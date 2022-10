Tajemství dlouhověkosti: Stačí lžička denně této lahodné domácí směsi

Víte, které ingredience zkombinovat do lahodné domácí směsi, abyste využili veškerý potenciál výjimečně přínosných potravin? Připravte si domácí zdravotní zázrak. Je to elixír dlouhověkosti.

Zdroje: emedihealth.com, healthline.com

Dlouhověkost a dobré zdraví i ve vyšším věku

Proč právě tyto suroviny mohou pomoci ke zdraví a dlouhověkosti? Podíváte-li se pozorně, zjistíte, že jde o kombinace toho skutečně jen nejzajímavějšího, co v kuchyni máme. Navíc nejde o žádnou exotiku. Ořechy, zázvor, citron, čerstvé i sušené ovoce si může každý pořídit snadno. Také příprava není nijak náročná a co víc? Všechny tyhle jednoduché výrobky jsou také velmi chutné.

Datle, meruňky a další sušené ovoce mají vysokou výživovou hodnotu a veliké množství vlákniny. Zdroj: Shutterstock

Proč tyto domácí směsi napomáhají dlouhověkosti?

O významu citronu není pochyb. Je to skvělý zdroj vitamínu C, ale nejen to. Citrony mají vliv na dobrý stav srdce a krevní oběh, napomáhají udržení a redukci hmotnosti a působí proti ledvinovým i žlučníkovým kamenům. Obdobně je na tom také silně výhřevný zázvor.

Jogurt a další zakysané výrobky lze doporučit z mnoha důvodů. Jsou dobře stravitelné, plné probiotik, a proto jsou přínosné především pro udržení zdravé mikroflóry ve střevech. Dnes se již také ví, že zdravá střeva se odrážejí i v celkovém dobém zdravotním stavu, a především imunitě organismu.

Macerát ze sušeného ovoce je dobře známý pro své projímavé účinky. Nejčastěji se užívá k přípravě takové šťávy sušených švestek. Datle, meruňky a další sušené ovoce mají navíc i vysokou výživovou hodnotu a veliké množství vlákniny. Macerát si můžete připravit ideálně přes noc, ovoce lze do něj také pokrájet. Pokud budete hledat obměnu, sušené ovoce můžete nechat louhovat i v mléce s troškou medu nebo několika lžicemi sušeného kokosu či pokrájenými fíky.

Dýňová semena jsou doslova nabitá cennými vitaminy, minerály i antioxidanty. Zdroj: Shutterstock

Ořechy a semena pro dlouhověkost

Vlašské ořechy jsou jednou z nejvýznamnějších potravin, na kterou můžete běžně narazit. Jádra vlašských ořechů jsou výjimečně výživná. Ze dvou třetin obsahují tuky, ale také mají hodně proteinu a jen 3 % cukrů.

Jsou důležitou potravinou pro vysoký obsah omega-3 mastných kyselin, které prokazatelně snižují rizika zánětů, srdečních a cévních onemocnění, regulují hladinu cholesterolu, napomáhají zažívání, zlepšují také kvalitu vlasů i pokožky. Tyto pozitivní účinky však nemají jen díky omega -3, ale také díky kombinaci s dalšími významnými látkami, jak jsou vitaminy E, B6 a B1, hořčík, zinek a měď, ale také kyselina listová.

Nepodceňujte dýňová semínka. Jsou nejen chutná a výborně se hodí do slaného pečiva, ale také doslova nabitá cennými vitaminy, minerály i antioxidanty. Konzumace dýňových semínek snižuje rizika výskytu kardiovaskulárních chorob a onemocnění srdce, které jsou obecně považovány za civilizační choroby, a to i tím, že redukují cholesterol na zdravou hladinu.

Semínka napomáhají redukovat kyselost žaludku, proto je vhodné používat je i při pálení žáhy. Doporučují se také při závratích, malátnosti a bolestech hlavy, jsou vhodné pro diabetiky i osoby trpící na žaludeční vředy. Díky blahodárnému vlivu na kůži jsou také dýňová semínka považována za fontánu mládí, jelikož zpomalují viditelné projevy stárnutí na pokožce.

3 x domácí elixír mládí snadno a rychle

Ranní elixír mládí

Na přípravu první směsi budete potřebovat 100 g vlašských ořechů a stejné množství loupaných dýňových semínek. Obé nasypejte do sekáčku a krátce ostrými noži nechejte posekat na velmi jemné kousky. Přidejte šťávu z jednoho citronu, pokud je bio, můžete nastrouhat i trošku kůry na ovonění. Pak vmíchejte tolik medu, aby se všechny suroviny pěkně propojily a vznikla hustá, ale trochu tekutá směs. Touto domácí směsí můžete začít každé ráno. Na lačno si dejte jednu lžíci.

Směs ořechů, semen, citronu a medu je ideální ráno nalačno. Zdroj: Shutterstock

Směs na pročištění střev

Druhý recept je vynikající na pročištění trávicí soustavy. Výsledkem je šťáva ze sušeného ovoce, rehydrované kousky ovoce, které jsou nejen chutné, ale také plné vlákniny. V podstatě je to takový kompot, který je bez práce, ale přece zdravý i dobrý. Co budete potřebovat?

Do zavařovací nebo jiné uzavíratelné sklenice nasypejte hrst opraných rozinek, několik sušených švestek, pár sušených meruněk a 5 vypeckovaných datlí. Určitě se hodí i další druhy ovoce, jako jsou fíky nebo brusinky. Ovoce zalijte vroucí vodou, tak aby bylo celé ponořené. Nechejte máčet do druhého dne a je hotovo. Ráno nalačno vypijte šťávu a dejte si i několik kousků ovoce. To můžete spotřebovat i jinak, hodí se do pečení, smoothie nebo třeba ovesných vloček.

Švestkovo zázvorové smoothie

Poslední recept je švestkový, a proto se také báječně hodí k podzimu. Devět švestek omyjte a vypeckujte, vhoďte do mixéru, zalijte asi půl litrem vody. Nechejte pořádně rozmixovat a pak sceďte pevnější části. Ani ty však nepřijdou nazmar, výborně se hodí třeba do jogurtu s ořechy či vločkami.

Pokračujte přípravou šťávy. Do scezené švestkové šťávy přidejte také čerstvě vymačkanou šťávu ze dvou citronů. Další a závěrečnou ingrediencí je zázvor, ze kterého vymačkáte jen šťávu. Napřed odstraňte slupku ze zhruba 6 cm dlouhého silnějšího kousku zázvoru a na jemném struhadle jej nastrouhejte. Šťávu pak vymačkejte z nastrouhaného zázvoru přepasírováním přes jemné sítko. Takto připravená švestková šťáva s citronem a zázvorem je neobyčejně výživná, čistící, ale také chutná. Připravte si ji pokaždé, když máte čerstvé švestky po ruce.