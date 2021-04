Třídenní bramborovo-jogurtová dieta, se kterou snížíte váhu až o pět kilo

Potřebujete se rychle dostat do menších šatů nebo toužíte odlehčit svůj jídelníček? Bramborovo-jogurtová dieta je ideální. I když se skládá pouze z brambor a jogurtu, do těla dostanete potřebné živiny. Avšak pozor, jako každá eliminační dieta by se měla dodržovat pouze předepsané tři dny. Skutečně po třech dnech budete až o pět kilo lehčí, vyprázdní se vám střeva, pročístí tělo a rozpustí tukové buňky.

Mohlo by se zdát, že bramborovo-jogurtová dieta je vymožeností moderní doby. Opak je ale pravdou. Vzpomeňte si na legendární brambory na loupačku, bez nichž se neobejde žádná pohádka. Naši předci totiž brambory využívali v kuchyni mnohem častěji, než je využíváme my. Bílá pšeničná mouka byla totiž ještě na začátku 19. století vzácná. A aby bylo jídlo výživné, přidal se k uvařeným bramborám většinou tvaroh nebo alespoň mléko. Důkazem je toho kronika s názvem Historie obce Hrádek od Václava Zíbara, kde se píše: „Jídla na vesnici byla prostá a jednoduchá...Brambory byly pečeny v ohništi v popelu, nebo v troubě, vařeny na loupačku k mléku a různým polévkám."

Brambory a dieta

Mnoho fitness trenérů, kteří sestavují tréninkové a nutriční plány, brambory nedoporučuje jíst ve větším množství. Důvodem je škrob, který tato zelenina obsahuje. Brambor se však nemusíte bát, ve skutečnosti 100 gramů brambor vařených ve slupce obsahuje pouze 92 kcal. To je méně než třeba sklenice ovocného smoothie, která obsahuje 114 kcal a ještě vás méně zasytí. Podmínkou však je jejich vhodná příprava. Pečené nebo smažené brambory zalité tukem, stejně jako bramboráky, nejsou pro redukci vhodné.

Brambory jsou levnou a všestrannou zeleninou Zdroj: Anton27 / Shutterstock.com

Brambory – živiny a výhody

Brambory jsou levnou a všestrannou zeleninou, která je bohatá na vlákninu, vitamín C a B6, hořčík, vápník, fosfor, sodík, sacharidy a bílkoviny. Díky škrobu také snadno zaplní žaludek a dodají energii. Brambory také obsahují antioxidanty pomáhající neutralizovat volné radikály ve vašem těle. Jaké brambory ale pro dietu vybrat? V našich obchodech si můžete vybrat brambory podle varného typu. Na loupačku se nejvíce hodí varný typ A. Také se můžete rozhodnout, jaká odrůda vám bude při dietě dělat společnost. Brambory se světlou slupkou mají nízký obsah cukru a mají mírnou chuť. Oproti tomu brambory s červenou slupkou jsou bohatší na vitamín K a niacin a poskytnou vám 10 % doporučené denní dávky vitaminu B6.

Jogurt patří mezi jednu z nejzdravějších potravin vůbec Zdroj: Sunny Forest / Shutterstock.com

Jogurt a dieta

Jogurt patří mezi jednu z nejzdravějších potravin vůbec a je skvělý při redukční dietě. Pochopitelně máme na mysli bílý bez přidaného cukru. Jogurt obsahuje živé kultury, které pomáhají s trávícím systémem, čímž se podporuje imunita a schopnost trávit vápník. Je tedy vhodný v boji proti osteoporóze, zlepšuje hustotu kostí a snižuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva. A jaký jogurt je nejlepší? I když vás možná láká odtučněný výrobek, raději se mu vyhněte a sáhněte po kvalitním řeckém jogurtu. Pro třídenní dietu si také můžete jogurt jednoduše vyrobit doma. Dokážete tak ušetřit nemalé peníze za samotný jogurt, ale také nemusíte doma vyhazovat plastové či skleněné nádoby od koupeného výrobku.

Jak si vyrobit jogurt i bez jogurtovače

Budete potřebovat:

2 l čerstvého plnotučného mléka, 10 polévkových lžic jogurtu řeckého typu a 4 půllitrové zavařovací sklenice nebo čistý tlakový hrnec

Nyní mléko nalijte do hrnce a nechte ho 5 minut vařit. Poté ho nechte zchladnout na cca 42 °C. Teplotu si zkontrolujte teploměrem. Nyní dejte do sklenic 2-3 lžíce jogurtu o pokojové teplotě a zalijte je do poloviny mlékem. Hmotu promíchejte a sklenice uzavřete. Pokud chcete použít papiňák, přidejte do něj jogurt přímo, promíchejte a uzavřete. Nyní stačí sklenice i hrnec uložit na cca 6 hodin na teplé místo. Poté bude jogurt hotový a nádoby můžete přemístit do lednice.

Bramborovo-jogurtová dieta

Jak tedy na třídenní dietu? Zde je plán:

První den

Snídaně: 1 vařený brambor + 1 šálek jogurtu

Oběd: 2 vařené brambory + 1 šálek jogurtu

Večeře: 2 šálky jogurtu

Druhý den

Snídaně: 1 šálek jogurtu

Oběd: 2 vařené brambory + 1 šálek jogurtu

Večeře: 1 vařený brambor + 1 šálek jogurtu

Třetí den

Snídaně: 1 vařený brambor

Oběd: 1 vařený brambor + 1 šálek jogurtu

Večeře: 1 šálek jogurtu

Dieta je založena na kalorickém deficitu. 1 brambor má cca 50 g, tedy 46 kcal, 2 brambory mají 91 kcal, a 200 g jogurtu cca 134 kcal. Za jeden den tedy sníte kolem 500 kcal. Takto nízký kalorický příjem tedy není dlouhodobě udržitelný a pro tělo je také nebezpečný. Počítejte s tím, že můžete být při dietě unavení, podráždění a můžete mít závratě. Pochopitelně byste měli svůj plán, podstoupit bramborovo-jogurtovou dietu, konzultovat se svým lékařem.

