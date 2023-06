Takhle snadno odstraníte kyselinu močovou z kloubů. Bolestivé záchvaty dny zmizí

Trpíte dnou? Záchvaty pakostnice jsou vám až příliš dobře známé? Podívejte se, které potraviny by vám mohly pomoci zbavit tělo kyseliny močové a ulevit od bolesti a otoků.

Zdroje: www.healthline.com, www.ncbi.nlm.nih.gov

Potraviny, které pomáhají při dně

Lékařská věda má poměrně velký problém pojmenovat konkrétní potraviny, které by měly pomoci tělo zbavit kyseliny močové. Můžete se však setkat s mnoha doporučeními a osvědčenými potravinami, které by měly nejen ulevit při záchvatu, ale také pomoci tělu kyselinu močovou vyloučit preventivně.

Na toto téma mluví ve svém videu také záhřebský doktor Mario Labudović. Podívejte se, co doporučuje on.

Jak dna souvisí s kyselinou močovou a potravinami?

Dna je nevyléčitelné onemocnění a postihuje všechny, jejichž tělo si nedokáže poradit s kyselinou močovou. Kyselina močová se následně v těle, a především v místech s horším prokrvením, ukládá v podobě krystalků. Právě proto se bolest, otok a zarudnutí objevují především na dolních končetinách, prstech nohou i rukou, v kolenou, loktech i dalších kloubech, ale i tkáních a orgánech.

Na průběh nemoci, zhoršování či případné záchvaty, má vliv tělem nevyloučená kyselina močová, která vzniká při metabolizaci takzvaných purinů. To jsou látky obsažené ve všech možných potravinách. I proto je dieta, kterou by měl nemocný dodržovat, velmi náročná, až nemožná.

Citron a citrusové ovoce jsou plné vitaminu C a pomáhají i při dně. Zdroj: 123rf

Pomůže vitamín C

Seznam běžných potravin obsahujících puriny je neobyčejně rozsáhlý, neboť jde o široké spektrum potravin živočišného i rostlinného původu. Studie v posledních dvaceti letech sice poukazují, že rostlinné puriny nejsou pro nemocné dnou nebezpečné, ale všeobecně se stále nedoporučují ani konkrétní zeleniny, ovoce či ořechy. Zdá se ale, že množství kyseliny močové by měly snižovat nízkotučné mléčné i sójové výrobky a také vitamin C, obecně také zelenina a luštěniny. Dramaticky však zvyšují hladinu kyseliny močové sladidla, a to i fruktóza.

Na těchto doporučeních se shodují mnohá bádání a odborné články. Konkrétně například „Co mohu udělat sám pro prevenci záchvatů dny?“ z roku 2015, revidováno 2018 v National Library of Medicine, studie „Kyselina močová a etiologie cukrovky a obezity“ z října 2013 publikovaná v časopise Diabetes, nebo článek „Dna“ naposledy revidovaný v únoru 2020 na stránkách National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases.

Není divu, že i doktor Labudović doporučuje na vitamin C bohatý citron, ale jistě můžete konzumovat i jiné druhy citrusů.

Kurkuma podporuje vylučování kyseliny močové

Za doporučením užívání kurkumy zatím nestojí jasné závěry studií, nicméně i kurkumin má patrně pozitivní vliv na metabolismus a vylučování kyseliny močové.

Višně a třešně uleví

V případě doporučení třešní a višní jde o pokus, který sám na sobě provedl lékař, který trpěl dnou. Po spořádané míse ovoce se mu ulevilo, a proto se i višně a třešně dostaly poměrně brzy do hledáčku odborníků na stravu ve spojitosti s pakostnicí.