Padesátka je mezník. Teď záleží na vás, jak si udržíte mladistvý šmrnc a štíhlé tělo. Co byste proto měli udělat?

Říká se, že věk je jenom číslo. Ale kdepak! Tělo neoklamete. S přibývajícími roky organismus stárne, kůže povoluje, tvoří se na ní vrásky… Kolem padesátky navíc ženám přibude menopauza, která s sebou přinese „hormonální bouřky“, únavu a kila navíc. „Když se podívám do zrcadla, skoro se nepoznávám. Vypadám jako buclák,“ přiznává dvaapadesátiletá recepční Ivana, která novou etapu života nevítá zrovna s nadšením. Výživoví terapeuti mají pro Ivanu – a potažmo další padesátnice – dobré zprávy. Hubnout se dá i po padesátce, jenom musíte změnit jídelníček a kila půjdou dolů…

Jídelníček plný živin

Současný módním hitem je takzvaná skandinávská dieta. Její princip spočívá ve způsobu stravování Dánů, Islanďanů, Finů či Švédů. Výhodou téhle diety je, že dodáváte tělu dostatek živin a nějak zvlášť nehladovíte. Proto je tento způsob stravování určený i vytíženým ženám kolem „padesátky“, které si potrpí na „normální jídlo“. Výhodou skandinávských pokrmů je fakt, že jsou čerstvé, zdravé a plné živin. A hlavně se po nich nějak zvlášť netloustne! Jakých je tedy pět pilířů tohoto stravování?

Minimálně zpracované potraviny

Říká se, že polotovary jsou sice rychlé na konzumaci, ale bývají také většinou drahé a ukrývá se v nich spousta chemie. Proto vyznavači skandinávské diety dávají přednost přírodním potravinám, bez zbytečné porce cukru, konzervačních látek a potravinářské chemie. Pro vás to znamená jediné – musíte své jídlo vlastnoručně uvařit! Ale to by vám vadit nemuselo, protože ušetříte spoustu času, peněz a navíc ještě budete mít kontrolu nad tím, co jíte.

Brusinky a bobule jsou běžnou součástí skandinávského jídelníčku.

Sezónní potraviny

Severská dieta je silně provázaná s rostlinnou stravou. Sází zejména na ovoce a zeleninu, které přináší s sebou i velké množství vitaminů, minerálů, antioxidantů a vlákniny. A u sezónních plodů to platí dvojnásob! Mraženou verzi ovoce a zeleniny Skandinávci využívají jen minimálně. Zejména v měsících, kdy „nic neroste“ a potřebují tento deficit nějak vykrýt.

Fermentované potraviny

Kvašené či kysané potraviny hrají ve skandinávských zemích prim. A není divu, jsou totiž bohaté na probiotika, které urychlují trávení a posilují imunitu. Ve Skandinávii proto sází na islandský jogurt Skyr nebo kefír. Oba výrobky jsou skvělou alternativou a navíc obsahují i velké množství minerálů (zejména draslíku a vápníku), ale také bílkoviny na podporu růstu svalů. Popularitě se ve Skandinávii těší i další „fermentované lahůdky“, jako je tempeh, kysané zelí, kimchi nebo kvašený nápoj kombucha. Lepší „povzbuzovač trávení“ byste si nemohli přát!

Skandinávci milují nakládané ryby.

Řepkový olej

Není olej jako olej. Podle Skandinávců (ale i výživových terapeutů) je řepkový olej na vaření ten nejlepší. Sice jde o tuk, který neobsahuje takové množství antioxidantů jako třeba olivový, ale má vyšší kouřový bod, takže se zásadně nepřipaluje. Navíc v něm najdete spoustu mononenasycených tuků, které snižují „špatný cholesterol“ (LDL). Pokus by vám řepkový olej nevyhovoval, můžete zkusit i jiné alternativy, například lněný, sezamový, avokádový nebo ořechový.

Řepkový olej nemá sice tolik živin jako olivový, ale zdaleka se tak nepřipaluje.

Cvičení jako nutnost

Jak se říká nic není zadarmo. Skandinávci proto dbají nejen na jídelníček, ale také na pohybovou aktivitu. Jejím heslem je: pestrost! Na severu Evropy se nejvíce holduje bruslení, lyžování, lezení po skalách nebo chůzi s hůlkami. Ale popravdě, pokud chcete vyzkoušet tuto severskou dietu, v případě pohybu platí jedno důležité pravidlo: „Je jedno, jaký sport si vyberete. Důležitější je, aby vás bavil! Pak vás bude hubnutí bavit a půjde jako po másle!

