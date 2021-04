Dieta podle barvy očí. Nový trend, který doporučuje stravu dle odstínu duhovky

Oči jsou oknem do duše a lidoví léčitelé z nich někdy umí vyčíst nejen naše psychické rozpoložení, ale také zdravotní stav. Podle australské iridoložky Sharyn Bimrose je to i barva duhovky, co rozhoduje o sklonech těla k určitým onemocněním. Podle toho potom upravuje pacientům jídelníček.

Sharyn Bimrose rozlišuje tři základní barvy očí: hnědou, modrou a smíšenou, která zahrnuje různé odstíny zelenohnědé, zelené a modrošedé. Jednoduše řečeno, pokud si nejste jisti, zda jsou vaše duhovky hnědé, nebo modré, můžete je považovat za smíšený typ. Každá skupina prý inklinuje k jinému charakteru a je náchylnější k různým druhům nemocí. Od toho se pak odvíjí i doporučený způsob stravování.

Hnědé oči

Hnědá barva duhovky je spojena s kardiovaskulárním systémem a cholerickým temperamentem. Typicky ji nacházíme u jižních národů, které jsou obecně považovány za "temperamentnější". Vnitřní neklid a zvýšená citlivost na vnější podněty vedou k podrážděnému žaludku a problémům s trávením. Při dlouhodobé nesprávné životosprávě bude ohroženo i srdce a krevní oběh.

Lidé s hnědýma očima by si měli hlídat krevní tlak. Zdroj: Shutterstock.com

Pokud si lidé s hnědýma očima chtějí zachovat zdraví a štíhlou postavu, měli by jíst stravu bohatou na vlákninu, železo a kyselinu listovou, která podporuje krvetvorbu. Naopak je potřeba vyhýbat se špatnému cholesterolu a hlídat si krevní tlak, to znamená méně solit a omezit výrobky obsahující skrytou sůl (konzervy, kečupy apod.). Vhodné jsou ořechy, ryby a plody moře, občasná sklenka červeného vína neuškodí. Krevní oběh je možné posílit pravidelnými procházkami, joggingem nebo jízdou na kole.

Modré oči

Modroocí lidé by se podle Sharyn měli zaměřit na systém lymfatický. Jejich živlem je voda, jež odpovídá flegmatickému temperamentu. Častěji trpí na zahlenění, záněty dýchacích cest, kašel a plicní choroby, více se u nich objevují i různé alergie a astma. Nerovnováha tekutin v těle vytváří tlak také na ledviny a močový měchýř.

Pro jedince s modrýma očima je velmi důležitý pitný režim, prospějí jim bylinkové čaje, polévky a druhy ovoce či zeleniny obsahující hodně vody (např. okurka, meloun, mandarinky a pomeranče). Co jim naopak neprospívá, jsou mléčné výrobky, které podporují tvorbu hlenů. Bílkoviny je lepší získávat raději z libového masa a ryb. Lidé s modrými duhovkami se navíc nemají zavírat mezi čtyřmi stěnami, nýbrž chodit co nejvíce na čerstvý vzduch. Výlety do přírody jsou pro ně jako stvořené.

Smíšená barva očí

U lidí s očima barvy "kafe bronz dozelena" nesprávnou životosprávu údajně většinou odnáší střeva a játra, mohou se také častěji objevit nemoci pohlavního ústrojí nebo problémy s plodností. Ženy prý mívají bolestivější menstruaci a mohou trpět silnými migrénami, obě pohlaví pak může trápit nadýmání, zácpa a nespavost.

Lidem se zelenýma očima prý škodí alkohol a kofein. Zdroj: Shutterstock.com

Lidé se smíšenou barvou duhovky by se měli vyhýbat kávě a alkoholu, naopak mají upřednostnit zelený čaj a uklidňující bylinky. Obzvláště jim škodí hormony a chemikálie uměle přidávané do potravin. Činnost střev je vhodné podpořit ranní sklenicí vlažné vody s citrónovou šťávou, strava by měla obsahovat hodně vlákniny získané z čerstvého ovoce a zeleniny. Při problémech s bolestmi hlavy a nespavostí je dobré udělat si přestávku od psychické činnosti a věnovat se něčemu manuálnímu - práci na zahradě, vaření, kutilství. Z cvičení této skupině prospívá zejména jóga.

(Zdroj: https://ionherbals.com.au)

Typologie zdraví podle barvy oční duhovky je zatím poměrně neznámá, a tudíž i neprobádaná. Necháme tedy na čtenářích, zda se v ní poznali, nebo jim připadá zcela lichá. Netřeba asi dodávat, že při zdravém životním stylu vás výše zmíněné neduhy neohrozí, ať je barva vašich očí jakákoli.