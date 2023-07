3 nejlepší diety pro srdcaře a cévaře: Už za pár dní poznáte rozdíl

Zdravé srdce je základ. Změňte jídelníček a bude šlapat jako hodinky!

Loni zemřelo v Čechách na nemoci srdce a cév zhruba 46 248 lidí. Za největšího zabijáka je považována ischemická choroba srdeční (ISCHIAS), která souvisí se špatnou dokrveností srdce. Spousta lidí také umírá na selhání srdce nebo cévní nedokrvenost mozku. Ať tak či onak, vědci se shodují na tom, že zdraví srdce úzce souvisí také se stravou. Co byste tedy měli jíst, aby tenhle důležitý orgán „šlapal jako hodinky“?

Skladba jídelníčku

„Abyste udrželi srdce v dobré formě, měli byste do svého jídelníčku zahrnout ovoce, zeleninu, celozrnné výrobky a vlákninu. Dvakrát týdně si dopřejte ryby, které dodají vašemu tělu bílkoviny, jód, vitaminy, minerály a hlavně omega 3 – mastné kyseliny. Lidé, kteří pravidelně konzumují ryby mají o 15 % menší riziko infarktu,“ vysvětluje kardioložka Lori Moscaová, zakladatelka Centra kardiologie na Lékařské fakultě Kolumbijské univerzity v New Yorku. Podle ní byste měli dát stopku jídlům s vyšším procentem tuku, soli a rostlinných olejů.

Dieta by měla být rozumná

Jenže není jídlo jako jídlo. Podle kardioložky Moscaové srdci nejvíce lahodí potraviny, které obsahují takzvané antioxidanty. Tyhle látky podporují zdravou funkci srdce a najdete je například v borůvkách, fazolích, artyčokách, jahodách, paprikách, rajčatech, dýni, batátech, vaječném žloutku, kukuřici nebo bramborách.

Spousta lidí se ve snaze vylepšit si zdraví pouští do drastických diet, které mohou být až nebezpečné. Nejenom, že při nich tělo zažívá šok, ale zároveň se často stává, že po porušení „úsporného jídelníčku“ se objeví jo-jo efekt a dietáři jsou zpátky na své staré váze. A taková váhová houpačka není pro srdce dvakrát příjemná. Kardiologové proto doporučují spíše změnit životní styl.

Chcete to zkusit a nevíte, jak na to? Odrazovým můstkem vám mohou být tři diety, které jsou vystavěny na potravinách vhodných pro srdce. Tady jsou:

Středomořská dieta je zdravá na srdce. Zdroj: Profimedia

Středomořská dieta

Jde o způsob stravování, který je inspirovaný jídelníčkem Italů a Řeků. Perlou středomořské stravy je panenský olivový olej, který obsahuje spoustu antioxidantů a má protizánětlivé účinky. Hlavní část jídelníčku tvoří celozrnné, minimálně zpracované potraviny, včetně ořechů, semen, ovoce, zeleniny, ryb, luštěnin.

V menší míře v něm najdete i drůbež, vejce, nízkotučné mléčné výrobky a červené víno. Na co ale úplně zapomeňte, jsou polotovary, rafinované sacharidy a červené maso. Co se týče cukru, Jihoevropané ho používají v omezené míře a to je přesně to, co vaše srdce potřebuje. Podle studií lidé, kteří jedí „středomořským stylem“ mají nižší riziko srdečních onemocnění, obezity, diabetu 2. stupně a vysokého krevního tlaku.

Dieta DASH

Jde o stravovací program, který byl vytvořen jako prevence hypertenze (vysokého krevního tlaku). Základem téhle diety jsou celozrnné výrobky, ovoce, zelenina, nízkotučné mléčné výrobky a libové maso. Zdvižený prst je u rafinovaných obilovin, červeného masa a přidaných cukrů.

Autoři téhle diety apelují na omezení živočišných tuku a soli, která je jedním z příčin vysokého krevního tlaku. Místo soli se doporučuje používat bylinky nebo aromatickou zeleninu. Fanoušci diety DASH dodržují omezené porce masa (90 g) a velké porce zeleniny. Podle vědců snížený příjem soli (sodíku) způsobuje snížení krevního tlaku. A tím pádem chrání i srdce.

Dieta dash reguluje krevní tlak. Zdroj: Profimedia

Pescetariánská strava

Výraz pestacerián je složený ze dvou slov – pesca (tedy ryba) a vegetarián. Jde víceméně o vegetariánských způsob stravování, ve kterém jsou navíc ryby, mořské plody, mléčné výrobky a vejce. Velké množství ryb ve stravování (zejména lososa a makrely) obsahuje zdravé tuky, které snižují hladinu triglyceridů a zánětů. Předcházejí tak nemocem srdce.

Pescetariánská strava je chutná a plná výživných látek. Zdroj: Profimedia

