu listovou či pantothenovou. Působí blahodárně na zažívání, má antibakteriální a protiplísňové účinky, vhodná je právě v kombinaci s medem. Zrychluje metabolismus, a navíc snižuje chuť na sladké, což se právě při hubnutí hodí. V neposlední řadě má schopnost regulovat hladinu krevního cukru: „Prokázán je pozitivní vliv skořice na léčbu cukrovky, reguluje totiž hladinu cukru v krvi,“ potvrzuje Lauri Wright, mluvčí americké Academy of Nutrition and Dietetics. Skořice navíc funguje jako významný antioxidant a chrání tělo před oxidačním stresem, tedy nerovnováhou mezi volnými radikály a schopností organismu je odstraňovat. „Vypadá to, že skořice funguje protizánětlivě, udržuje buňky zdravé a pomáhá se zbavovat odpadních látek,“ dodává Lauri Wright.

Jablečný ocet

Tento antibakteriální elixír obsahuje mnoho vitaminů, hlavně C a vitaminy ze skupiny B, minerálů, jako je draslík, vápník, hořčík a železo, enzymů a samozřejmě kyseliny, především octovou, pantothenovou a listovou. Díky svému složení podporuje metabolismus, posiluje imunitu, má výrazné detoxikační účinky a působí jako přírodní antibiotikum, nezanedbatelný je také jeho příznivý vliv na trávení, cévy, krevní tlak i pleť. Je vhodný i pro diabetiky, neboť má schopnost snižovat hladiny krevního cukru a zvyšovat účinnost inzulinu, jak uvedly například autorky Carol Johnston, Cindy Kim a Amanda Buller v odborném časopise Diabetes Care.

Citronová šťáva

Citrony máme všichni automaticky spojené s vitaminem C, ale obsahují i další prospěšné látky, jako například flavonoidy a minerály, především vápník, draslík, fosfor, hořčík, zinek a železo. Díky svému složení působí antisepticky a detoxikačně, ale také zvyšují pružnost cév a podporují metabolismus a trávení. Stejně jako ocet i přes svou kyselou chuť působí na organismus zásaditě, což je pro tělo zdravé. Citrony jsou velmi prospěšné pro diabetiky, protože pomáhají snižovat glykemický index jídla, vitamin C v nich obsažený zlepšuje využitelnost inzulinu, pomáhá předcházet komplikacím při hojení ran a komplikacím se zrakem, což jsou u diabetiků časté problémy, pomáhá kontrolovat hyperglykemii, snižuje krevní tlak a zlepšuje prokrvení, jak uvádí zdravotní sestra Světluše Vinšová na webu Cukr v krvi.

Tradiční součást nejen naší kuchyně, ale i domácího léčení Zdroj: Shutterstock.com

Med

Tradiční součást nejen naší kuchyně, ale i domácího léčení. „Med obsahuje rychlé cukry, především fruktózu a glukózu, a slouží tedy jako okamžitý zdroj energie. Dále obsahuje vitaminy skupiny A, C a B, minerální látky vápník, fosfor, draslík, hořčík, železo a důležité aminokyseliny,“ potvrzuje jeho blahodárné složení nutriční terapeutka Nemocnice s poliklinikou v Italské ulici v Praze Lucie Vaňková. Je známý svými antibakteriálními účinky, proto se používá při nemocech horních cest dýchacích. Dále má hojivé, regenerační a zklidňující účinky, také posiluje imunitní systém a díky obsahu železa i krvetvorbu.

Je jasné, že výše uvedené suroviny ve správném poměru vytvoří skutečně přínosný koktejl, který vaše tělo posílí v mnoha směrech. Vzhledem k dostupnosti surovin a snadnosti přípravy jeho vyzkoušení opravdu nic nebrání.