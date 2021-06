S Rozumná dieta pro lidi s vysokým krevním tlakem. Jaké přírodní látky pomohou?

Vysoký krevní tlak neboli hypertenze je v populaci častější, než by se mohlo zdát. Přesto mnoho lidí neví, že právě jich se tento potenciálně velmi nebezpečný stav týká. Ne nadarmo se hypertenzi přezdívá „tichý zabiják“. Je na zodpovědnosti každého, aby znal hodnoty svého krevního tlaku a udržoval je v normálu. A k tomu může pomoct i správně zvolený jídelníček.

Zdroj: www.ikem.cz, www.prostreno.cz, www.mojeambulance.cz, www.ceskaordinace.cz, MUDr. Ludmila Mazylkinová

Všichni známe sousloví „krevní tlak“. Ale co to vlastně znamená? Krevní tlak je tlak, kterým působí krev na stěny cévy, kterou protéká. Sám o sobě je nezbytnou funkcí, která organismu zaručuje, že se krev dostane i do těch nejužších cév a vyživí tak celé tělo, a to i při extrémní zátěži. Jeho dalším přínosem je, že při jakémkoli poranění vytéká z rány pod tlakem krev, což omezí průnik mikrobů do rány a dále do těla, neboť krev je naopak vyplavuje ven. Krevní tlak je dvojí: systolický a diastolický. Systolický krevní tlak vyvíjí pažní tepna ve chvíli srdečního úderu, ve výsledku měření se jedná o první hodnotu, která je většinou stěžejní. Diastolický krevní tlak zachycuje dobu mezi dvěma srdečními údery a odráží stav tepen. Pokud je tedy výsledek například 120/80, 120 je hodnota systolického krevního tlaku, zatímco 80 diastolického.

Vysoký krevní tlak je nenápadný, ale o to zákeřnější

Normální hodnoty krevního tlaku se pohybují v rozmezí 120–129 u systolického a 80–84 u diastolického. Je samozřejmě v zájmu každého, aby se hodnoty jeho tlaku pohybovaly právě v těchto správných mezích. Potenciálně ohrožující vysoký tlak je totiž v populaci rozšířenější, než by se mohlo zdát. „Vyskytuje se u více než poloviny populace nad 60 let. S mírnou nadsázkou se říká, že polovina lidí na světě trpí hypertenzí, z nichž polovina o ní neví a ti, kdo o ní vědí, ji stejně neléčí,“ přibližuje nepříliš příznivou realitu MUDr. Ludmila Mazylkinová z pražské ordinace Moje ambulance – OC Plaza. „Riziko vysokého tlaku je téměř 4x vyšší u jedinců s rodinným výskytem. V celosvětovém měříku hypertenze způsobuje přibližně 6 % všech úmrtí,“ dokresluje lékařka situaci. Podle odhadů konkrétně v ČR žije kolem 2,5 milionu lidí s hypertenzí, což je vysoké a alarmující číslo, pokud vezmeme v úvahu, že se jedná o významný rizikový faktor vzniku kardiovaskulárních a mozkových obtíží, mezi které patří například infarkt myokardu, mozková mrtvice, ale také rozvoj demence či selhání ledvin. Poškození cév v sítnici oka pak může vést ke zhoršení, či dokonce ztrátě zraku.

Normální hodnoty krevního tlaku se pohybují v rozmezí 120–129 Zdroj: AVAVA / Shutterstock.com

Jedná se tedy o skutečně vážný problém, který je nezbytné sledovat a řešit. Někdy je samozřejmě nutné regulovat vysoký krevní tlak pomocí léků, ale správná životospráva včetně jídelníčku dokáže našemu tělu v tomto směru významně ulevit, případně podpoří léčbu naordinovanou lékařem. Co tedy můžeme pro svůj zdravý krevní tlak udělat sami? Především je potřeba přestat kouřit, dále je vhodné omezit spotřebu alkoholu a soli. Pacientům s vysokým krevním tlakem nesvědčí přílišné užívání léků proti bolesti a pro ženy s hypertenzí není vhodná hormonální antikoncepce. Naopak vhodná je pohybová aktivita, a to nikoliv v závodním tempu, ale takovém, které dotyčný zvládá bez bolestí i dušnosti a cítí příjemnou únavu. Mezi prospěšné se řadí svižná chůze, jízda na kole, plavání či trénink na trenažéru. Také je vhodné omezit stres, byť to je někdy těžší než naordinovat si zdravý jídelníček. Ale vysoká míra psychosociálního stresu skutečně krevní tlak negativně ovlivňuje.

Bojovat s vysokým krevním tlakem lze úspěšně i na talíři

A velmi důležitá je také strava, už proto, že nevhodná strava vede k obezitě, která je s hypertenzí úzce propojena. Co by tedy měli lidé s vysokým krevním tlakem nebo ti, kdo se obávají, že jim hypertenze hrozí, do svého jídelníčku zařadit a co naopak vyloučit? Obecně je potřeba vyvarovat se rafinovaných cukrů, zato dávat přednost přísunu bílkovin a kvalitních tuků. Ranní a polední jídlo by mělo být bohaté na pomalé sacharidy, zatímco odpolední a hlavně večerní na bílkoviny. Zdravé tuky by měly být konzumovány rovnoměrně v rámci celého dne. Je potřeba dbát také na nízký příjem soli, což se týká třeba i soli na povrchu pečiva.

Celozrnné a cereální potraviny

Mezi vhodné potraviny se při této dietě řadí celozrnné cereální produkty, ať už jde o mouku, nebo například vločky, a výrobky z nich. Tyto produkty by měly tvořit hlavní zdroj sacharidů. Důležitou složkou, která má funkci hlavního „plnidla“, je zelenina. Mezi obzvlášť vhodné druhy patří brambory, česnek, cibule, celer, červená řepa, okurky nebo kapusta.

Ovoce zde slouží jako náhrada za omezené rafinované cukry Zdroj: profimedia.cz

Ovoce

Ovoce zde slouží jako náhrada za omezené rafinované cukry, ale je zároveň zdrojem rychlých cukrů, proto by měla jeho konzumace mít určitá pravidla. Velmi sladké ovoce jako jahody, meloun, mandarinky, pomeranče nebo mango je vhodné jíst v rovnoměrných porcích, a to spíše v dopoledních hodinách, nikoliv večer. Obecně platí, že poslední ovoce by se mělo sníst nejpozději čtyři hodiny před spánkem a měl by to být spíš nějaký méně sladký druh, jako jsou jablka, černý rybíz nebo ostružiny. Ovocem s příznivými účinky speciálně na snižování krevního tlaku jsou granátové jablko, ale i „obyčejná“ jablka, banány nebo grapefruity.

Bílkoviny

Bílkoviny při této dietě dodá maso, nejlépe z ryb z chladných vod, které obsahují rybí tuk s prospěšnými omega-3 mastnými kyselinami, dále libové maso z drůbeže či savců, ale nikoliv přežvýkavců, při jejichž složitém trávení vznikají transmastné kyseliny, z nichž část zůstává právě v mase. Vhodné je proto kromě rybího a netučného drůbežího například libové vepřové maso. Dalším zdrojem bílkovin, a navíc vápníku jsou zde mléčné produkty. Skvělé jsou výrobky z kozího mléka, neboť kozí mléko je bohaté na draslík, který uvolňuje krevní cévy, zmírňuje napětí kardiovaskulárního systému, a tím působí příznivě na snižování krevního tlaku. Vhodné jsou i výrobky z kravského mléka, jako měkký a tvrdý tvaroh, tvrdé sýry nebo jogurty, ovšem podmínkou je, že tyto produkty by měly být nízkotučné.

Luštěniny

Mezi další pro tuto dietu prospěšné suroviny patří luštěniny (ale spíš jako polední než večerní jídlo), dále ořechy, z nichž nejvhodnější jsou kešu a mandle, bohaté na hořčík, který je důležitým minerálem právě z hlediska udržení normálního krevního tlaku. Mandle navíc podporují v organismu tvorbu serotoninu neboli „hormonu štěstí“, takže pomáhají odstraňovat úzkosti a stres, které jsou rovněž rizikovým faktorem pro vysoký tlak. Nesmí být samozřejmě pražené ani solené.

Rostlinné tuky

Mezi další vhodné složky této diety patří kvalitní rostlinné tuky, především extra panenský olivový olej, kvalitní včelí med nebo pohanka, která díky obsaženému rutinu zvyšuje pružnost cév, a má navíc i protirakovinné účinky. A můžete si dopřát i takové dobroty, jako je čokoláda a víno. Čokoláda by ale měla být kvalitní, hořká, s vyšším obsahem kakaa. I konzumace vína má svá pravidla – víno by mělo být červené, neboť obsahuje flavonoid resveratrol, který má příznivé účinky na snižování hladiny cholesterolu v krvi a právě na vysoký krevní tlak. Neznamená to ale obrátit do sebe každý večer lahvinku, bezpečné množství je maximálně 300 ml denně.