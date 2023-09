Kouzelný lék, který by dokázal navždy zajistit mladistvý vzhled a nesmrtelnost, bohužel neexistuje. Přesto ale můžeme proces stárnutí přinejmenším úspěšně zpomalit. Látka, která nám zaručí dlouhověkost, nese název NAD. Víte, jak ji získat?

Stárnutí je bohužel nevyhnutelná věc, přesto se ale snažíme jeho dopady co nejvíce oddalovat a brzdit. Utrácíme za speciální doplňky stravy, drahou kosmetiku proti vráskám, dodržujeme různé leckdy i nesmyslné diety a hledáme další a další způsoby, jak zůstat stále vitální a mít vyhlazenou mladistvou pleť.

Jak se ale se stárnutím vypořádat co nejefektivněji? Mimo jiné můžeme vyzkoušet otužování nebo saunování, u kterých je pozitivní vliv v boji se stárnutím potvrzen. Ale slyšeli jste už o NAD? Tato látka je proti stárnutí pravděpodobně nejúčinnější! O co vlastně jde?

NAD? Máme to v těle všichni!

NAD je zkratka pro nikotinamidadenindinukleotid a ačkoli může tento název znít poněkud děsivě a většina z nás o tomto slyší poprvé, jedná se o látku, kterou produkuje naše tělo a nachází se ve všech našich buňkách.

Jednoduše řečeno se koenzym NAD stará o to, aby naše buňky nestárly a navíc podporuje vytváření nových. Ovšem čím jsme starší, tím méně jej naše tělo produkuje, což má pochopitelně za následek jediné: stárnutí. Lékem je tedy zvýšit produkci NAD svépomocí. A jak na to?

Rozlučte se s rychlým stárnutím

Abychom pochopili, jak zvýšit hladinu NAD, budeme si muset uvést a vysvětlit ještě jednu zkratku. Tou je NMN a označuje nikotinamid mononukleotid – látku, jejímuž výzkumu se začal aktivně věnovat harvardský profesor David Sinclair, Ph.D. Přesně tato látka se postará o vyšší produkci NAD v našem těle, a tak se díky ní můžeme rozloučit s rychlým stárnutím.

NMN vás přijde draho

Jak si ale tenhle zázrak na podporu dlouhověkosti obstarat? NMN si můžeme jednoduše koupit v lékárně v podobě tobolek. Musíme ale počítat s tím, že se nejedná o zrovna levnou záležitost. Pravdou ale je, že příslib zpomaleného stárnutí, je skutečně silný argument, proč do toho i jít i přes vyšší cenu.

close info Profimedia zoom_in Nění potřeba trápit se věkem. Nikdo ho nemusí znát

Avokádem proti stárnutí?

Věděli jste ale, že NMN si můžeme sami ve vlastním těle "vyrobit" z vitamínu B3? Jestliže tedy nechceme utrácet za tobolky z lékárny, pro zvýšení hladiny NAD by nám mělo stačit konzumovat potraviny s vysokým obsahem tohoto vitamínu. Po čem bychom tedy měli sáhnout?

Chybu určitě neuděláme třeba s avokádem, brokolicí, arašídy nebo s hlávkovým zelím. Potěšíme ale i milovníky masa, protože vitamin B3 nenajdeme jen v zelenině, ale i v játrech, tuňáku nebo kuřecích prsíčkách.

Další metody proti stárnutí

Co bychom ještě mohli udělat pro svoje tělo, aby se snáze vyrovnávalo s příznaky stárnutí a nebyl na nás věk tolik vidět? Zkusit můžeme třeba dnes celkem moderní metodu přerušovaného půstu, kdy si pro jídlo vyhradíme časový úsek třeba osmi hodin přes den a zbylých čtrnáct hodin necháme tělo odpočívat, v klidu trávit a vstřebávat živiny.

Jak na přerušovaný půst? Podívejte se na video na youtube kanálu Rozum v troubě a budete vědět zase o trochu víc:

Zdroj: Youtube

Je to mnohem přirozenější způsob stravování z pohledu lidské historie a založení, než celodenní ujídání z talířů a sáčků nejrůznějších drobností. I když se 16 hodin bez jídla zdá moc (stačí ostatně i 14 hodin), jde o to, abychom posnídali v osm ráno a večeři si dali ve čtyři hodiny odpoledne. Mezi tím si můžeme uvařit dobrý, i když samozřejmě ideálně vyvážený oběd, a také drobně posvačit. Není to tak hrozné, jak se zdá a tělo nám poděkuje.

Klid a duševní pohoda

K delšímu životu samozřejmě přispívá také klid a duševní pohoda. Proto dbejme na dodržování duševní hygieny, užívejme si volného času tak, aby nám přinášel potěšení a radost, zkusit můžeme i chladovou terapii, ale hlavně dobré vztahy s okolím.

Ať už je to rodina, přátelé nebo třeba kolegové v práci či spoluhráči z tenisu, vždy se budeme cítit lépe s lidmi, před nimiž se nebudeme muset ostýchat mluvit tak, jak chceme bez obav z problémů. Najděme si takové a máme naději, že se budeme pohledem na svět těšit klidně i o pár let déle.

Zdroje: vonofit, feelgoodpal, codeoflife