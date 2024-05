Stále mladá a neobyčejně krásná – přesně takový obraz chtěla sama o sobě budovat Alžběta Bavorská, známá spíše jako císařovna Sisi. Jenomže nic není zadarmo, a tak se musela hodně snažit a omezovat, aby si udržela svoji štíhlou linii. Čeho všeho byla schopná?

Císařovna Sisi, manželka císaře Františka Josefa I., si na svém vzhledu zakládala mnohem víc, než bylo i v té době mezi šlechtou běžné. Snažila se co nejlépe reprezentovat svého manžela, stále se obávala, že by mohla zklamat očekávání.

Pravdou také je, že jí život, který žila, někdy přerůstal přes hlavu. Přesto se stále snažila, i když jí to mnohdy psychicky ničilo. Podle dobových zpráv se vážila i několikrát denně, na zámku měla svoji vlastní soukromou tělocvičnu.

Často jezdila na koni a vydat se s ní na procházku bylo jen pro skutečně dobře trénované nohy. Rychlou chůzí se totiž hubne lépe, než tou pomalou, což císařovna věděla a rozhodně nechtěla jen tak zbůhdarma ztrácet čas.

Do padesáti kilo

Aby zůstala v té nejlepší kondici, nemohla si dopřávat tolik jídla, kolik by snad sama za běžných okolností chtěla a hlavně kolik je běžné a normální. Císařovna byla doslova přebornicí v nejrůznějších dietách, které střídala a dodržovala s neskutečnou disciplínou.

Vždyť také nemohla dopustit, aby její hmotnost stoupla nad 50 kilogramů, ale nejlépe se prý cítila, když ručička na váze ukazovala 47 kg. Co jí k tomu pomáhalo? Asi bychom se jejími stravovacími návyky ani neměli inspirovat, i když zjevně fungovaly.

Mléko jí stačilo

Jaké diety Sisi držela? Hlavním bodem jejího jídelníčku byla voda a opravdu maličké porce jídla, když už musela kvůli hostům cokoliv pozřít například na slavnostní hostině. Když to ale bylo jen trochu možné, obešla se raději bez pevné stravy, třeba v době, kdy holdovala mléčné dietě. Co si pod tím máme představit? Nešlo o žádné sýry, tvarohy a podobně, ale skutečně jen a pouze o mléko. Nic jiného za celý den nepozřela.

close info Shutterstock zoom_in Sisi vydržela pít jen pomerančový džus

Pomerančový džus od rána do večera

Pokud se rozhodla pro dietu pomerančovou, skládal se její “jídelníček” i několik dní po sobě jen z džusu. Jak to bylo možné vydržet? Po určité době si císařovnin organismus jistě zvykl, i když to nic zdravého nebylo. Každopádně pro Sisi byla její postava posvátná, a tak si kvůli ní dokázala odepřít opravdu všechno.

Šťáva ze syrového masa – ochutnali byste?

Mléko a ovocné šťávy ještě nebyly všechno, ale z dnešního pohledu bychom si je uměli představit. Horší už je to s dodávkami bílkovin, o nichž i tehdejší odborníci tušili, jak jsou pro tělo důležité. Jenže to by znamenalo kromě mléka také nezbytnou konzumaci masa a s tím spojené možné gramy navíc.

Sisi ale spolu se svými rádci přišla i na to, jak vyřešit takovou prekérní situaci. Proč jíst maso, když stačí jen vypít šťávu, kterou z něj šikovný kuchař vylisuje – a samozřejmě ideálně v syrovém stavu. Jindy stačilo vypít syrový vaječný bílek, který ji kuchař pro chuť trochu osolil. Žloutek by ale císařovna nepozřela, protože moc dobře věděla, že se v něm skrývají kalorie, které se do jejího těla dostat nesměly.

Za každé jídlo hodiny cvičení

Výjimky, které potvrzují pravidlo, představovaly pro Sisi drůbeží polévky nebo malé kousky vařeného dietního masa. O jakémkoliv tučném pokrmu samozřejmě nemohlo být ani řeči.

Jakmile se ale odhodlala k takovému porušení svých zásad, následovalo pilné mnohahodinové cvičení. Bylo vůbec možné, aby se v takovém režimu udržela na živu? Jak ukazuje historie, podařilo se to, i když by dnešní dietologové nad jejím jídelníčkem jistě dlouho plakali.

