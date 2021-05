Detoxikovat, anebo ne? Pro koho je jarní očista dobrá a kdo by se jí měl vyhnout

Jaro svádí k tomu, vrhnout se do hubnutí po hlavě. Třeba pořádným detoxem. náhlá změna jídelníčku ze dne na den může ale pořádně zamávat s naším tělem a destabilizovat i naši mysl. Proto než se do očisty pustíte, zvažte, jak jste na tom právě teď.

Naše tělo se detoxikuje průběžně samo. Hlavní orgány detoxikace: játra, žlučník, ledviny, tlusté střevo, plíce, kůže…, ty všechny pracují bez přestávky, jinak bychom tu už nebyli. V momentě, kdy jíme pestrou a průmyslově minimálně zpracovanou stravu, se nepotřebujeme s příchodem jara zběsile čistit. Tělo to za nás dělá samo.

„Máte-li v průběhu celého roku v jídelníčku dostatek vlákniny, kvalitních sacharidů, bílkovin, tuků a mikroživin a k tomu dodržujete pitný režim a cvičíte, s příchodem jara žádný radikální detox není třeba provádět. Stačí do jídelníčku zařadit sezonní potraviny, které jarní očistu podpoří, a zvýšit pitný režim,“ říká nutriční poradkyně Zuzana Douchová. Pokud přesto cítíte potřebu se do nějaké formy detoxu pustit, ujasněte si, co od něj očekáváte, a taky to, jaká je vaše výchozí pozice.

Nastartovat hubnutí

Než se do detoxu pustíme, je třeba vzít v úvahu, jak celý rok jíme. Jaké složení má náš jídelníček? „Pokud jím celý rok nehezky a toxicky, týden pití zeleninových šťáv mě opravdu nespasí. Pro moje zdraví ani postavu to žádné terno nebude,“ dává příklad Douchová. Naopak úplně v pořádku je naplánovat si na dva tři týdny odlehčený jídelníček, kterým ulevíte tělu po zimě, kdy jste se prohřívali těžšími a tučnějšími jídly, a nastartujete tím změnu třeba směrem ke zdravějšímu životnímu stylu a hubnutí. Jaro je pro takové začátky ideální.

„Spousta žen si detoxem nastartuje hubnutí. Nasadí si týden dva odlehčený režim, ve kterém pak už pokračuje. Za mě detox ano, ale pouze takový, který je v souladu s naším tělem a přirozeností. Jíst odlehčeně, začít se více hýbat na čerstvém vzduchu a dostatečně pít je naprostý základ,“ říká Douchová.

Očista s rozumem

Podstatný je výchozí bod, ze kterého se do detoxu pouštíme. „Pokud jste zvyklí na vysoké dávky cukru, kofeinu a všech možných chemických přídatných látek, které jsou součástí průmyslově zpracovaných potravin, tak náhlý a razantní detox může s vaší psychikou pořádně zamávat,“ varuje nutriční poradkyně. V důsledku razantních detoxů můžeme pociťovat silný pokles energie, depresivní až úzkostné stavy nebo projevy hypoglykemie v podobě náhlých poklesů energie či mdlob. „Je to stejné jako s nárazovými půsty nebo extrémními výživovými směry. V momentě, kdy se do nich pouštím z pozice, že teď se o tom všude píše nebo že teď drží detox moje kamarádka, tak to taky vyzkouším, abych nebyla pozadu, ale už nepřemýšlím, jestli mi to dělá dobře, mohu si ublížit,“ varuje nutriční poradkyně.

Razantní změna jídelníčku podle ní může ublížit zvláště lidem, kteří mají nízkou hmotnost, psychické potíže, jsou diabetici nebo mají jiné zdravotní omezení. Dětem, dospívajícím, těhotným a kojícím ženám také extrémní detoxy vůbec nedoporučuje. U některých lidí může neuvážený detox nastartovat i poruchu příjmu potravy. Do detoxu ani jiné razantní úpravy jídelníčku odbornice nedoporučuje se pouštět také v případě, že právě procházíte náročným psychickým obdobím. Tím může být rozvod, ztráta někoho blízkého, péče o těžce nemocného, stěhování… „Naopak zdravému, aktivnímu člověku, který si je vědomý sám sebe, může rozumný detox prospět,“ uzavírá Douchová.

Co jíst při detoxu?

Jídelníček postavte na pestré paletě sezonní zeleniny, která se nyní objevuje v obchodech: ředkvičky, kedlubny, řapíkatý celer, červená řepa, dýně, tuřín, mrkev, květák… Přidejte celozrnné sacharidy (jáhly, kroupy, ovesné vločky, žitný chleba, rýže natural), bílkoviny (vejce, ryby, krůtí maso, drůbež, luštěniny) a tuky (ořechy a semínka, zastudena lisované rostlinné oleje, sádlo, máslo, ghí). To v rozumné míře doplňte čerstvým nebo sušeným ovocem.

„I mléčné výrobky polotučné bez dochucení a cukru pro někoho mohou být v pořádku, například jogurty a kefíry jsou výborným zdrojem přirozených probiotik podporujících naši imunitu,“ vysvětluje Douchová. Návod na zdravý jídelníček pro mnohé může být už detox samotný. „Za detox můžeme považovat třeba i to, že si dám týden dva na rozjezd striktnější zdravou stravu. Nedoporučuji ale hladovění, několikadenní půst jen na vodě nebo na zeleninových či ovocných šťávách, pokud s tím nemáte zkušenosti a neznáte svůj zdravotní stav,“ varuje nutriční poradkyně.

Všem, kteří se rozhodnou pro nějakou formu detoxu, naopak doporučuje pít dostatek čisté vody. „Pijte vodu pokojové teploty s citronovou šťávou, zelené nebo bylinkové čaje z kopřivy, zázvoru či fenyklu. Vypijte minimálně dva litry tekutin denně. V rámci detoxu zkuste zcela vyloučit pití alkoholu a slazených nápojů,“ dodává k pitnému režimu Douchová.

Pozor na nadměrnou fyzickou námahu

Pokud se rozhodnete jít do radikálnějších monodiet typu 21 dní na celozrnné rýži, celodenní pití šťáv či dlouhodobější půst, vyvarujte se jakékoli náročné fyzické aktivity, včetně intenzivního cvičení nebo běhu. „Znám spoustu žen, které během jarního půstu, kdy po několika dnech bez tuhé stravy, sacharidů, bílkovin, si následně šly pořádně zaběhat, aby to vypotily, a skončily na kapačkách v nemocnici,“ varuje Zuzana Douchová. Naopak pomalé cvičení v podobě jógy a zdravotních procházek je v období jarní očisty namístě.

POTRAVINY PRO JARNÍ DETOX

Základem úspěšného jarního detoxu je sezonní zelenina, celozrnné sacharidy, bílkoviny a zdravé tuky. A také dostatečný pitný režim. Chcete-li si detox vylepšit, přidejte následující potraviny, které mohou váš jarní detox podpořit.

KROUPY

Hrách a kroupy, staročeský šoulet je považován za tradiční postní pokrm. Jedl se v období předvelikonočních půstů. Kroupy léčí játra a žlučník. Navíc dělají dobře žaludku i střevům. Teplé kroupy můžete servírovat jako hlavní jídlo (v podobě rizot) nebo jako přílohu, přidávat je lze do polévek, nastavované kaše nebo si z nich udělejte ranní kaši. V kombinaci s vařeným hrachem dodají tělu kompletní bílkovinu.

KYSANÉ ZELÍ

Obsahuje probiotika, enzymy, vitaminy, hlavně vitamin C, tím prospívá naší imunitě. Přidávejte lžíci k hlavnímu jídlu. Obdobou je pikantní korejské kimchi nebo zkuste vlastní kvašenou zeleninu (inspirace na zkvaseno.cz).

NÁPOJ Z MRKVE A Z DAIKONU

Bílá ředkev daikon je úžasný pomocník při domácím detoxu. Kupte ho nejlépe v biokvalitě a připravte z něj nápoj, který pročišťuje organismus a pomáhá odbourat tukové usazeniny: 2 lžíce jemně nastrouhaného daikonu a 2 lžíce jemně nastrouhané mrkve vhoďte do 300 ml vroucí vody a vařte 30 sekund až 1 minutu. Sceďte a pijte co nejteplejší ideál ně 3 dny za sebou. Pak si udělejte měsíc pauzu. Nebo pijte jednou týdně na jaře. Nepřekračujte doporučenou dávku.

KLÍČKY

Mungo, vojtěška, řeřicha, alfaalfa (semínka vojtěšky), hrách… Dejte je do zavařovačky, zalijte vodou, nechte přes noc aktivovat. Poté každý den dva – až pětkrát proplachujte studenou vodou. V rozmezí dvou až šesti dnů můžete sklízet svou první jarní úrodu. Jde o levný zdroj vitaminů té nejvyšší kvality. Klíčky přidávejte do polévek, pomazánek, salátů…

Více o tématu jarních detoxů, zdravého ženského hubnutí a sebelásky si poslechněte v podcastu s nutriční poradkyní a psycholožkou Zuzanou Douchovou, který najdete na našem videoportálu kondice.cz.

Zdroj: Časopis Kondice