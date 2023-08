Protizánětlivý jídelníček: Už po týdnu fantastické účinky pro ženy po 50

Jídlo je lék, zejména, pokud jíte to správné. Některé pokrmy ale dokážou škodit a negativně ovlivňovat zdraví organismu. Co jíst, abyste podpořili své zdraví a vyhnali záněty z těla ven?Zkuste náš protizánětlivý jídelníček.

Některé potraviny jsou doslova studnicí zdraví, jiné zase tělu škodí a podporují vznik zánětlivých procesů. Jak se vyznat v potravinách, abyste si neškodili, ale naopak získávali potřebné živiny a podpořili své zdraví? Volte mezi těmi správnými.

Vybírejte chytře

Zdravých potravin je většina, stačí dodržovat jedno základní pravidlo. Sahejte vždy po jejich čisté nezpracované podobě, pak se nemůžete splést.

Jaký vliv mají na naše zdraví protizánětlivé potraviny se můžete podívat v tomto videu:

I malá změna v jídelníčku může způsobit v rámci vašeho zdraví zásadní obrat. Najednou se vám zmírní ekzém, akné, zmizí respirační potíže, bolesti kloubů a hlavy nebo únava. Zlepšit se může i kvalita spánku, urovná se krevní tlak a jako bonus zhubnete. Zní to velmi jednoduše a věřte, že tak jednoduché to skutečně je. Změna přijde postupně, s tím, jak budete obměňovat to, co jíte a přidávat stále více zdravých potravin.

Středomoří jako inspirace

Snad nejbližším modelem, který splňuje všechna kritéria protizánětlivého stylu stravování, je středomořská dieta. Ta je založena na konzumaci čerstvých surovin, nezpracovaných. A hlavně na konzumaci ryb, které jsou zdrojem kvalitních omega 3 mastných kyselin, ale také kvalitního masa a spousty zeleniny.

Asi si spousta lidí představí pizzu a kopce těstovin s rajčatovou omáčkou, ale středomořská kuchyně je mnohem barvitější. Středomořské národy kombinují spoustu čerstvé zeleniny, luštěnin, ale i cereálních surovin. Dbají na zdroje masa, z tuků převažuje v kuchyni hlavně olivový olej, jedí pomalu a menší porce.

Rajčata jsou jednou z potravin, která má protizánětlivé účinky. Připravte si je lahodně v podobě bruschetty. Zdroj: Shutterstock

Protizánětlivé potraviny

A které potraviny mají tedy přirozeně protizánětlivý účinek? Jednou z nejzdravějších je listová zelenina. Protizánětlivými účinky se mohou pochlubit také rajčata a papriky. Ořechy jsou také nepostradatelnou součástí zdravého jídelníčku, stejně tak mořské ryby, olivový olej, bobulovité ovoce, ale také hořká čokoláda, káva a čaj.

Přeslazené a průmyslově zpracované potraviny mohou přispívat k tvorbě zánětů v těle. Zdroj: 123rf

Vyhýbejte se těmto

Naopak vyhýbat byste se měli vše, které obsahují rafinované cukry. Snížit byste měli příjem bílého pečiva, raději sahejte po celozrnném. Omezte smažená jídla a ty, která jsou vysoce průmyslově zpracovaná. Do zdravého jídelníčku nepatří ani párky, klobásy a další uzeniny. Zapomeňte na margaríny a slazené nápoje.

Protizánětlivý jídelníček na celý den

Snídaně: Ovesná kaše s bílým jogurtem, malinami a borůvkami (40 gramů syrových ovesných vloček)

Svačina: 50 gramů tvarohu ochuceného bylinkami, okurkové špalíčky

Oběd: Dušené hovězí na červeném víně s liškami a zeleninou

Svačina: Půl jablka, malá hrst mandlí

Večeře: Filet z lososa s novými brambůrkami vařenými ve slupce, sypanými pažitkou. Jogurtový dip s koprem a česnekem.

