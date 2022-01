Dieta podle horoskopu: Po kterých potravinách zhubne vaše znamení

Rozhodli jste se zhubnout a být „ready“ do plavek? Stravujte se podle odpovídajícího znamení zvěrokruhu. Právě tato dieta vám poradí, jaké potraviny byste měli do jídelníčku zařadit, co naopak vynechat a jaký sport se k vám podle hvězd hodí.

Zima je nejlepší čas na začátek shazování nadbytečných kil. Stačí začít pravidelně cvičit, správně jíst, a hlavně být v pohodě. Jenže vybrat si vhodnou dietu není vždycky úplně jednoduché. Třeba vám napoví hvězdy a ukážou cestu k novému životnímu stylu s potravinami, které nejvíce sedí vašemu znamení.

Beran (21.3.-20.4.)

Berani, jste ohnivé znamení, a máte tedy fajn výhodu. Vaše spalování je totiž mnohem rychlejší než u ostatních jedinců. Zároveň většina Beranů ráda sportuje a zkouší nové věci. Proto pro vás může být dieta podle horoskopu skvělou výzvou. Zařaďte do jídelníčku více zeleniny jako jsou například fazole, špenát či brokolice. Holdujte i rybám a drůbežímu masu. Rozhodně nevynechávejte každý den snídani, pestré a bohaté jídlo hned po ránu vám dodá dostatek energie a elánu po celý den. Vyhýbejte se příliš slaným pokrmům, sůl totiž tělo velice špatně odbourává.

Býk (21.4.-21.5.)

Býci, dávejte si pozor na vše, co sníte. Co se týká nadváhy, patříte k nejohroženějšímu znamení celého zvěrokruhu. Většina z vás si velmi ráda dopřávají dobré jídlo a pití, a ještě k tomu jste rádi dost pohodlní. Co s tím? Nenechte se vystresovat, protože v tento moment míváte tendence se přejídat. Sáhněte raději po vyvážené a pravidelné stravě. Zkuste vaše chuťové buňky nasměrovat více na kysané mléčné výrobky, zeleninu, ovoce a drůbež. Z jídelníčku vyřaďte veškeré potraviny z bílé mouky a především sladkosti, jako je čokoláda a zákusky. Raději je nahraďte celozrnným pečivem a těstovinami. Místo oblíbeného „gaučinku“ se jděte projít či si zaběhat, anebo si dejte na pár minut třikrát týdně nějaké kardio cvičení.

Blíženci (22.5.-21.6.)

Blíženci bývají často velmi aktivní lidé a mívají spíše štíhlou postavu. Protože se do všeho pouštíte s vervou, dieta pro vás bude fajn zábavou. Prospějí vám lehká jídla, která nebudou zatěžovat váš odolný organismus. Takže si dopřávejte ryby, saláty a zeleninu jako je petržel, okurky a kopr. Snídat byste měli mezi 8. a 10. hodinou ráno a večer po západu Slunce už jezte jen minimálně. Vaše pestrá strava by se měla skládat i z vajec, ořechů, sýrů a drůbežího masa. Pravidelně se hýbejte a vyzkoušejte kruhový trénink nebo kolektivní sporty, které vás budou bavit.

Rak (22.6.-22.7.)

Raci, vy si také hlídejte svou figuru! Máte sklony, stejně jako Býk, mít pár kilogramů navíc. Místo přejídání se a vaření tradičních českých jídel, která jsou dost tučná, byste měli přesedlat na lehkou stravu. Snídejte například žitný chléb se sýrem, k obědu si dopřejte kuřecí maso s rýží a celkově si vařte hodně pokrmů z rybího masa. Naprosto se vyhněte uzeninám a smaženým jídlům. Honí vás mlsná? Dejte si ovoce nebo kousněte do mrkve. Velice vám prospěje plavání, tenis nebo pravidelné procházky.

Lev (23.7.-22.8.)

Lvi jsou k dietám přímo stvoření. Protože milujete obdiv okolí, neustále o svou postavu pečujete a rádi se chlubíte svými křivkami i svaly. Jelikož jste vybíraví, většinou konzumujete kvalitnější potraviny. Nejvíce byste měli jíst do druhé hodiny odpoledne. Kontrolujte si však, co kombinujete. Jako přílohu k masu si dejte spíše víc zeleniny než brambory. Celozrnné pečivo nejezte společně s mléčnými výrobky, ale třeba s vysokoprocentní šunkou. A jaký pohyb je pro vás „in“? Power jóga nebo posilování.

Panna (23.8.-22.9.)

Panny, zapracujte na zpestření svých stravovacích návyků. Často se stravujete bez fantazie a váš jídelníček není moc pestrý. Dopřejte si více bílkovin, které jsou v luštěninách, obilovinách a celozrnném pečivu. Jezte také více ořechy a semínka. Dodávejte svému tělu více vitamínu C, který najdete v červené paprice, brokolici, kiwi, zelí a růžičkové kapustě. K snídani si dejte ovesnou kaši a do hlavních jídle si přidávejte více pohanky. V zimě si jeďte zalyžovat nebo vezměte rodinu na běžky. A během roku zkuste tanec nebo pilates.

Váhy (23.9.-21.10.)

Váhy, vy si dejte pozor na zbytečné pojídání sladkých a příliš slaných laskomin. Místo toho si dejte hned po ránu čerstvé ovoce nebo zeleninu a večerní chutě na brambůrky zažeňte pojídáním oříšků. Abyste udrželi své tělo v harmonii, zařaďte do jídelníčku stravu bohatou na vitamíny A i E. Takže jezte nejen více mrkve, špenátu, brokolice či kukuřice, ale holdujte i dýni, oříškům a mléčným výrobkům. A jaký sport je přesně pro vás? Jóga, pilates, cyklistika nebo posilování.

Štír (22.10.-21.11.)

O Štírech se často říká, že raději prasknou, než aby po nich zůstaly nějaké zbytky. Bohužel rádi holdujete těžkým jídlům, což vám často kazí postavu a přidává zbytečná kila. Vaší výhodou je dostatečná motivace, díky které vždy dosáhnete krásné postavy. Jídelníček doplňte o zelí, papriku a listovou zeleninu. Vyhýbejte se tučnému jídlu po šesté hodině večer. Pečlivě dodržujte pitný režim a zaměřte se více na bylinné čaje, které skvěle očistí váš organismus a zároveň vám pomohou shodit přebytečná kila. Kruhový trénink, rychlá chůze anebo běh vaši snahu ještě urychlí.

Střelec (22.11.-21.12.)

Střelci mívají často tendence mít větší bříško. Víte, proč? Důvodem může být pojídání ve fast foodech. Udělejte si na jídlo více času a jezte pomalu a pětkrát denně po menších dávkách. Jezte více ryb, rýže, semínek a ořechů. Dbejte na snídani a oběd, jelikož ty jsou pro vás při hubnutí nejdůležitější. Dopřejte si mnohem víc zeleniny a těstoviny nebo brambory nahraďte pořádnou dávkou rajčat, papriky, okurek a salátu. Vyřaďte slané dobroty, jako jsou brambůrky, popcorn a tyčinky. Raději tyto nesmyslné chutě zažeňte sušenými brusinkami anebo oříšky. V každém případě zařaďte do svého života více pohybu. Vhodná je pro vás jízda na koni, cyklistika, běh anebo kardio cvičení.

Kozoroh (22.12.-20.1.)

Kozorozi mívají spíše opačné problémy, tloušťka jim moc nehrozí. Spíš jsou to jedinci s až příliš drobnou postavou. Pokud jste však mezi Kozorohy výjimka a trpíte nadváhou, vsaďte na aktivní pohyb a pravidelné stravování. Vaše nadváha může totiž spočívat hlavně v několika hodinách hladovění. Ve vašem jídelníčku by nemělo chybět kuřecí maso, vejce a hodně ovoce i zeleniny. Na noc nejezte těžká jídla a pozor si dávejte na ta smažená. Hubnutí podpoříte strečinkem, jógou a posilováním.

Vodnář (21.1.-19.2.)

Vodnáři, mějte pevnou vůli! Někdy míváte problémy s dodržováním pravidel. Snadno podléháte nevyzpytatelným chutím a dopřáváte si více, než je záhodno. A tak jste také často nespokojeni se svou postavou. Měli byste překopat celý váš dosavadní jídelníček a stravovací návyky. A jak na to? Vsaďte na dostatek ovoce a zeleniny. Nejlepší pro vás bude grep, citron, černý rybíz, papriky, hlávkový salát, petržel, kopr a bílé zelí. Zároveň jezte více luštěnin jako je čočka, fazole a hrách. A pohyb? Ten je pro vás nepostradatelný! Jezděte na kole, běhejte, dávejte si kruhový trénink anebo se věnujte bojovým uměním.

Ryby (20.2.-20.3.)

Ryby mají jeden zásadní úkol, bez kterého s k vysněné postavě nedopracují. Zcela zásadně omezte hlavně sladké a tučné. Mnohem lepší a zdravější variantou je tuk z oříšků a cukr v ovoci. Výborné jsou pro vás ovocné anebo zeleninové smoothies? Zařaďte do svého jídelníčku dostatek mléčných výrobků, zeleninové saláty, hovězí maso i sušené ovoce. A bez pohybu by to nešlo. Najděte si zálibu v turistice, chůzi a svou vášeň vybijte tancem a plaváním.

