Obnáší vaše profese příliš dlouho sezení? Možná vás nikdy nenapadlo, že to zvyšuje rizika úmrtí. Prevence je však jednoduchá! Stačí si jen každý den pár minut zacvičit.

Současná doba přeje bohužel nedostatku denního pohybu, ale je dobré si nějakou pravidelnou aktivitu zařadit do života. A to především v případě, že máte sedavé zaměstnání. Rizika nadměrného sezení jsou často srovnatelná s neblahými dopady kouření.

Proč byste měli méně sedět? Podívejte se na toto YouTube video na kanále Jirka vysvětluje věci:

Zdroj: Youtube

Sezení je „nemoc“ doby

Bohužel, současná doba s mnoha vymoženostmi nám mnohdy brání v pravidelném pohybu, které tělo každý den potřebuje, aby bylo dlouho vitální. Buď sedíme v práci, nebo v autě či MHD, večer mnozí v lepším případě v divadle či kině, v tom horším doma u televize. Velkou část dne prosedíme a tělo chřadne. Přílišné sezení však odborníci spojují se vznikem mnoha zdravotních potíží, nevyjímaje i demenci a předčasné úmrtí.

Pravda o sezení

V průměru současný člověk sedí 9,3 hodin denně, což je dokonce více času, než strávíme každou noc ve spánku. Lidské tělo však nebylo stvořeno jen k sezení, a tak si tento nešvar začíná během 21. století vybírat svou krutou daň.

close info Shutterstock zoom_in Bohužel současná doba s mnoha vymoženostmi nám mnohdy brání v pravidelném pohybu.

Cvičte každý den 20 minut

Všem těmto komplikacím z dlouhého sezení můžete snadno předcházet a je to naprosto jednoduché. Stačí, když si dopřejete alespoň 20 minut cvičení denně. Každodenní fyzická aktivita lidem nad 50 let prodlužuje život bez ohledu na čas, který stráví vsedě. Pokud budete cvičení věnovat delší čas, výsledky budou vždy příznivější.

Fakta potvrzená výzkumem

Potvrzení přinesla sledování účastníků výzkumu, kteří byli rozděleni do čtyř skupin a vybaveni měřáky aktivity. Díky tomu se došlo k výsledkům, že nebezpečné následky dlouhodobého sezení může zmírnit pravidelná pohybová aktivita.

Výzkum zahrnoval analýzu více než 11 000 lidí ve věku 50+ a pracoval s daty jednotlivých účastníků shromážděných během let 2003 až 2019. Každý jedinec měl minimálně čtyři dny 10denních hodin záznamů, které sledovaly aktivitu, a to po dobu nejméně dvou let. Výzkumný tým kromě jiného také předložil výsledné údaje o dalších nebezpečných faktorech zdraví, a to od historie kouření až po současné zdravotní komplikace.

Výsledky jsou jednoznačné

Celkově během výzkumu strávilo v sedě každý den 5 943 lidí méně než 10,5 hodiny, zatímco 6 042 sedělo 10,5 nebo více hodin. Výsledky ukázaly, že sedět během dne více než 12 hodin je spojeno s o 38 % vyšším rizikem úmrtí, ale fyzická aktivita toto procento značně snižuje.

close info Shutterstock zoom_in Zařaďte do svého života alespoň 20 minut pohybu denně.

Doktor Edvard Sagelv, který na výzkumu spolupracoval, řekl: „Více než 22 minut denně střední až intenzivní fyzické aktivity bylo spojeno s nižším rizikem úmrtí.“ Zatímco vyšší míra mírné až intenzivní fyzické aktivity byla spojena s nižším rizikem úmrtí, bez ohledu na dobu sezení, souvislost mezi dobou sezení a úmrtím byla do značné míry ovlivněna mírou mírné až intenzivní fyzické aktivity. Nakonec Sagelv podotkl: „Například 10 minut denně navíc bylo spojeno s o 15 % nižším rizikem úmrtí u těch, kteří tráví sedavým způsobem méně než 10,5 hodiny, a o 35 % nižším rizikem u těch, kteří tráví sedavým způsobem více než 10,5 hodiny každý den."

Zdroje: www.express.co.uk, www.bozp.cz, www.idnes.cz