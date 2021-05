Co se stane s tělem, když držíte dietu, a sníte tabulku čokolády?

Internet nabízí množství skvělých rad na hubnutí a udržování se v dobré kondici, podle nichž máme počítat kalorie, pravidelně a do úmoru cvičit, posilovat s činkami, dodržovat jídelníček a pitný režim, napájet se smoothie ze superpotravin a když zbude čas, tak si jít zaběhat... nejlépe půlmaraton. Ale ne, samozřejmě si dělám legraci.

Když vám teď řeknu, že další takovou zaručenou radou je sníst na posezení tabulku čokolády, budete si asi ťukat na čelo. Anebo si přečtete až do konce, o čem tenhle článek je.

Čokoláda nás spasí

Je to jedna z nejoblíbenějších sladkostí, pochoutka, kterou Mayové a Aztékové vyvažovali zlatem, luxusní laskomina, jíž si dříve nemohl dovolit každý. O čokoládě spasitelce a nejlepší kamarádce, nebo čokoládě “zelenině” se s oblibou žertuje, ale základem všech šprýmů je fakt, že se ji nechceme zříci, protože život bez ní se zdá být téměř neúnosný.

Sama čokoláda, ale skutečně není škodlivá. Naopak vliv na naše zdraví je skutečně pozitivní. Konzumace čokolády má za následek snížení rizika mozkové příhody a prevenci proti krevním sraženinám, akceleraci mozkové činnosti, prevenci rakoviny, zlepšení zdraví pokožky, snížení krevního tlaku, snížení rizik spojených s cukrovkou a pocit sytosti.

Klid a vyrovnanost v čokoládě!

Jde o projevy skutečně chtěné, a to i pokud se snažíme zhubnout. Například zlepšením citlivosti vůči inzulínu, který má za následek přeměnu krevních cukrů na palivo pro naše tělo. Tímto se krevní cukry redukují, což bývá spojeno s rychlejším spalováním tuků, tím pádem hubnutím.

Mnohé další studie se zabývají vlivem čokolády na pocit sytosti a nemalá pozornost je věnována i vlivu na naši náladu. Zde již můžeme zmínit kvalitnější studii, jíž se účastnilo přes 13 tisíc pozorovaných. Dokonce 57 % účastníků se cítilo méně sklesle nebo dokonce depresivně. Další studie potvrdily dlouhodobý pocit klidu a vyrovnanosti.

Je to vůbec možné?

Rozhodně. Nicméně naši lásku k čokoládě to nijak neobhájí. Tabulka čokolády totiž hlavně obsahuje spoustu cukru a tuku a až potom skutečnou čokoládu, kterou v obsahu složení nalezneme pod názvem kakaová hmota. Jak už to bývá, všechny čokolády nejsou stejné.

Možná už jste slyšeli, že hořká čokoláda je nejzdravější a bílá je na tom nejhůř. Je to právě díky poměrům kakaové hmoty, cukru a tuku v nich obsažených. Bílá kakaovou hmotu ani neobsahuje, je vyrobena z kakaového másla. Jestli chcete u mlsání zvolit tu nejméně zdraví škodlivou, tak rozhodně sáhněte po minimálně 70 % obsahu kakaa a co nejmenším obsahu cukrů i tuku.

Co se tedy stane, když si dáme čokoládu?

V prvních deseti minutách prožívá naše tělo nebo přesněji mozek velký příliv pocitu klidu a štěstí. Může za to dopamin a endorfiny, které mozek vyprodukuje.

A tím to nekončí. Čokoláda obsahuje také aminokyselinu jménem tryptofan, která nás uklidní a uvede do stavu jako před spánkem, ale také vyprovokuje mozek ke tvorbě serotoninu, díky němuž zažíváme pocit štěstí. Kdo by to byl řekl, že tohle vše je zabalené do papíru a kousku staniolu.

Mezi patnáctou a třicátou minutou se nám začíná zvedat hladina krevního cukru. Pokud jsme drželi striktní dietu nebo půst, můžeme pociťovat až horkost rozlévající se nám po těle.

Po čtyřiceti minutách dochází k něčemu, co Angličané nazývají “sugar rush”. Nejlépe to znají maminky malých dětí a na různých oslavách. Tělo je nabité energií, děti jsou velmi aktivní, běhají, výskají, šílí.

A na závěr se do hry dostává kofein, který bývá také obsažen v čokoládách. Některé mají dokonce tak vysoké množství jako jedna plechovka coly! A to může být pro některé z nás dost nato, abychom nemohli usnout.

Takže pokud mlsáte čokoládu a snažíte se zhubnout, myslete na to, kdy, jakou a kolik je vhodné si dát. Pečujte o své tělo. I malé změny v jídelníčku mají smysl.

