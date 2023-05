Tajemství dlouhověkosti Japonců: Starají se o svá střeva! Dělejte to jako oni

Po pevném zdraví touží každý člověk a odpradávna se hledá elixír dlouhověkosti. Možná jej máme celou dobu skoro přímo pod nosem, nebo tedy o kousek níž. Stále více vědců se přiklání k tomu, že kondice našich střev a bakteriální osídlení mohou za kvalitu našeho zdraví. Ostatně tuto myšlenku potvrzuje i životní styl Japonců, kteří se o svá střeva skutečně starají a jejich zdraví je pevné. Nechte se jimi inspirovat!

Zdravá strava je alfou a omegou celkového zdraví organismu i dobré kondice. Stále častěji se zdravé stravování skloňuje i s podporou takzvané střevní mikrobioty, na níž může dle vědeckých studií záviset celkový stav organismu. Dle některých neovlivňuje jen fyzickou stránku věci (zdraví, kondici, atd.), ale má velký vliv i na psychiku. Není divu. Vždyť v našich střevech žije až 10 bilionů mikroorganismů, z čehož pak na 1000 druhů bakterií, které mají 3 miliony genů!

Čím rozmanitější, tím lepší

Čísla jsou to opravdu vysoká a čím rozmanitější mikrobiom uvnitř střev máme, tím se vědci domnívají, že je zdravější. Jak zdravé bakterie ve střevech podpořit a jak mikrobiom funguje? Podívejte se na video:

Ne nadarmo se říká, že jsme to, co jíme, a jídlo dokáže být ve správných rukou velmi účinný lék. Pokud bude strava pestrá a vyvážená, bude mít dobrý základ i střevní mikrobiom.

Průmyslově zpracované jídlo a strava, co postrádá pestrost nám velmi škodí. Zdroj: Profimedia.cz

Západ pokulhává

Právě v rozmanitosti stravy západní civilizace pokulhává a připravuje se o možnost čerpat zdraví tou nejpřirozenější cestou. Rozhodně to není tak, že bychom pestrý jídelníček neměli k dispozici, na vině je spíše rutinní stravování a střídání těch samých jídel. Velkou roli hraje i konzumace průmyslově zpracovaných jídel, jež není pro naše zdraví ani pro ideální váhu příliš prospěšná.

Kimchi je jedno z asijských tradičních jídel, které je pro naše střeva skutečně zdravé. Zdroj: Shutterstock.com / zarzamora

Nakrmte střeva!

Přestože se může zdát, že jsme našim střevům nedali příliš dobrý základ, rozhodně pro zdravý mikrobiom můžeme něco udělat. A to konzumací správných potravin. Trn z paty vám vytáhnou ty probiotické. Jinými slovy jsou to potraviny, které obsahují bakterie prospěšné pro střevní mikroflóru. Pomáhají jí trávit a zpracovávat potravu, zároveň si dokáží poradit s patogenními bakteriemi, které naopak náš organismus mohou ohrozit. A které to jsou?

Úplně obyčejné zakysané mléčné výrobky, fermetovaná neboli kvašená zelenina (nikoliv zavařená). Skvělé je naše obyčejné kvašené zelí, ovšem pozor, opět nesmí být sterilované a s konzervanty, tam byste už příliš prospěšných bakterií nenašli. Skvělou volbou a obměnou jídelníčku je asijské kimchi, které získává na stále větší popularitě.

Tempeh se vyrbí ze sóji a v kuchyni má všestranné využití. Zdroj: 123rf

Sója není zlo

Sója je opředena polopravdami a spousta lidí ji začalo zavrhovat. Pokud si ale čas od času dopřejete po vzoru Japonců fermentované sójové výrobky, rozhodně si tím neuškodíte, ba naopak. S klidem můžete občas při dochucování jídel používat kvalitní sójovou omáčku, která se též vyrábí procesem fermentace, anebo sáhněte třeba po tempehu.

Důležitá dvojka

O probioticích řeč byla. Aby to vše fungovalo, jak má, je důležitý ještě příjem prebiotik, což nejsou bakterie, ale enzymaticky nerozložitelné sacharidy, které ale ty hodné baterie krmí. A kde je najdeme? V ovoci a zelenině. Zařaďte do jídelníčku co nejpestřejší škálu obojího a budete mít vyhráno. Nezapomeňte ale ani na obiloviny. Ač jsou mezi příznivci zdravé stravy na černé listině, rozhodně se jim nevyhýbejte. Naopak!

