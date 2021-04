Nová bikiny dieta: Při správném dávkování základních surovin zhubnete za 21 dní

Do léta je ještě daleko? Ani náhodou, teplé počasí je za dveřmi a s jeho příchodem faldíkům zmizí milosrdné maskování v podobě svetrů a kabátů. Chcete si konečně užít teplé měsíce a neschovávat nadbytečná kila? Právě teď je ideální čas na změnu. 21 dní je doba, po kterou zvládnete vybudovat zdravé návyky a zbavíte se přebytečných kil.

Pouhé tři týdny stačí k tomu, abyste nastoupili cestu ke zdravějšímu a krásnějšímu tělu. Během této doby zvládnete zhubnout kolem pěti kilogramů. A to už bude na postavě pěkně znát. Hlavní ale je, že se v průběhu diety přizpůsobíte ozdravnému režimu a výsledky začnou být patrné. 21 dní bikiny diety může být startovní čárou pro dlouhodobější proměnu, která zdokonalí vaše tělo, pozvedne sebevědomí a utuží kondici.

Zbytečná kila do léta ztratíte Zdroj: Evan Lorne / Shutterstock.com

Jednoduchá pravidla

Základ vše dietních režimů je stejný. Kalorický příjem musí být v nerovnováze s výdejem, tedy musíte více energie vydat, než přijmout. Obrovskou roli hraje skladba jídla, jeho množství i načasování. A pak samozřejmě pohyb. První kila jdou dolů poměrně rychle, stačí trochu upravit jídelníček i velikost porcí a dbát na pravidelnost. Další shazování už dá trochu práci, ale s dostatkem pohybu a odhodlání není nic, co byste nezvládli. Tři týdny uběhnou jako voda a vy zjistíte, že bez zbytečných kilogramů se cítíte skvěle, dobře vypadáte, jste aktivnější, ohebnější a v lepší kondici. A to už za trochu námahy stojí.

Jaké potraviny

Zdravý jídelníček prospěje tělu Zdroj: Maridav / Shutterstock.com Není úplně od věci si uvědomit, že naše tělo a jeho zdraví je jednou z nejvzácnějších věcí, kterou máme. Klíčovou roli proto hrají potraviny, které tělu nabízíme. Univerzální pravidlo, která vám pomůže v dietních začátcích je jednoduché – jezte základní suroviny. Pokud možno se vyhněte vysoce průmyslově zpracovaným produktům a vybírejte co nejméně upravené jídlo. Jakmile na obalu potraviny vidíte dlouhý seznam použitých ingrediencí, dejte rychle ruce pryč. Jakékoli tyčinky, slisované polotovary nebo zdravě se tvářící zázračné potraviny mohou být plné ztužených tuků, jednoduchých cukrů a chemických ochucovadel. Kvalitní zdroje bílkovin poskytnou mléčné produkty, netučné maso a sýry, hodnotné sacharidy zase celozrnné pečivo i těstoviny, nejrůznější vločky a také luštěniny. To celé doplňte dostatkem vlákniny ze zeleniny, vitamíny z ovoce, hodnotnými tuky a ořechy. To, co funguje je neměnné a vyrovnaný jídelníček je daleko spolehlivější cestou k vysněné postavě než „zázračné“ koktejly a potravinové doplňky.

Kolikrát denně jíst

Zdravá strava by měla být pestrá. Zdroj: margouillat photo / Shutterstock.com Nastavte si v jídle řád a dodržujte ho. Ke snídani si dopřejte dostatek kvalitních sacharidů s přídavkem bílkovin, k obědu maso, zeleninu a lehkou přílohu, k večeru sacharidů ubírejte. Nejdůležitější je hlídat si velikost porcí a kvalitu použitých surovin. Obecně je vhodné vybírat potraviny s nižším glykemickým indexem (GI), které tolik nerozbouří hladinu krevního cukru. Nezapomeňte na dostatek zeleniny, tu si přidejte klidně ke každému jídlu. A pokud vás mezi jídly či večer trápí hlad, sáhněte opět po zelenině. Názory odborníků ohledně počtu jídel se rozcházejí, někdo doporučuje tři jídla denně, někdo nedá dopustit na svačiny mezi jídly. Kromě základních tří jídel si můžete během dne dát i svačinu, ale pokud nemáte hlad, není potřeba se do svačin nutit. Naslouchejte svému tělu. Jestli je pro vás úsek od snídaně k obědu dlouhý, dejte si svačinu. Stačí se napít kefíru nebo schroustat jablko. Pokud naopak hlad necítíte a svačinu nepotřebujete, zůstaňte klidně u tří jídel za den. Nezapomeňte během dietního plánu přijímat dostatek neslazených tekutin a zařadit aktivní pohyb. Ve vaší cestě za vysněnou postavou mám pomohou i aplikace do chytrého telefonu, které vám připomínají jídlo, plánují cvičení a hlídají přísun kalorií.

