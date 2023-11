Pravidelná detoxikace organismu je pro lidské zdraví nezbytná, a to z toho důvodu, aby v těle fungovalo vše, jak má. Jedním ze způsobů, jak pročistit a ulevit celému organismu, je přes chodidla nohou. Vyzkoušejte jednoduchou proceduru, po které se budete cítit opravdu skvěle!

Špatná životospráva, život ve městě nebo i některé negativní návyky mají na svědomí ukládání toxinů a těžkých kovů v našem těle. To mnohdy zapříčiňuje vznik zánětů, chronických bolestí a stresu či zhoršení krevního oběhu nebo činnosti mozku. Abyste se těmto nežádoucím zdravotním problémům vyhnuli, je důležité provést očistu těla, kterou můžete realizovat prostřednictvím nohou!

Ve videu na YouTube, na kanálu Síla Pro Život, se můžete dozvědět, kterých 10 příznaků signalizuje otravu těla těžkými kovy:

Zdroj: Youtube

Detox přes chodidla

Proč je vhodné detoxikovat organismus právě přes chodidla nohou? Důvod je zcela jasný! Na chodidlech totiž můžete najít mnoho akupresurních a akupunkturních bodů, které mají vliv na orgány v našem těle. Zároveň se na nich nachází spousta pórů, které horkou vodou snadno otevřete, a díky čemuž se toxiny vyplaví z těla ven.

close info Profimedia zoom_in Vyzkoušet můžete také masáž nohou, která dokáže ulevit jednotlivým částem těla.

Očistná lázeň nohou

Teplé detoxikační lázně lze praktikovat v pohodlí domova za použití běžných surovin. Připravte si proto lavor s vodou, která by měla mít teplotu kolem 38-42 °C. Poté přidejte šálek jablečného octa a důkladně rozmíchejte. Nohy ponořte do teplé vody na 20-30 minut, přičemž během této doby relaxujte a odpočívejte.

Detoxikace jedlou sodou

Místo jablečného octa si můžete udělat detoxikační lázeň také z jedlé sody a mořské soli. Po dvou lžičkách přidejte do vody sodu i sůl a pečlivě promíchejte. Jakmile se suroviny ve vodě zcela rozpustí, můžete ponořit nohy. Jedlá soda účinně odstraňuje toxiny i zápach, a naopak kůži na nohou zjemňuje. Mořská sůl zase pomáhá při kožních zánětech a zlepšuje hydrataci pokožky.

close info Profimedia zoom_in Koupel z jedlé sody a mořské soli má spoustu blahodárných účinků na lidské zdraví.

Uvolněné tělo i mysl

Po teplé lázni si ještě nezapomeňte nohy promazat přírodním pleťovým olejem, jako je třeba kokosový. A jak se budete cítit? Očekávejte naprosté uvolnění s výrazným zlepšením dosavadních zdravotních neduhů. Během očisty těla dodržujte také pitný režim, který můžete podpořit bylinkovými čaji určené na detoxikaci organismu.

Kdo by si měl dát pozor?

I když se teplé lázně nohou nepovažují za jakkoliv nebezpečné, někteří lidé by se jim raději měli vyhnout. Jedná se především o těhotné ženy a lidi s elektrickým implantátem v těle. Proceduru by neměli podstupovat ani ti, kteří mají otevřené rány na nohou, jelikož by mohlo dojít k podráždění.

Zdroje: verywellhealth.com, awashop.cz, mimibazar.cz