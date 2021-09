Jak detoxikovat plíce nejen kuřákům: Pomůže čaj, který snadno vyrobíte doma

Plíce jsou jedním z největších orgánů v lidském těle. Aniž bychom je vnímaly, prokazují nám obrovskou službu. Dopřejte jim „oddech" v podobě odstranění jedovatých látek. Jak plíce detoxikovat?

Cigaretový kouř, smog, pyly, výfukové plyny, prach, viry a bakterie. To vše denně vdechujeme společně se životadárným kyslíkem. Přestože jsou plíce samočistícím orgánem a dokáží se detoxikovat samy, není na škodu jim trochu pomoci.

Když plíce nepracují

Mezi hlavní příznaky, které upozorňují na to, že plíce nepracují tak, jak by měly, patří plytký dech, dušnost, kašel, otoky v obličeji, krvácení z nosu, ekzém v loketní jamce, kýchání, bolesti v ramenou, blokády krční páteře, nadměrné pocení nebo dokonce deprese. Pokud těmito problémy trpíte dlouhodobě, měli byste navštívit lékaře. Mírné příznaky můžete zkusit vyléčit detoxikací.

Pokud trpíte na kašel nebo dušnost, navštivte lékaře. Zdroj: Chinnapong / Shutterstock.com

Prevence proti potížím s plícemi

Podle profesora medicíny na Státní univerzitě v New Yorku ve Stony Brook Normana Edelmana je v otázce zdravých plic nejdůležitější prevence. Základem je nekouřit klasické ani elektronické cigarety a vyhýbat se zakouřeným prostorům. Bydlíte-li ve městě nebo u frekventované silnice, zvažte pořízení čističky vzduchu. Samozřejmostí by měla být konzumace potravin bohatých na antioxidanty a pravidelné kardiovaskulární cvičení.

Plícník lékařský

S očistou plic vám pomůže malá, ale zázračná bylina. Plícník lékařský, latinsky Pulmonaria officinalis. Je to jedlá, asi 30 cm vysoká rostlina, která se pyšní dvoubarevnými květy. Najdete ji na stinných místech, nejčastěji v lesích a hájích. Pro léčebné účely se používá kvetoucí nať. Tedy celá nadzemní část rostliny, která obsahuje květenství. Sbírá se od března do dubna. Suší se ve stínu nebo při teplotách do 40 °C.

Detoxikace plic

Ve středověku se plícník používal na různá onemocnění horních cest dýchacích od tuberkulózy po kašel, chrapot nebo astma. Mezi jeho nejúčinnější léčivé látky patří saponiny, antioxidanty a kyselina tříslová. Odvar léčí záněty průdušek, hojí a regeneruje sliznice dýchacích cest a usnadňuje odkašlávání. Slizové látky, které bylina obsahuje, mají ochranné a uklidňující účinky, třísloviny jsou protizánětlivé a dezinfekční.

Čaj z plícníku

Lžičku sušeného plícníku přelijte vroucí vodou a nechte louhovat 15 minut. Pokud nemáte rádi hořkou chuť, oslaďte si čaj medem. Při obtížích vypijte dva šálky denně po dobu nanejvýš tří týdnů. Konzumace plicníku není vhodná pro malé děti a těhotné či kojící ženy.

Plicník lékařský, Pulmonaria officinalis Zdroj: Miroslav Hlavko / Shutterstock.com

Čajová směs proti zahlenění

Trpíte-li velkým zahleněním, připravte si odvar z plícníku, prvosenky, rdesna ptačího a jitrocele. Byliny smíchejte v poměru 1:1:1:1. Jednu polévkovou lžíci směsi zalijte půl litrem vroucí vody a nechte 15 minut louhovat. Čaj konzumujte po doušcích během dne.

Čajová směs při onemocnění průdušek a plic

Smíchejte dohromady 1 díl plicníku, 1 díl květů divizny, 1 díl natě z fialky a 1 díl přesličky rolní. Jednu polévkovou lžíci směsi bylin zalijte 1 litrem vroucí vody a nechte 15 minut louhovat. Čaj popíjejte teplý v průběhu celého dne.

Inhalace z plícníku

Při detoxikaci a léčbě nemocí je účinná také inhalace. Stačí, když 2 lžíce bylinky přelijete půl litrem vody, nakloníte se nad nádobu s odvarem, přehodíte přes sebe ručník a vdechujete výpary. Inhalace provádějte 2x denně po dobu 5 dnů.

Zdroj: www.webmd.com, www.botanika.borec.cz, www.celostnimedicina.cz