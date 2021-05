Detoxikace po očkování: jaké přírodní prostředky pomohou tělu překonat následky

Loni jsme se svorně báli nového koronaviru, letos obavu z nemoci postupně přebíjí strach z očkování. Bez hromadné imunizace ale nebezpečný virus jen tak sám od sebe nezmizí. Jak se na injekci připravit a jak zmírnit případné vedlejší účinky?

Potíže po očkování

K nejčastějším potížím po očkování proti Covid-19 patří bolest či otok v místě vpichu, únava a zvýšená teplota. Samy o sobě tyto příznaky neznamenají nic špatného – naopak vám dávají najevo, že se v těle nastartovala obranná reakce, vytvářejí se protilátky, a vakcína tedy funguje. Všimněte si, že horší stavy po očkování hlásí zejména mladší ročníky, jejichž imunitní systém je ještě mladý a výkonný.

Zdravá strava před očkováním

Zdravý a silný organismus se samozřejmě s vakcínou vyrovná lépe než oslabený. Newyorský lékař Ronald Hoffman doporučuje ozdravit jídelníček už pár týdnů před termínem očkování, abychom měli jistotu, že budeme opravdu v dobré kondici. Jeho krédem je středomořská strava bohatá na zeleninu, ovoce, ryby, celozrnné pečivo a luštěniny. Pokud si každý den dopřejete pět porcí ovoce a zeleniny, tělo by mělo na očkování reagovat mnohem lépe, než kdybyste snědli jen dvě porce. Alespoň to tvrdí studie, která zkoumala reakci organismu osob nad 65 let po očkování proti pneumokokům.

Středomořská strava posílí organismus. Zdroj: Shutterstock.com

Jídelníček po vakcíně

Zdravější jídelníček byste měli přirozeně udržet i bezprostředně po vakcíně. Dr. Todd Born z Washingtonu radí konzumovat jogurty a jiné fermentované potraviny upravující střevní mikroflóru, která má na imunitu organismu přímý vliv. Dva týdny před očkováním a dva týdny po něm bychom podle Borna měli rovněž zvýšit přísun vlákniny. Z tohoto důvodu není vhodné pít zeleninové a ovocné šťávy jako při jarní detoxikaci, ale jíst plody celé i s dužinou, abychom se o vlákninu nepřipravili. Doporučena není ani redukční dieta či dělená strava – po vakcíně tělo potřebuje co nejvíce živin různého charakteru a není radno některé složky potravy vynechávat.

Proti únavě a zvýšené teplotě by měl zabrat kuřecí vývar, čaj se zázvorem, cibulačka nebo česneková polévka. Jde o staré dobré prostředky proti příznakům chřipky a nachlazení, které se vedlejším účinkům vakcíny podobají. Aromatické pochutiny typu zázvor, česnek a cibule navíc ředí krev, takže zároveň působí preventivně proti vzniku obávaných krevních sraženin.

Detoxikaci po očkování příjemně doplní horká koupel s kapkami esenciálního oleje s vůní máty, eukalyptu nebo levandule. Dopomůže vám ke zmírnění bolesti svalů a projevů zarudnutí pokožky.

