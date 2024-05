Chcete podpořit tělo k očistě a zbavit se škodlivých látek? Slyšeli jste o různých koupelích či přemítáte o saunování? A je to vůbec možné, abychom se detoxikovali přes kůži?

Jaro si žádá detox

Jaro se svým velmi odvážně bláznivým počasím je tu. Zimu jsme přečkali a teď by bylo fajn nachystat se na novou sezonu. Takové pocity jsou docela běžné a více méně přirozené. Jarní únava nám také někdy dá zabrat, a když se k tomu přidá nějaké nachlazení nebo chřipečka, člověk skutečně doufá snad i ve velikonoční zmrtvýchvstání, které by ho postavilo na nohy.

Přesto můžete najít řadu doporučení a postupů, které mají zajistit očistu i pro váš největší orgán, kterým kůže je. Také v tomto příspěvku z YouTube kanálu FitLifeTV vám autor Drew Canole prozradí, jaká koupel by vám mohla prospět.

Zdroj: Youtube

Jak je to s detoxem přes pokožku?

Jaro je tedy obdobím, kdy často pomýšlíme na detox. Odborníci sice upozorňují, že spíš než čajíčky a detoxikační kúry bychom měli přesedlat na zdravý životní styl, nicméně je jistě, že různé praktiky mohou tělu pomoci zbavit se přirozeně škodlivin. Ano, naše tělo to umí samo a má k tomu dedikovaných hned několik orgánů, které se starají o očistu organismu od škodlivých látek, které vdechujeme, konzumujeme či jinak pohlcujeme ze svého okolí. Kůže ale takovým orgánem není!

Problém s detoxikací kůže je prostě takový, že z vědeckého hlediska kůže nemá žádné mechanismy, jak by se mohla jakýchkoli případných škodlivin zbavovat. I pot je v podstatě jen voda, která má za cíl pokožku ochladit. Web zaměřený na informace pro laiky vypracované odborníky napříč lékařkami disciplínami medicalnewstoday.com nechodí kolem hork kaše, ale přímo uvádí, „Detoxikace kůže není možná, protože toxiny nemohou z těla odcházet přes kůži. Pocení sice odstraňuje vodu, ale neodstraňuje nečistoty ani škodlivé látky.“

Přesto může koupel i saunování pomoci s detoxem

Jak je to tedy s koupelemi či saunováním? Spíše než očistu organizmu a vylučování toxinů přes pokožku vám koupel i sauna pomohou s rozprouděním lymfy. A to rozhodně stojí za zvážení! Lymfatický systém totiž není jen tak nějaká míza, která si proudí kde ji napadne. Pravě lymfa je veledůležitá v obranyschopnosti těla a pročištění organismu od škodlivých látek. Koupele i saunování tedy rozhodně dávají smysl, ale je to malinko jinak, než mnozí hlásají. Nebo alespoň toto je vědecké vysvětlení faktu, že koupele i saunování detoxu napomáhají.

S rozprouděním lymfy pomůže také speciální masáž zaměřená na tkáně hloub v těle. O něco méně účinné, nicméně praktikovatelné kdykoli doma, je masírování pokožky suchými kartáči nebo masáž oblastí mízních uzlin a toků, které může každý provádět vlastníma rukama třením a poplácáváním svého těla. Tyto uzliny a důležitá místa lymfatického oběhu jsou v okolí klíční kosti, uzlin na konci čelisti a u ucha, v podpaží, na hrudi, břiše, tříslech a pod koleny. I když nejde o hlubokou ani odbornou masáž, každodenní krátké promasírování a poplácání těchto důležitých míst na těle může přispět ke zplepšení proudění mízy, zlepšení imunitního systému i vyučování toxinů z těla.

Zdroje: sportyzive.cz, medicalnewstoday.com