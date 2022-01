Dieta pro kardiaky a tlakaře. Tyto bylinkové čaje vám při ní pomohou

V lepším případě by měl být krevní tlak každého z nás v normálu. Ovšem problémem dneška je často nejen nízký krevní tlak (hypotenze), ale především ten vysoký (hypertenze). S těmito potížemi vám účinně pomůže zdravý životní styl a vhodně zvolená strava. Dieta pro kardiaky má svá pravidla a v každém případě ji podpoří i některé bylinky.

Kardiak je osoba, která trpí chronickým srdečním onemocněním. Může jít například o anginu pectoris, ischemickou chorobu srdeční, kornatění tepen, zúžení a výdutě tepen, vysokou hladinu cholesterolu a další. Právě tyto choroby zvyšují rizika, která někdy vedou k dalším onemocněním, především k infarktu myokardu. Každý kardiak by měl změnit svůj životní styl, vzdát se kouření a alkoholu, omezit tuky a solení a věnovat se pravidelnému pohybu.

Na nemoci srdce a cév v České republice každý rok umírá kolem 100 000 lidí. V roce 2011 to bylo přes 109 000 lidí. Tyto choroby jsou jednou z hlavních příčin úmrtí i celosvětově. Největší ohrožení představuje ischemická choroba srdeční (ICHS), za kterou stojí ateroskleróza. Riziku kardiovaskulárních onemocnění se však můžete cíleně vyhnout. Jak by měl tedy správně jíst každý kardiak?

Správná a stabilní váha je základ

Jako u mnoha jiných nemocí a obtíží je základem veškerého úspěchu optimální hmotnost. Strava by měla být pestrá a energetický příjem je vždy nutné upravit. Osoby s nadváhou a obezitou by měli svou váhu snížit a osoby s normální tělesnou hmotností by si ji měli udržet a nezvyšovat.

Tuky nevynechávejte, ale vybírejte ty správné

Celkový příjem tuků by měl tvořit 25 až 35 % z denního energetického příjmu. Omezovat byste měli především živočišné tuky a nahrazovat je tuky rostlinnými. Pozor je třeba dávat na nasycené mastné kyseliny a na trans mastné kyseliny. Příjem cholesterolu by neměl být vyšší než 200 mg/den. Dále by kardiaci měli přijímat co nejvíce antioxidačních látek z přirozené stravy.

Ořechy jsou fajn

Výživoví poradci doporučují konzumovat 150 g ořechů týdně. Obsahují vzácné flavonoidy, fenoly, steroly, kyselinu listovou, hořčík, měď, draslík a vlákninu.

DASH dieta

Z hlediska skladby stravy a zastoupení jednotlivých živin je za nejvhodnější stravu pro kardiaky považována středomořská strava, tzv. DASH dieta (deitary approaches to stop hypertension). Pro tento způsob stravování je charakteristický větší příjem rostlinných olejů, ovoce, zeleniny, obilovin a luštěnin.

Bílkoviny a tuky by měly pocházet především z libového masa, ryb, méně tučných mléčných výrobků a rostlinných tuků. Skvělý je v každém ohledu i olivový olej. Ryby a n-3 mastné kyseliny obzvlášť chrání před vznikem kardiovaskulárních onemocnění. Jako zdroj sacharidů a důležitých látek lze doporučit konzumaci ovoce a zeleniny, celozrnných obilnin a chleba. Naopak nevhodné jsou ve větším množství jednoduché sacharidy obsažené v bílém pečivu či sladkostech.

Vlákninu ano, sůl nikoliv

Pro kardiaky je velmi důležité zvýšit příjem vlákniny na 17 až 35 g/den. Z toho 7 až 13 g by měla činit rozpustná vláknina. Dobrými zdroji jsou jablka, čočka, ovesné vločky a kukuřičné lupínky. Naopak je nutné snížit množství soli v jídelníčku.

Označení potravin pro kardiaky

Výběr potravin kardiakům usnadní produkty od firem, které se zabývají výživou právě pro ně a většina z nich je má označené logem. Budete tak mít jistotu, že kupujete potraviny s minimálním množstvím nevhodných nasycených a mastných kyselin, jednoduchých sacharidů a sodíku. Navíc vás upozorní i na potraviny s vyšším obsahem vlákniny, a to i u těstovin.

Podpořte správný jídelníček bylinkovými čaji

Srdečník obecný

Pokud chcete vyzkoušet bylinky na krevní tlak, neměli byste zapomínat na srdečník obecný. Už ze samotného názvu je jasné, v jaké oblasti může člověku pomoci. Skutečně je nejvíce doporučován při srdečních onemocněních. Nejenže snižuje zvýšený krevní tlak, ale má pozitivní vliv i na srdeční arytmii, bolesti srdce, případně na snížení tepové frekvence při bušení srdce.

Hloh obecný

Další rostlinou, která vám může pomoci stabilizovat krevní tlak, je hloh obecný. Navíc jde o tradiční součást lidového léčitelství, jež pomáhá lidem s kardiovaskulárními problémy už neskutečně dlouho. Velice úspěšně snižuje krevní tlak, neboť zlepšuje průchodnost cév a tepen. Skvěle zmírní také nepříjemné bušení srdce a pomáhá při srdeční slabosti. Kdybyste chtěli účinky hlohu obecného ještě podpořit, používejte ho společně s rakytníkem.

Meduňka lékařská

Velká popularita meduňky stále roste a není divu, když je mnohokrát život plný stresu. Ale dobré vlastnosti meduňky byly známé již odedávna. Proslulý lékař a přírodovědec Paracelsus ji nazýval elixírem života, zřejmě proto, že je mimořádným lékem na uklidnění celého organismu. Takových rostlin je sice více, ale meduňka působí nejen na nervovou soustavu a psychiku, ale zároveň léčí všechny orgány těla, postižené vlivem stresu chorobnými změnami. Uvolňuje křečovité stažení způsobené nervovým vypětím, uklidňuje bušení srdce, dýchací a zažívací orgány a také snižuje vysoký tlak.

Máta peprná

Máta je prostě skvělá. Dokáže utlumit bolesti hlavy či migrénu, zlepšuje krevní oběh a mírně snižuje krevní tlak. Výborně stimuluje centrální nervovou soustavu.

