Devětsil lékařský: Bylinka, co pomůže při kašli, dně, hojí rány i puchýře

Přestože se u nás vyskytuje hojně, málokdo ví, že jde o silnou bylinu, kterou se kdysi lidé bránili při morových epidemiích. Své místo v bylinářství má ale i dnes. Pomůže proti kašli, při astmatu, na špatně se hojící rány, ale třeba i na obyčejné puchýře.

Pro devětsil jsou typické trychtýřovité listy podobné rebarboře. Dorůstají velikosti klobouku a pravděpodobně jste si ho v lese někdy na hlavu nasadili i vy. Na rubu je list šedě plstnatý. Zajímavostí je, že bylina nejprve na jaře vykvétá špinavě bílými až narůžovělými kvítky uspořádanými do hroznu na dužnaté lodyze (podobá se malé štětce na WC) a až při odkvětu začnou pučet i listy.

Pro devětsil jsou typické trychtýřovité listy podobné rebarboře. Zdroj: Shutterstock.com / Manfred Ruckszio

Kde ho najít

Od sběru devětsilu lékařského (Petasites hybridus) se ustoupilo pravděpodobně proto, že má typický pach, který může u někoho vyvolávat až nevolnost. Konzumaci rostliny se vyhýbají i zvířata, proto ho můžete najít hustě rozrostlý podél potoků a řek, na okrajích lesů, příkopů nebo mokrých luk. Svědčí mu vlhko a slunce. Na rozdíl od příbuzného druhu devětsilu bílého (Petasites albus), který kvete bíle, jsou řapíky listů devětsilu lékařského vynikle žebernaté, duté, na lícní straně křídlatě žlábkovité.

Co sbírat

V čase před květem (březen až duben) se sbírá kořen rostliny Zdroj: Shutterstock.com / Manfred Ruckszio

V čase před květem (březen až duben) se sbírá kořen rostliny. Ten lze sušit a přidávat do čajových směsí nebo rozemlít na prášek, který se dále může míchat třeba s medem nebo vínem, které poněkud neutralizují jeho odér. Z čerstvého se připravuje tinktura. Devětsil ale obsahuje i řadu alkaloidů, kvůli kterým bývá řazen některými botaniky i mezi rostliny jedovaté. Proto je vhodné se o jeho užívání poradit s odborníkem. Bezpečnější je užití vnější – listy devětsilu se rozválejí válečkem na těsto nebo se rozmačkají na kaši a používají se k obkladům.

Na co zabírá

Devětsilu se připisují tak zázračné účinky jako léčba epilepsie (čaj z kořene), rakoviny varlat (obklad z čerstvých listů) nebo problémů lymfatických žláz (kašovité obklady z čerstvých listů na postižená místa). Čaj ale zmírňuje i úporný kašel, využívá se k léčbě astmatu, příznivě ovlivňuje i revma a dnu. Obklady z čerstvých listů prospívají revmatickým kloubům, urychlují rekonvalescenci po vykloubení nebo vymknutí kloubů a pomáhají hojit komplikované rány a různé vředy. Čerstvý list si také můžete vložit do boty, aby se zahojil čerstvý puchýř, nebo si ho na nohu v botě můžete přiložit preventivně už na začátku túry.

Tip bylinářky:

MARIE TREBEN

Ve své knize Moje léčivé rostliny zveřejnila dopis od jedné ženy z Litvy, která popisovala uzdravení nepohyblivého chlapce pomocí devětsilu. Dítě ochrnulo po chřipce a dva roky nehýbalo končetinami. Na jaře přinesla jedna žena ze sousedství kořen devětsilu a pustila se do léčby. Chlapec se koupal ve vodě, v níž se přes noc louhoval nadrobno nasekaný kořen devětsilu, pil odvar z devětsilu (stačí spařit malý kousek kořene vroucí vodou a osladit medem) a mimoto prý i ležel na listech rostliny. Postupně začal hýbat rukama, rozchodil se s pomocí berlí a na podzim už šel do školy po svých. Jestli to skutečně bylo zásluhou byliny, asi nezjistíme, pravdou ale je, že se rozhodně vyplatí vést tuhle mocnou bylinu v patrnosti.

